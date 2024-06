Sidetrade nomme Allison Barlaz en tant que Directrice marketing pour accélérer sa croissance en Amérique du Nord

PARIS, France – 24 juin 2024 | Sidetrade , plateforme d’intelligence artificielle (IA) dédiée à la sécurisation et à la génération du cashflow des entreprises, accueille Allison Barlaz au poste de Directrice marketing. Cette nomination s'inscrit dans le cadre du plan ambitieux de Sidetrade visant à renforcer sa présence sur le marché et à accélérer sa croissance, en mettant l'accent sur l'Amérique du Nord.



Allison Barlaz rejoint Sidetrade avec plus de vingt-cinq ans d'expérience dans le domaine du produit et du marketing au sein d'entreprises de logiciels, y compris des éditeurs SaaS. Dans ses nouvelles fonctions, Allison Barlaz assure la vision et la stratégie marketing, contribuant ainsi aux objectifs d'expansion de Sidetrade. Elle rejoint le comité de direction de Sidetrade, qui compte désormais 10 membres.

« Allison nous rejoint à un moment clé pour Sidetrade, alors que nous entrons dans une période de transformation significative en intelligence artificielle générative », a déclaré Olivier Novasque, PDG de Sidetrade. « Son succès dans le développement de marques B2B, combiné à son expertise en martech, est essentiel pour notre expansion sur le marché et nos nouvelles initiatives de croissance. »

Allison Barlaz est reconnue pour son expertise dans la génération d'opportunités commerciales, par l’usage des nouvelles technologies marketing soutenant ainsi les objectifs d’entreprise et la croissance du chiffre d'affaires. Elle possède également une connaissance du marché Order-to-Cash, ayant piloté les activités de prospection et le marketing digital chez BlackLine pendant plus de deux ans.

Commentant son nouveau rôle, Allison Barlaz a déclaré : « C'est une période passionnante pour le marché de l’Order-to-Cash, car l'impact de l’intelligence artificielle devient chaque jour plus évident. Sidetrade est bien positionné pour aider ses clients à valoriser cette valeur inexploitée, comme le démontre notre positionnement à trois reprises en tant que Leader dans le Gartner ® Magic Quadrant TM pour les applications Invoice-to-Cash . Je suis ravie d’intégrer ce Leader du marché et de l'aider à mener à bien sa prochaine phase de croissance au niveau mondial. »

Allison Barlaz est basée aux États-Unis et est diplômée de l'INSEAD Business School, de l'UC Berkeley et de l'Université de Pennsylvanie, ce qui témoigne d’un formidable parcours et de sa capacité à diriger les activités marketing de Sidetrade.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et est utilisée ici avec autorisation. Tous les droits sont réservés.

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou désignés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Relations investisseurs & Relations médias

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

A propos de Sidetrade ( www.sidetrade.com )

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) propose une plateforme Order-to-Cash spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », prochaine génération d’intelligence artificielle de Sidetrade, analyse quotidiennement plus de 6 100 Mrd$ de transactions inter-entreprises dans le cloud de la société pour prédire les comportements de paiement de plus de 38 millions de sociétés dans le monde. Aimie recommande les meilleures stratégies opérationnelles, automatise intelligemment les actions sur le cycle Order-to-Cash et dématérialise les transactions clients, ce qui améliore productivité, performance et fonds de roulement.

Sidetrade a une portée mondiale, avec plus de 315 employés à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, Houston et Calgary, au service d’entreprises internationales dans plus de 85 pays. Parmi eux : Bidcorp, Biffa, Bunzl, Contentsquare, Engie, Expedia, Inmarsat, KPMG, Lafarge, Manpower, Opentext, Page, Randstad, Saint-Gobain, Securitas, Sodexo, Tech Data, UGI, Veolia.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies et adhère à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez Aimie sur LinkedIn.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version anglaise est à prendre en compte.

Pièce jointe