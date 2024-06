FLEURY MICHON : Annonce de cession des parts dans Platos Tradicionales à Familia Martínez

FLEURY MICHON

COMMUNIQUÉ FINANCIER

Fleury Michon vend ses parts dans Platos Tradicionales à Familia Martínez.

Pouzauges – le 26 juin 2024 à 18h00

Fleury Michon a annoncé début juin être entré en négociations exclusives avec Familia Martínez, son partenaire historique en Espagne, pour lui céder ses parts dans la Joint-Venture Platos Tradicionales.

Fleury Michon annonce aujourd'hui, 26 juin, que les négociations ont abouti et que Fleury Michon cède l'intégralité de ses parts dans Platos Tradicionales à son associé historique, Familia Martínez, pour un montant de 68 M€ avec un différé partiel de 6 mois. Ce partenariat, initié en 2006, est né de la volonté de développer le marché des plats cuisinés en Espagne. Le Groupe Fleury Michon et Torrent Fimer (Familia Martínez) ont ainsi associé leurs savoir-faire respectifs pour fabriquer et distribuer des plats cuisinés en Espagne. La contribution de Platos Tradicionales dans les comptes consolidés du Groupe Fleury Michon s’est traduite par une quote-part de société de 8,5 M€ au 31 décembre 2023.

Familia Martínez souhaite accélérer sa stratégie de développement, tandis que Fleury Michon profite de cette opération pour poursuivre sa stratégie de recentrage sur son cœur de métier. Cette opération permettra au Groupe de renforcer sa structure financière, d’accélérer les projets de développement commerciaux, de soutien à la marque et de transition alimentaire, de maintenir un niveau élevé d’investissement dans la qualité de son outil industriel et également de se concentrer sur l’accompagnement de ses relais de croissance.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

10 septembre 2024 après bourse : Rapport semestriel 2024

Contact communauté financière :

Philippe Teisseire, Directeur administratif & financier

infos.finances@fleurymichon.fr

Contact média :

Pauline Carde – Pauline.carde@maarc.fr – 06.32.03.22.55.

Fondée en 1905, Fleury Michon est aujourd’hui encore une entreprise familiale et indépendante de taille intermédiaire. L’ensemble des collaborateurs du Groupe sont rassemblés autour du projet d’entreprise « Vous aider à manger mieux chaque jour ».

L’action Fleury Michon (codes : ISIN FR 0000074759, Reuters FLMI PA, Bloomberg ALFLE:FP) est cotée sur Euronext Growth Paris, et est éligible PEA PME.

Pièce jointe