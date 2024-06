IA BTP fait évoluer son identité de marque et renomme ses solutions

IA BTP, acteur incontournable de la gestion des données d’achats de la filière BTP, présente sa nouvelle identité de marque et fait évoluer la dénomination de son offre. Cette annonce s’inscrit dans le prolongement de l’acquisition de la société par le groupe Oxalys en septembre 2023.

Un positionnement unique sur le marché

Dans un secteur où les achats représentent 35% du chiffre d’affaire de l’entreprise, les achats représentent le 2ème poste de charge des entreprises du BTP.

Saïd Abidi, fondateur chez IA BTP « grâce à notre forte expertise dans la data achat du BTP, nous permettons à nos clients d’avoir le bon prix et d’effacer les tâches chronophages liés aux achats.

IA BTP a pour ambition de propulser la performance des achats BTP grâce à l’expertise métier et l’intelligence des données.

Le cumul des compétences ,avec 20 ans d’expérience SI Achats , 50 000 utilisateurs et 15 ans d’expertise métier BTP dans la donnée des achats, le groupe se positionne comme l’unique solution globale du marché.

Des offres complémentaires rebaptisées

Robot achat devient AVA My Data Partner

Notre solution garantie à l’entreprise d’avoir le bon prix . L’analyse précise des achats permet de détecter les pistes d’améliorations et de prioriser les actions à mener auprès des fournisseurs.

Une fois les tarifs bloqués, le contrôle automatique des factures permet de libérer du temps aux équipes.

C'est là qu'intervient AVA My Data Partner d’IA BTP.

E-Catalogue d’IA BTP devient ZIA my Catalog

Cette nouvelle offre nait de la fusion du savoir-faire d’Oxalys, acteur de la digitalisation des achats et d’IA BTP, leader de la data BTP.

A travers cette solution de nouvelle génération, il est possible depuis un simple mobile d’approvisionner ses chantiers, à partir de catalogues personnalisés générés par AVA .

De réceptionner son matériel et d’automatiser le rapprochement entre les factures, les BL, et les commandes.

ZIA permet de libérer de l’énergie administrative qui peut se concentrer sur la facturation et la créance client.

Saïd Abidi, fondateur chez IA BTP « Nous sommes fiers de présenter notre nouvelle identité de marque, et notre appartenance au groupe Oxalys ».