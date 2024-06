Kokkuvõte Baltic Horizon Fondi veebiseminarist

26. juunil 2024. a toimus Baltic Horizoni korraldatud veebiseminar, kus fondijuht Tarmo Karotam andis ülevaate kavast uute osakute emiteerimiseks suunatud pakkumise teel.

Fondijuht käsitles kavandatud suunatud pakkumise peamisi eesmärke. Pakkumine on peamiselt suunatud praegustele ning uutele professionaalsetele ja kutselistele investoritele, kuid fondijuht selgitas, et huvi korral on võimalik pakkumine suunata ka kuni 149 jaeinvestorile ELi liikmesriigi kohta (välja arvatud institutsionaalsed investorid, nagu pangad ja pensionifondid). Jaeinvestoritel on võimalik osta osakuid ka Nasdaq Tallinna või Nasdaq Stockholmi börsilt kauplemisaegadel.

Fondijuhi presentatsioonile järgnes põhjalik küsimuste ja vastuste voor, mille käigus vastas fondijuht investorite sagedamini tõusetunud küsimustele. Vastused on formuleeritud ka veebiseminari presentatsioonis.

Baltic Horizon Fond tänab kõiki osalejaid. Veebiseminari salvestus on huvilistele kättesaadav siit ning esitlus siit.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com

www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

