EUROAPI poursuit sa transformation grâce au plan FOCUS-27 et pose les bases d’une future croissance rentable1

Accord avec Sanofi pour un investissement de 200 millions d’euros via une obligation Hybride Subordonnée à Durée Indéterminée, à l'issue des discussions en cours destinées à amender et à étendre le Contrat de Crédit RCF 2 actuel Objectif de 75 à 80 millions d’euros de Core EBITDA supplémentaire par an d'ici à la fin 2027, grâce à une offre d'API et de CDMO à plus forte valeur ajoutée, à une empreinte industrielle rationalisée et à des réductions de coûts significatives Reprise progressive des livraisons et de la production sur le site de Brindisi attendue au cours du troisième trimestre 2024





actuel

« Avec FOCUS-27, EUROAPI se dirige vers un modèle d’affaires plus agile, à plus forte valeur ajoutée et redimensionné. Le plan améliorera considérablement la compétitivité de l'entreprise et ouvrira la voie à une croissance durable et rentable à long terme », déclare Ludwig de Mot, Directeur général. « Les progrès significatifs réalisés en vue de son financement constituent une étape clé pour EUROAPI. Avec le soutien de notre actionnaire principal, la confiance de nos clients et l’engagement de nos équipes, nous augmenterons notre efficacité en optimisant notre organisation, et en tirant parti des forces de l’entreprise afin de remplir notre mission et de réinventer des solutions de principes actifs pour répondre aux besoins des clients et des patients dans le monde entier. »

Feuille de route opérationnelle

Objectif de 75 à 80 millions d’euros de Core EBITDA supplémentaire par an d'ici à la fin 2027 3

d'ici à la fin 2027 Plan d'investissement de 350 à 400 millions d’euros, comprenant des augmentations de capacités pour les grosses molécules, la vitamine B12, les prostaglandines et les opiacés

Désinvestissement des sites de production de Haverhill et de Brindisi prévu avant la fin de l'année 2027

Coûts de restructuration estimés entre 110 et 120 millions d’euros entre 2024 et 2027.4

Financement à court et long terme

Discussions avancées avec les banques afin d’amender les termes et d’étendre la durée du Contrat de Crédit RCF de 451 millions d’euros

Sanofi investira dans une obligation Hybride Subordonnée à Durée Indéterminée de 200 millions d'euros à l'issue des discussions sur le Contrat de Crédit RCF

à l'issue des discussions sur le Contrat de Crédit RCF Accord de principe avec Sanofi pour réserver des capacités minimales disponibles pour certains produits fabriqués par EUROAPI via un paiement de 54 millions d’euros au cours du plan Ambition d’améliorer le fonds de roulement d' environ 140 millions d’euros entre 2024 et 2027, principalement grâce à la réduction des stocks

pour réserver des capacités minimales disponibles pour certains produits fabriqués par EUROAPI

Mise à jour des perspectives pour l'année 2024 afin de tenir compte de l’arrêt temporaire de production sur le site de Brindisi (voir les hypothèses en page 3)

Entre 8 % et 11 % de baisse du chiffre d'affaires en 2024 par rapport à 2023 sur une base comparable. La performance du second semestre devrait être supérieure à celle du premier semestre en raison d’un décalage des ventes.

Entre 4 % et 7 % de marge de Core EBITDA.

Paris – Le 26 juin 2024 - EUROAPI annonce aujourd'hui avoir conclu avec Sanofi un accord portant sur le financement du plan FOCUS-27, à l'issue des discussions en cours avec les banques afin d’amender et d’étendre le Contrat de Crédit RCF actuel. A la suite de la décision de reprendre progressivement les livraisons et la production de principes actifs pharmaceutiques sur le site de Brindisi, la société met à jour ses perspectives financières pour l'année 2024.

Feuille de route opérationnelle

Publié en février 2024 à la suite d'une analyse complète des forces et faiblesses opérationnelles de l'entreprise, FOCUS-27 est un plan en quatre ans qui vise à améliorer notre compétitivité et à libérer le potentiel de croissance durable et rentable d’EUROAPI en se recentrant sur des segments de marché à forte valeur ajoutée et en croissance.

Il repose sur quatre piliers :

Un portefeuille rationalisé à valeur ajoutée ciblé sur des APIs rentables et hautement différenciés, en particulier les peptides et oligonucléotides, les prostaglandines, les corticostéroïdes, les hormones, la vitamine B12 et les opiacés. Treize APIs seront arrêtés en 2026 et 2027. Ces APIs représentaient environ 80 millions d’euros de chiffre d’affaires et pesaient pour environ -15 millions d'euros sur la marge brute en 2023. La part des APIs hautement différenciés devrait atteindre plus de 70 % des ventes d'EUROAPI en 2027, contre 57 % en 2023 .

ciblé sur des APIs rentables et hautement différenciés, en particulier les peptides et oligonucléotides, les prostaglandines, les corticostéroïdes, les hormones, la vitamine B12 et les opiacés. Treize APIs seront arrêtés en 2026 et 2027. Ces APIs représentaient environ 80 millions d’euros de chiffre d’affaires et pesaient pour environ -15 millions d'euros sur la marge brute en 2023. . Une offre CDMO centrée sur les petites molécules complexes et les « tides » en phase avancée et à forte valeur ajoutée , et soutenue par des plateformes technologiques uniques. L’activité CDMO devrait représenter plus d' un tiers du chiffre d'affaires d'ici à 2027 .

sur les petites molécules complexes et les « tides » en , et soutenue par des plateformes technologiques uniques. L’activité CDMO devrait représenter plus d' . Une empreinte industrielle rationalisée avec quatre sites de production Elbeuf, une plateforme unique de bio-fermentation (vitamine B12 et anti-infectieux) Vertolaye, un site polyvalent avec des fonctionnalités innovantes sur les Corticostéroïdes, les Opiacés et les Hormones Budapest, axé sur les APIs hautement actifs (prostaglandines) Francfort, redimensionné et axé sur les grosses molécules (y compris les peptides et les oligonucléotides).







La rationalisation de l'empreinte industrielle augmentera le taux d'utilisation de nos capacités, qui passera d'une moyenne actuelle de 60 % à environ 80 % au cours de la période, en ligne avec les standards de l'industrie. Les sites de production de Haverhill (Royaume-Uni) et de Brindisi (Italie) devraient être désinvestis avant la fin du plan. Le groupe a déjà reçu des marques d'intérêt. Les coûts potentiels estimés à ce jour de ces désinvestissements sont inclus dans le financement actuel du plan.

EUROAPI investira entre 350 et 400 millions d'euros tout au long du plan pour soutenir la croissance future. Ces investissements seront concentrés sur des initiatives stratégiques, et notamment :

des capacités accrues pour les grosses molécules à Francfort, pour la vitamine B12 à Elbeuf et pour les prostaglandines à Budapest

des nouvelles capacités pour les corticostéroïdes, les hormones et les opiacés à Vertolaye

des investissements à Elbeuf destinés à réduire les émissions de CO 2 et réaliser le plan de décarbonation d'EUROAPI à horizon 2030





Environ 59 % des investissements totaux seront consacrés à la croissance ou à la performance.

Une organisation resserrée soutenant un modèle opérationnel plus efficace et plus simple. Cette transformation organisationnelle réduira les effectifs d'environ 550 personnes5 dans toutes les fonctions d'ici à 20276. L'entreprise soutiendra activement et de manière responsable ses employés au cours de cette transformation.





FOCUS-27 devrait générer entre 75 et 80 millions d'euros de Core EBITDA supplémentaire par an d'ici à la fin 20277, grâce à l'optimisation du portefeuille de produits, à l'amélioration de l'efficacité industrielle et à la réduction des coûts. Les coûts de restructuration sont estimés entre 110 et 120 millions d'euros entre 2024 et 2027 (excluant les coûts potentiels du désinvestissement de Haverhill et de Brindisi estimés à ce jour, qui sont inclus dans le financement actuel du plan).

Financement à court et à long terme

La mise en œuvre de FOCUS-27 sera assurée par un ensemble de ressources financières.

Avec le soutien du mandataire ad hoc nommé par la société, EUROAPI est en discussions avancées avec ses banques pour amender les termes et étendre la durée du Contrat de crédit RCF de 451 millions d’euros signé en 2022 8 .

signé en 2022 . A l'issue de ces discussions, Sanofi contribuera au financement de FOCUS-27 via la souscription à une Obligation Hybride Subordonnée à Durée Indéterminée de 200 millions d'euros. A chaque date de paiement des intérêts, et sous réserve de certaines conditions, EUROAPI pourra décider de différer le paiement des intérêts liés à cette obligation. Cet instrument hybride non-dilutif figurera dans les « Capitaux propres » des états financiers consolidés.

A chaque date de paiement des intérêts, et sous réserve de certaines conditions, EUROAPI pourra décider de différer le paiement des intérêts liés à cette obligation. Cet instrument hybride non-dilutif figurera dans les « Capitaux propres » des états financiers consolidés. Afin de soutenir la bonne exécution de FOCUS-27, Sanofi a également accepté de réserver une capacité minimale disponible pour certains produits fabriqués par EUROAPI via un paiement de 54 millions d'euros au cours du plan.

pour certains produits fabriqués par EUROAPI via un paiement de au cours du plan. Au-delà de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, FOCUS-27 sera soutenu par une gestion rigoureuse des flux de trésorerie, notamment via la réduction des stocks. Entre 2024 et 2027, le besoin en fonds de roulement total devrait s’améliorer d'environ 140 millions d'euros.

Le site de Brindisi devrait reprendre progressivement les livraisons et la production d’APIs au cours du troisième trimestre 2024

Les enquêtes lancées à l'initiative de l'entreprise ont confirmé l'existence de manquements au niveau local. Grâce au plan de remédiation efficace et fiable déployé par le site et aux résultats de l'inspection du site par les autorités sanitaires italiennes (AIFA), nous prévoyons de reprendre progressivement les livraisons et la production d'API au cours du troisième trimestre 2024.

Mise à jour des perspectives pour l'année 2024 afin de tenir compte de l’arrêt temporaire de production sur le site de Brindisi

Centrés sur la remise de l'entreprise sur la voie d'une croissance durable et rentable, nous prévoyons désormais :

Entre 8 % et 11 % de baisse du chiffre d'affaires en 2024 à base comparable par rapport à 2023. La performance du second semestre devrait être supérieure à celle du premier semestre en raison d’un décalage des ventes.

Entre 4 % et 7 % de marge de Core EBITDA.

Ces perspectives ont été établies sur la base des hypothèses suivantes :

Le chiffre d’affaires sera négativement impacté par la revue à la baisse de deux grands contrats CMO, la forte baisse des ventes à Sanofi et l’impact de la suspension temporaire de la production à Brindisi. La performance du second semestre devrait être supérieure à celle du premier semestre en raison d’un décalage des ventes de l’activité CDMO. La rentabilité globale sera impactée par la transformation de l’entreprise et les premiers coûts de restructuration, y compris la sous-activité industrielle résultant de l’exécution du projet FOCUS-27. Les estimations de marge de Core EBITDA incluent l’impact de la suspension de la production d’API à Brindisi. Concernant la trésorerie , nous prévoyons une amélioration du besoin en fonds de roulement grâce à une réduction significative des stocks, principalement au second semestre.





sera négativement impacté par la revue à la baisse de deux grands contrats CMO, la forte baisse des ventes à Sanofi et l’impact de la suspension temporaire de la production à Brindisi. La performance du second semestre devrait être supérieure à celle du premier semestre en raison d’un décalage des ventes de l’activité CDMO.

La direction d'EUROAPI organisera un webcast audio en direct aujourd'hui à 19h15 CET. La présentation sera disponible sur le site internet de la société (https://channel.royalcast.com/landingpage/euroapi-eng/20240626_1/).

