Le Canada investit dans les infrastructures de recherche et la prochaine génération de scientifiques

DARTMOUTH, Nouvelle-Écosse, 26 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des installations et des infrastructures de recherche modernes et de haute qualité sont essentielles si l’on veut que le Canada puisse percer en recherche et en science. Elles contribuent à stimuler la productivité scientifique, à attirer celles et ceux qui représentent la prochaine génération de talents scientifiques et à soutenir la recherche et l'innovation de pointe au Canada.



Aujourd’hui, au nom de l’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national a annoncé l’octroi de plus de 18 millions de dollars par l’entremise du Fonds des collèges de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) pour financer 23 projets d’infrastructure de recherche dans 21 collèges, cégeps et écoles polytechniques du pays.

Cette contribution aidera ces établissements à se doter des laboratoires et du matériel de pointe dont ils ont besoin pour attirer, former et inspirer la prochaine génération d’innovateurs et d’innovatrices, et pour établir des collaborations de recherche avec des partenaires publics, privés et à but non lucratif. Ces partenariats viseront à répondre aux besoins sociaux, commerciaux, sanitaires ou environnementaux de secteurs industriels particuliers ou de collectivités du Canada.

En continuant d'investir dans les chercheurs, les chercheuses et les scientifiques de renommée mondiale établis au Canada, le gouvernement canadien donne aujourd’hui une chance équitable aux personnes qui innoveront et résoudront nos problèmes demain, de réussir et de réaliser leur plein potentiel.

Ces fonds destinés aux collèges financeront une variété de travaux de recherche appliquée, notamment :

Des exploitations agricoles résilientes : Des exploitations agricoles résilientes : Le secteur de l’agriculture devant composer avec des conditions météorologiques imprévisibles causées par les changements climatiques et la demande accrue d’une population en pleine croissance, la sécurité alimentaire est une préoccupation mondiale. Le financement de la FCI contribuera à créer un centre de biotechnologie agricole en climat frais (ABC3) au campus de Middleton du Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse. Ce centre abritera des milieux d’essai contrôlés intérieurs et extérieurs, ainsi que de l’équipement permettant d’évaluer les gaz émis par le sol et le lessivage des nutriments. L’équipe du projet collaborera avec des entreprises locales et se concentrera sur des solutions à court terme pour atténuer les causes de maladies et améliorer notre adaptation climatique, ainsi que sur des solutions à long terme en matière de pratiques agricoles durables. Les recherches sur les biostimulants et les amendements du sol favoriseront la mise au point de cultures résistantes et l’augmentation de leur rendement.





: Le secteur de la mode est souvent considéré comme l’un des plus polluants au monde. Au Québec seulement, plus de 124 000 tonnes de déchets textiles sont enfouis ou incinérés chaque année. Une équipe de recherche de Vestechpro, un organisme à but non lucratif affilié au Cégep Marie-Victorin de Montréal, utilisera l’équipement financé par la FCI pour concevoir une chaîne d’assemblage mécanique permettant de recycler les vêtements et les textiles industriels. Elle explorera des solutions à différentes étapes de l’économie circulaire, du recyclage à de nouvelles utilisations des déchets textiles. Encourager les métiers spécialisés : Les secteurs de la construction et de l’industrie manufacturière représentant plus de 17 % du PIB du Canada, les métiers spécialisés jouent un rôle essentiel dans l’économie nationale. Toutefois, les taux de postes vacants atteignent des sommets inégalés. Au cours des dix prochaines années, des chercheurs et chercheuses du Collège Conestoga (Institut de technologie et d'études supérieures) de Kithchener, en Ontario, estiment que le déficit atteindra plus de 170 000 travailleurs et travailleuses dans la province. Pour stimuler la croissance et le dynamisme du bassin de main-d’œuvre, l’équipe a recensé les obstacles à surmonter, notamment le taux élevé de blessures, le vieillissement de la main-d’œuvre et la difficulté d’accéder aux emplois pour les membres de groupes sous-représentés. La FCI appuie le programme CONSTRUCT (Centre for Ontario’s Network of Skilled Trade Researchers, Unions, Contractors, and Tradespeople) ou (Centre pour le réseau ontarien de recherche, de syndicats, d’entreprises et de main-d’œuvre du secteur des métiers spécialisés) en finançant du matériel qui mesure les exigences et les risques en milieu de travail, ainsi que les réactions physiologiques et cognitives des travailleurs et travailleuses. Grâce aux données ainsi recueillies, l’équipe de recherche pourra collaborer avec des partenaires à l’élaboration de solutions concrètes visant à réduire le risque de blessure et à attirer une main-d’œuvre plus diversifiée.





« L'investissement d'aujourd'hui témoigne de notre engagement à soutenir la recherche et le développement de pointe dans nos collèges, cégeps et écoles polytechniques et à donner à chaque génération de chercheurs et de scientifiques, une chance équitable de réussir. Ce financement permet non seulement de soutenir l'innovation au niveau local, mais aussi de doter nos étudiantes et étudiants des outils et des possibilités dont ils et elles ont besoin pour exceller dans une économie mondiale qui évolue rapidement. En favorisant la collaboration entre le secteur industriel et le milieu de l’enseignement postsecondaire, nous veillons à ce que le Canada reste à la fine pointe du progrès technologique et de la croissance économique. »

– L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le Fonds des collèges de la FCI renforce la capacité de nos collèges à stimuler l'innovation dans le domaine de l'agriculture et de la production alimentaire. En investissant dans la recherche et l'innovation au niveau collégial, nous nous assurons que nos agriculteurs et nos producteurs d'aliments ont accès aux connaissances et aux outils les plus modernes pour demeurer compétitifs et résilients. Cette initiative reflète notre engagement à favoriser une industrie agricole dynamique et durable qui profite à la population canadienne tout entière. »

– L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national

« Nos communautés bénéficient des partenariats que les collèges canadiens entretiennent avec des organisations publiques, privées et à but non lucratif. Le financement de la FCI les aide à mener des études significatives leur permettant de mettre au point les produits, processus et services innovants dont le pays a besoin pour demeurer concurrentiel. »

– Roseann O’Reilly Runte, présidente-directrice générale de la Fondation canadienne pour l’innovation

En bref

Le Fonds des collèges vise à financer des projets qui renforcent la capacité des collèges canadiens à faire de la recherche appliquée ou du développement technologique et à favoriser des partenariats dont découlent des produits, processus ou services qui répondent aux besoins sociaux, commerciaux, sanitaires ou environnementaux d’un secteur industriel ou d’une collectivité du Canada;

Les projets soutenus par le Fonds des collèges recevront également du financement supplémentaire du Fonds d’exploitation des infrastructures (FEI) de la FCI pour couvrir les frais d’exploitation des infrastructures de recherche. L’investissement total de 18,1 millions de dollars comprend 4,2 millions du FEI;

Le budget fédéral de 2024 comprend une enveloppe de plus de 4,6 milliards de dollars pour renforcer la recherche et l'innovation au Canada.



À propos de la Fondation canadienne pour l’innovation

Avec son mandat audacieux et sa vision stratégique, la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) donne aux chercheurs et chercheuses les moyens d’être des leaders mondiaux dans leur domaine et de répondre aux grands enjeux de société. La FCI contribue au financement d’outils, d’équipements et de laboratoires à la fine pointe de la technologie. Cette infrastructure est nécessaire à la recherche fondamentale et permet de relever des missions de recherche qui transcendent les disciplines et mobilisent tous les secteurs. Les infrastructures de recherche financées par la FCI favorisent la mobilisation des connaissances, stimulent l’innovation et la commercialisation et offrent un milieu exceptionnel pour assurer la formation de la nouvelle génération.

