La ville chinoise de Hangzhou favorise le développement urbain grâce à une fiabilité supérieure en matière d’approvisionnement en électricité

HANGZHOU, Chine, 25 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après le solstice d’été, une grande partie de la Chine se retrouve en proie à des chaleurs estivales torrides, qui s’accompagne d’une forte hausse de la demande d’électricité. Cette période représente une difficulté majeure pour beaucoup de villes qui s’efforcent de garantir un approvisionnement en électricité stable et fiable.



Une photo annexée au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Pour Hangzhou, capitale de la province du Zhejiang et puissance économique majeure de l’est de la Chine, assurer un approvisionnement stable en électricité s’avère être une tâche particulièrement complexe.

Hangzhou a récemment mis en œuvre un système de gestion permettant d’étendre la fiabilité de l’approvisionnement en électricité basse tension de 0,4 kilovolt dans toute la province. Cette initiative vise à optimiser encore davantage la construction d’un nouveau type de réseau de distribution qui se développe rapidement, et constitué de panneaux photovoltaïques, de systèmes de stockage de l’énergie, de bornes de recharge et d’autres installations pouvant approvisionner les utilisateurs de manière flexible.

Cette ville, connue pour son Lac de l’Ouest, s’étend sur une zone de plus de 16 000 kilomètres carrés. Elle compte plus de 12 millions de résidents permanents, et plus de 1,8 million d’entités commerciales opérant sur son territoire. En 2023, la consommation totale d’électricité de la ville a atteint 98,7 milliards de kWh et son PIB a dépassé 2 000 milliards de yuans.

Elle doit néanmoins faire face à des désavantages naturels qui l’empêchent d’assurer un approvisionnement en électricité stable, comme une forte densité urbaine, des pluies torrentielles et des inondations fréquentes et une partie importante de zones montagneuses.

Néanmoins, les résidents et les entreprises locaux n’ont pas à se soucier de coupures de courant soudaines qui auraient un impact sur l’utilisation de la climatisation ou le cours de leurs activités de production et commerciales. En effet, la mégapole a d’ores et déjà construit un réseau urbain de distribution de l’électricité de renommée mondiale, et peut se targuer à l’international d’une fiabilité avancée de son réseau électrique.

À Hangzhou, la durée moyenne d’une panne de courant par foyer sur une année dans le centre urbain est inférieure à 30 secondes, et inférieure à 10 minutes pour la ville entière. Avec un taux de fiabilité de l’approvisionnement en électricité de 99,9982 %, Hangzhou peut rivaliser sur ce plan avec d’autres métropoles internationales comme New York, Vancouver, Tokyo et Paris.

En 2023, Hangzhou a accueilli avec succès les 19e Jeux asiatiques, et a permis au monde de découvrir une ville connectée, tournée vers l’avenir, dynamique et pleine de vitalité. Hangzhou est par ailleurs devenue une ville hôtesse populaire pour de grands événements sportifs internationaux.

La grande fiabilité de son approvisionnement en électricité est devenue l’un des facteurs décisionnels les plus importants pour garantir le bon déroulement des événements. Si l’on prend l’exemple des compétitions de badminton, le fonctionnement fiable des équipements et systèmes électriques tels que le système informatique « Hawk-Eye », le chronométrage et le comptage de points, mais aussi l’éclairage du terrain sont d’une importance capitale.

En tant que berceau de géants chinois de la technologie comme Alibaba, Hangzhou connaît quant à elle une augmentation d’entreprises de haute technologie. Un grand nombre d’établissements scientifiques, de laboratoires et de plateformes d’innovation se sont installés dans le secteur d’innovation scientifique et technologique, à l’ouest de Hangzhou, qui s’impose désormais comme référence en matière de fiabilité de l’approvisionnement en électricité.

Reprogenix, une entreprise high-tech dont l’activité principale est la recherche médicale cellulaire, se situe elle-même dans la région. Dans les laboratoires de l’entreprise, les cellules doivent se développer dans des incubateurs qui simulent l’environnement de l’organisme humain.

« Un cycle de culture dure trois mois et aucune coupure de courant ne doit survenir durant le processus, » précise le représentant de l’entreprise, Zhuang Dewei.

Hangzhou, désormais zone de démonstration pour son réseau de distribution électrique de classe mondiale, a porté la fiabilité de l’approvisionnement en électricité dans les zones centrales où se sont déroulés les Jeux asiatiques et au sein de son secteur d’innovation scientifique et technologique à l’ouest de la ville au niveau impressionnant de 99,9999 %. Pour les habitants de ces quartiers, les pannes d’électricité ne sont plus qu’un lointain souvenir.

L’amélioration significative de la fiabilité de l’approvisionnement en électricité de Hangzhou peut être attribuée à une série d’initiatives de gestion complètes, précises et basées sur des données mises en œuvre par la State Grid Hangzhou Power Supply Company dans le but de « fournir un approvisionnement en électricité ininterrompu en tant que service ultime ».

L’entreprise a par exemple augmenté ses investissements dans le réseau électrique pour les zones urbaines où la demande est forte, et dans les zones montagneuses moins bien approvisionnées. Elle a également amélioré ses capacités en matière de main-d’œuvre, d’équipement et d’assistance technique, pour assurer des opérations énergétiques ininterrompues.

En outre, des technologies innovantes telles que l’inspection automatique par drone, la surveillance en ligne du matériel, l’inspection intelligente connectée au réseau et la maintenance autonome des robots en ligne sont également employées pour détecter et résoudre les défauts en temps opportun.

« Par le passé, il fallait au moins plus d’une heure pour solutionner les perturbations liées aux conditions météorologiques dans les zones montagneuses isolées. Avec l’introduction de commutateurs à distance intelligents, les défauts dans les lignes électriques peuvent désormais être localisés instantanément en quelques secondes. L’isolement, l’auto-réparation et le rétablissement du courant peuvent ensuite être effectués, en seulement 5 minutes », déclare Yang Xuan, Directrice adjointe du département de gestion de la numération du réseau de distribution de la State Grid Hangzhou Power Supply Company.

Comme c’est le cas dans de nombreux autres secteurs de développement économique et social dans la ville, Hangzhou s’est aussi positionné en tant que pionnière en Chine avec sa réforme et son innovation visant à améliorer la fiabilité de l’approvisionnement en électricité.

En 2001, Hangzhou est devenue, aux côtés de Pékin et Shanghai, l’une des premières villes pilotes en Chine en matière de développement de systèmes d’automatisation des réseaux de distribution. En 2018, le système a réalisé des progrès notables, en concrétisant la gestion sans accroc des pannes en une milliseconde.

En 2020, Hangzhou s’est positionnée comme la première ville en Chine à supprimer les coupures de courant programmées de 10 (20) kilovolts au sein de ses principales zones urbaines. L’année suivante, cette politique a été étendue de sorte à couvrir les zones urbaines de tout le comté, et à inclure l’ensemble de la ville en 2022. Cela a permis à la ville de ne plus subir de coupure d’électricité programmée.

Tournée vers l’avenir, Hangzhou construit une zone de démonstration complète pour assurer un réseau de distribution de l’électricité intelligent et moderne.

Avec le soutien de diverses plateformes numériques et de technologies d’IA, la ville pourra distribuer en continu différents types d’énergie électrique provenant de tout le pays, dont l’énergie éolienne, solaire et hydroélectrique, au profit des entreprises, événements et habitations.

Cet effort permettra à Hangzhou d’atteindre son objectif de devenir une métropole socialiste moderne et d’envergure internationale d’ici 2035.

Source : State Grid Hangzhou Power Supply Company