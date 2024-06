VGP NV: Ontwikkelt voor Verne in VGP Park Zagreb

PERSBERICHT



In VGP Park Zagreb wordt 28.500 m 2 ruimte verhuurd aan Verne voor hun nieuw baanbrekend project: een stedelijk autonoom mobiliteitsecosysteem

Na 5 jaar voorbereiding onthulde Verne gisteren het project in aanwezigheid van media en hoogwaardigheidsbekleders van over de hele wereld

De site in Zagreb, Kroatië, zal worden gebruikt voor de ontwikkeling en productie van autonome elektrische voertuigen





27 juni 2024, 19:00 CET, Zagreb (Kroatië) / Antwerpen (België) - VGP, een Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, ontwikkelt een nieuw bedrijvenpark in Lucko nabij Zagreb, Kroatië. VGP Park Zagreb ligt op een terrein van 8 ha en zal 28.500 m2 verhuurbare oppervlakte bieden aan Verne, voorheen bekend als Project 3 Mobility ("P3M"), een Kroatisch bedrijf dat bouwt aan een nieuw ecosysteem voor stedelijke autonome mobiliteit. De site biedt uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst.

Verne zal de locatie gebruiken voor zijn nieuw baanbrekend project voor stedelijke autonome mobiliteitsecosystemen, waarbij een autonoom elektrisch voertuig wordt ontwikkeld, samen met gespecialiseerde infrastructuur en een mobiliteitsservice platform. Gisteren werd het project aangekondigd tijdens een evenement op de Rimac Campus te Zagreb. Het project heeft als doel volledig autonoom elektrisch rijden te introduceren door middel van een robotaxi-concept, met een lancering in Zagreb in 2026, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Duitsland in 2027.

Verne, dat onder meer investeringen kreeg van TASARU Mobility Investments - een bedrijf dat volledig in handen is van het Public Investment Fund (PIF) van het Koninkrijk Saoedi-Arabië - en Kia, een van de grootste autofabrikanten van Zuid-Korea, werd in 2019 mede opgericht door Mate Rimac. De heer Rimac is de oprichter en CEO van de Kroatische unicorn Rimac Group, die vandaag gedeeltelijk eigendom is van Porsche AG, de Duitse sportwagenfabrikant.

VGP is vereerd om een bijdrage te kunnen leveren aan dit project door de bouw van nieuwe faciliteiten voor de ontwikkeling en productie op VGP Park Zagreb. VGP heeft de laatste tijd verschillende nieuwe iconische industriële projecten getekend in verschillende landen en is erg trots om bij te dragen aan de herindustrialisatie van Europa.

De site in Lucko ligt op slechts 10 km van het centrum van de hoofdstad Zagreb en op slechts 15 minuten rijden van de luchthaven van Zagreb. De site geniet van uitstekende verbindingen op het knooppunt van de snelwegen E-70 en E-65, waardoor de belangrijkste steden in Kroatië en de buurlanden gemakkelijk bereikbaar zijn.

VGP verwacht deze zomer te starten met de bouwwerkzaamheden en het bouwproject is ontworpen om te voldoen aan de BREEAM Excellent-certificering, waardoor hoge duurzaamheidsstandaarden worden gegarandeerd, inclusief de installatie van een fotovoltaïsch systeem op het dak van het gebouw en EV-oplaadvoorzieningen op de parkeerplaatsen. Daarnaast zal het gebouw worden ontworpen om te voldoen aan de milieudoelstellingen die zijn vastgesteld onder EU Taxonomie.

