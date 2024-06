Power Slap et NetBet annoncent un partenariat marketing pour les paris sportifs

NetBet nommé partenaire officiel de paris sportifs de Power Slap au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Roumanie, au Brésil et au Mexique

Le partenariat commence vendredi avec Power Slap 8 : Da Crazy Hawaiian vs Danie Van Heerden

LONDRES, 26 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Power Slap, la plus importante société de promotion de combats de gifle et NetBet , un casino en ligne et une entreprise de paris sportifs , a annoncé ce jour un nouveau partenariat marketing pour 2024 conçu pour exploiter et dynamiser la popularité des sports sportifs dans l’univers Power Slap au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Roumanie, au Brésil et Mexique.

NetBet deviendra un partenaire officiel de paris sportifs de Power Slap. Le partenariat commence cette semaine à l’occasion de Power Slap 8 : Da Crazy Hawaiian vs Danie Van Heerden, qui est diffusé en direct et gratuitement dans le monde entier sur Rumble à 21 h heure de l’EST/18 h heure du Pacifique.

« L’ajout de NetBet à la liste croissante de marques partenaires majeures de Power Slap montre encore et toujours l’évolution et la trajectoire de ce sport, et en particulier la demande de paris sportifs qui s’articule autour », indique Frank Lamicella, Président de Power Slap. « Ce partenariat avec NetBet va amplifier les possibilités de paris pour les fans dans toute l’Europe, ainsi qu’au Mexique et au Brésil. »

« Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec Power Slap. Cette collaboration réunit à la fois l’enthousiasme suscité par la toute dernière évolution des sports de combat et l’expérience de pari exceptionnelle que nos clients attendent, » déclare de son côté Marcel Prioteasa, PDG de NetBet. « Nous sommes impatients d’offrir aux fans des possibilités uniques de s’impliquer dans l’univers passionnant de Power Slap à mesure que son ampleur grandit dans toute l’Europe et au-delà. »

La marque NetBet sera présentée sur la table et la toile Power Slap, et les deux marques s’associeront autour d’opportunités de valorisation de la marque sociale et numérique axées sur les cotes de paris disponibles dans la région via NetBet.

À propos de Power Slap

Power Slap est la plus importante société de promotion de concours de gifles au monde, qui répond à la réglementation et à l’approbation des commissions sportives fédérales aux États-Unis. Power Slap a été créé en 2022 par Dana White, Lorenzo Fertitta et Craig Piligian, en partenariat avec Ultimate Fighting Championship. Pour plus d’informations, consultez PowerSlap.com et suivez Power Slap sur Rumble (/c/powerslap), Instagram (@powerslap), Facebook (.com/slap), YouTube (@powerslap), Twitter (@powerslap), Snapchat (@powerslap), et TikTok (@powerslap).