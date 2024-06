Aspo Oyj



Pörssitiedote

26.6.2024 kello 15.45

Muutos Aspon johtoryhmässä

Mikko Heikkilä, konsernin kehitysjohtaja, on irtisanoutunut siirtyäkseen toisen yhtiön palvelukseen. Heikkilä jättää yhtiön viimeistään joulukuussa ja hänen seuraajansa valintaprosessi on käynnistetty.

“Haluan kiittää Mikkoa keskeisestä roolista Aspon transformaatiossa ja toivotan hänelle onnea tulevaisuudessa”, sanoo Aspon toimitusjohtaja Rolf Jansson.

Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, +358 400 600 264, rolf.jansson@aspo.com

