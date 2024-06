Poland Bank Outlets Database 2024 - The Decline in Polish Bank Branches Slows

Dublin, June 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The "Bank Outlets in Poland, 2024" database has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.

As of April 2024, the total number of bank branches in Poland has decreased to below 9500, marking a 3.6% year-on-year decline. This ongoing reduction in bank networks mirrors previous trends, yet it's noteworthy that this year's closure rate is the lowest in over a decade. It remains uncertain whether this slowdown indicates that banks are nearing a minimal viable network size, where further closures could lead to significant customer loss, outweighing the savings from reduced operating costs.

Over the past year, more than 350 branches were closed. Consequently, there are now approximately 4,000 individuals in each bank branch. Access to branches is predominantly easier in urban areas compared to rural regions. Lately, banks have shown a preference for shutting down excess urban branches rather than eliminating the sole service points in sparsely populated areas.

The major banking centers like Warsaw, Krakow, and Wroclaw continue to lead with 387, 165, and 144 branches respectively. There is an increasing trend of banks exercising caution before closing the last branches in mid-sized and smaller cities to avoid losing customers who value in-person banking services - predominantly older individuals who eschew digital banking in favor of traditional, cash-based transactions.

A careful cost-benefit analysis may persuade banks to keep a certain number of branches open to prevent larger customer attrition to competitors.

Select Companies Featured:

Aareal Bank Aktiengesellschaft S.A. - Oddzial w Polsce

ABS Bank Spoldzielczy

AION Bank S.A. Spolka Akcyjna Oddzial w Polsce

Alior Bank S.A.

Allfunds Bank S.A.U. (Spolka Akcyjna) Oddzial w Polsce

AS Inbank Spolka Akcyjna - Oddzial w Polsce

AURET BANK Spoldzielczy

Bank BPH S.A.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Bank Millennium S.A.

Bank Nowy Spolka Akcyjna

Bank Ochrony Srodowiska S.A.

Bank of China (Europe) S.A. Spolka Akcyjna Oddzial w Polsce

Bank Pocztowy S.A.

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

BANK POLSKIEJ SPOLDZIELCZOSCI S.A.

Bank Rumia Spoldzielczy

Bank Spoldzielczy

Baltycki Bank Spoldzielczy

Beskidzki Bank Spoldzielczy

BFF Bank S.p.A. Spolka Akcyjna Oddzial w Polsce

Bieszczadzki Bank Spoldzielczy w Ustrzykach Dolnych

BNP Paribas Bank Polska S.A.

BNP Paribas S.A. Oddzial w Polsce

Braniewsko-Paslecki Bank Spoldzielczy z siedziba w Pasleku

CA Auto Bank S.p.A. Spolka Akcyjna Oddzial w Polsce

CAIXABANK, S.A. (SPOLKA AKCYJNA) ODDZIAL W POLSCE

China Construction Bank (Europe) S.A. (Spolka Akcyjna) Oddzial w Polsce

Citibank Europe plc (Publiczna Spolka Akcyjna) Oddzial w Polsce

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Czestochowski Bank Spoldzielczy JURA BANK

Danske Bank A/S S.A. Oddzial w Polsce

Deutsche Bank Polska S.A.

DNB Bank Polska S.A.

ESBANK Bank Spoldzielczy

EUROCLEAR Bank SA/NV (Spolka Akcyjna) - Oddzial w Polsce

Express Bank Spoldzielczy w Rzeszowie

FCE Bank S.A. Oddzial w Polsce

Goldman Sachs Bank Europe SE Spolka Europejska Oddzial w Polsce

Gospodarczy Bank Spoldzielczy

HAITONG BANK, S.A. Spolka Akcyjna Oddzial w Polsce

Hexa Bank Spoldzielczy

Hoist Finance AB (publ) Spolka Akcyjna Oddzial w Polsce

HSBC Continental Europe (Spolka Akcyjna) Oddzial w Polsce

Ikano Bank AB (publ) Spolka Akcyjna Oddzial w Polsce

Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spolka Akcyjna) Oddzial w Polsce

ING Bank Hipoteczny S.A.

ING Bank Slaski S.A.

InoBank Bank Spoldzielczy w Inowroclawiu

Intesa Sanpaolo S.p.A. Spolka Akcyjna Oddzial w Polsce

J.P. Morgan SE (Spolka Europejska) Oddzial w Polsce

John Deere Bank S.A. Spolka Akcyjna Oddzial w Polsce

Kaszubski Bank Spoldzielczy

Krakowska SKOK

Krakowski Bank Spoldzielczy

Kujawsko-Dobrzynski Bank Spoldzielczy

Kurpiowski Bank Spoldzielczy w Myszyncu

Limes Bank Spoldzielczy

Lubelski Bank Spoldzielczy

Lubuski Bank Spoldzielczy

Lubusko-Wielkopolski Bank Spoldzielczy

Ludowy Bank Spoldzielczy

Mazovia Bank Spoldzielczy

Mazowiecki Bank Spoldzielczy w Lomiankach

Mazurski Bank Spoldzielczy w Gizycku

Malopolski Bank Spoldzielczy

mBank Hipoteczny S.A.

mBank S.A.

Meander Bank Spoldzielczy w Krzyzanowicach

Mikolowski Bank Spoldzielczy w Mikolowie

Millennium Bank Hipoteczny S.A.

Miedzygminny Bank Spoldzielczy w Zbuczynie

Miedzypowiatowy Bank Spoldzielczy w Myszkowie

Morasko-Zalewski Bank Spoldzielczy

Nadnotecki Bank Spoldzielczy

Nadsanski Bank Spoldzielczy

Nadwarcianski Bank Spoldzielczy w Dzialoszynie

Nadwislanski Bank Spoldzielczy w Solcu-Zdroju

naturoBank Bank Spoldzielczy

Nest Bank S.A.

Nicolaus Bank Spoldzielczy w Toruniu

Nordea Bank Abp S.A. Oddzial w Polsce

Orzesko-Knurowski Bank Spoldzielczy z siedziba w Knurowie

Palucki Bank Spoldzielczy w Wagrowcu

Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Piastowski Bank Spoldzielczy w Janikowie

Pieninski Bank Spoldzielczy

PKO Bank Hipoteczny S.A.

PLUS BANK S.A.

Pobiedzisko-Goslinski Bank Spoldzielczy w Pobiedziskach

Podhalanski Bank Spoldzielczy w Zakopanem

Podlaski Bank Spoldzielczy w Knyszynie

Podlasko-Mazurski Bank Spoldzielczy w Zabludowie

Polski Bank Spoldzielczy

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A.

Poznanski Bank Spoldzielczy

Poludniowo-Mazowiecki Bank Spoldzielczy w Jedlinsku

Raiffeisen Bank International AG (Spolka Akcyjna) Oddzial w Polsce

RCI Banque Spolka Akcyjna Oddzial w Polsce

Regionalna SKOK im. Sw. Brata Alberta

Rejonowy Bank Spoldzielczy

Santander Bank Polska S.A.

Santander Consumer Bank S.A.

SGB-Bank S.A.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) - Oddzial w Polsce

SKOK "Boze Dary" w Katowicach

SKOK "Centrum"

SKOK "Progres"

SKOK "Szopienice"

SKOK "Wisla"

SKOK "Slask"

SKOK "Swidnik"

SKOK Energia

SKOK im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

SKOK im. Franciszka Stefczyka

SKOK im. Unii Lubelskiej w Lublinie

SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego

SKOK przy "Dezamet" S.A.

SKOK w Kostrzynie N. Odra

SKOK Ziemi Rybnickiej

Societe Generale S.A. Oddzial w Polsce

Spoldzielczy Bank Ludowy

Spoldzielczy Bank Rozwoju

Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddzial w Polsce

TF BANK AB (Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia) Oddzial w Polsce

Toyota Bank Polska S.A.

VeloBank Spolka Akcyjna

Vistula Bank Spoldzielczy

Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddzial w Polsce

Warminski Bank Spoldzielczy

Warminsko-Mazurski Bank Spoldzielczy

Warszawski Bank Spoldzielczy

Western Union International Bank GmbH, Sp. z o.o. Oddzial w Polsce

Wschodni Bank Spoldzielczy w Chelmie

Zachodniopomorska SKOK

Zachodniopomorski Bank Spoldzielczy

Luzycki Bank Spoldzielczy w Lubaniu

Lodzki Bank Spoldzielczy

Lacki Bank Spoldzielczy

Slaski Bank Spoldzielczy "Silesia" w Katowicach

Swietokrzyski Bank Spoldzielczy w Jedrzejowie

Zulawski Bank Spoldzielczy

For more information about this database visit https://www.researchandmarkets.com/r/86d3yr

About ResearchAndMarkets.com

ResearchAndMarkets.com is the world's leading source for international market research reports and market data. We provide you with the latest data on international and regional markets, key industries, the top companies, new products and the latest trends.