ARGAN : Rapport ESG 2024 - Des émissions de CO2 en baisse de 33,5%

Communiqué de presse – Neuilly sur Seine, jeudi 27 juin 2024 – 17h45

Rapport ESG 2024 :

Des émissions de CO 2 en baisse de 33,5%

ARGAN, unique foncière française de DEVELOPPEMENT et de LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée en Bourse, publie son rapport ESG 2024. Près de 8 mois après avoir dévoilé sa nouvelle stratégie ESG, ARGAN enregistre des premiers résultats significatifs et confirme ses ambitions pour 2030.

Une nette réduction des émissions de CO 2 liées aux consommations énergétiques : la baisse de 26,5% des consommations de gaz enregistrée en 2023 permet, au global, une diminution de 14,5% des émissions du Scope 3 liées à l’utilisation de ses entrepôts. Pour mémoire, l’objectif fixé à horizon 2030 dans le cadre de la stratégie bas carbone est de – 50 %. Au global, le bilan carbone d’ARGAN fait ressortir une baisse de 33,5% en 2023 par rapport à 2022. Ces premiers résultats encourageants sont le fruit des politiques de sobriété menées par ses clients-locataires, de la mise en place de la GTC qui permet un monitoring précis des flux d’énergie et du déploiement systématique d’Aut0nom®, l’entrepôt « Net Zéro » à l’usage. En 2024, le démarrage effectif du Plan PAC visant à remplacer les chaudières gaz du parc existant par des pompes à chaleur électriques contribuera à soutenir la baisse des émissions « in use » ;

Le Groupe a aussi poursuivi ses initiatives favorisant l’engagement de ses collaborateurs sur le long terme, avec la , tout en conservant un schéma de rémunération attractif (prime commerciale, accord d’intéressement collectifs) et un , unique pour une société cotée au SBF120 ; Un renforcement de son socle de Gouvernance ESG : ARGAN a également réalisé un important travail de formalisation des bonnes pratiques avec la rédaction et la diffusion d’un ensemble de chartes (anti-corruption, éthique, informatique & données personnelles ou encore de déontologie boursière), tout en précisant son organisation en matière d’élaboration et de suivi de la politique ESG (Conseil de Surveillance, Comité d’Audit, des Risques et de la Durabilité, Directoire, Comité mensuel de suivi ESG-Energie).





Ces efforts ont, d’ores et déjà, été soulignés par des tiers indépendants. ARGAN est ainsi passée d’une notation risque ESG « modéré » à « faible » par Sustainalytics et s’est vue attribuée une médaille d’argent par Ethifinance.

Au-delà de la présentation de ces premières avancées, le rapport 2024 détaille les nouvelles étapes à venir du déploiement de sa feuille de route 2023-2030 et traduit très concrètement son ambition de construire un immobilier logistique d’excellence, responsable et durable.

Le rapport ESG 2024 publié ce jour est accessible sur le site internet argan.fr sous la rubrique

« Engagements ESG » (en versions française et anglaise).

Calendrier financier 2024 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2024

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2024 24 juillet : Résultats semestriels 2024

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024





Calendrier financier 2025 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 janvier : Chiffre d’affaires annuel 2024

16 janvier : Résultats annuels 2024

20 mars : Assemblée Générale 2025





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative.

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. Sa politique ESG volontariste se traduit très concrètement avec Aut0nom®, l’entrepôt Net Zéro à l’usage.

Au 31/12/2023, le patrimoine représente 3,6 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 3,7 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel d’environ

200 millions d’euros en 2024.

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120, CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





