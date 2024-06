Selskabsmeddelelse nr. 5 - 2024

24. juni 2024

Brødrene A & O Johansen A/S køber Workwear Group ApS (Billig-arbejdstøj.dk)

AO har indgået aftale om køb af den samlede selskabskapital i Workwear Group ApS, som driver onlinebutikken Billig-arbejdstøj.dk, den førende onlinebutik for arbejdstøj i Danmark. Workwear Group har ca. 110 medarbejdere.

Workwear Group forventer i 2024 en omsætning på ca. 260 mio. kr. og betjener såvel private kunder som virksomheder fra onlinebutikker i fem lande. Omsætningen fordeles med ca. 60 % til private kunder og ca. 40 % til virksomheder, altovervejende uden for AO´s traditionelle håndværkersegment.

Onlinebutikkerne i Workwear Group komplementerer AO’s egne B2C-onlinebutikker og bidrager til, at AO med et udvidet sortiment kan tilbyde B2B-kunderne en one-stop-shop med arbejdstøj. Med købet af Workwear Group får AO ligeledes et nyt, automatiseret lager i Jylland med væsentlig, uudnyttet kapacitet, der vil indgå i den overordnede logistikløsning for AO.

Workwear Group har hovedkvarter i Spjald. Virksomheden råder over en moderne og fremtidssikret Autostore-løsning, der kan facilitere fremtidig vækst, såvel i Workwear Group som i både AO´s B2B- og B2C- segmenter. Virksomheden, som integreres i AO´s omnichannel-forretningsmodel, fortsætter på samme lokation og med samme organisation, ligesom Anders Lindhardsen fortsætter på posten som adm. direktør i Workwear Group.

CEO/adm. direktør Niels A. Johansen siger:

”Jeg er imponeret over Workwear Groups rejse. De er den ledende aktør på online salg af arbejdstøj i Danmark og har en god position i Sverige og Norge. Udover at virksomheden komplementerer AO´s egne B2C-onlinebutikker, så glæder jeg mig over, at vi i fremtiden kan tilbyde AO´s ca. 28.000 håndværkskunder et bredt sortiment af arbejdstøj i en skræddersyet B2B-webshop. Workwear Group råder over et bredt sortiment med mere end 200.000 varenumre fra mere end 100 leverandører. AO har længe ønsket at finde den rigtige partner inden for profil- og arbejdstøj, og med Workwear Groups forretningsmodel, logistik-setup og mange års erfaring med både tryk og broderi, har vi fundet et perfekt match.”

Workwear Groups stifter Tommy Søgaard siger:

”Det har været min og Workwear Groups ambition at være den ledende aktør i digitalt salg af arbejdstøj i Skandinavien ved at levere den bedste kundeoplevelse og kontinuerligt levere på nye trends, som de opstår. Med AO får vi en ny ejer, som vil videreføre den vækstrejse, vi har været på. Vi ser frem til at servicere vores nye fælles kunder”

Købesummen for selskabskapitalen udgør 215,4 mio. kr. Endvidere overtages rentebærende gæld, der pr. 31. december 2023 udgjorde ca. 56,1 mio. kr.



Købet er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse.

Overtagelsen forventes på en stand-alone basis at påvirke AO-koncernens EBITDA positivt med 25-30 mio. kr. over de første 12 måneder efter overtagelsen.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S

Niels A. Johansen Per Toelstang

CEO/adm. direktør CFO/viceadm. direktør

