Dulces de la Rosa selecciona a Tive para proteger y asegurar envíos sensibles a la temperatura

BOSTON, June 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tive, el líder mundial en tecnología de visibilidad de la cadena de suministro y logística, anunció hoy una nueva historia de cliente con Dulces de la Rosa, una confitera con sede en Jalisco, México, que se enorgullece de crear productos de confitería innovadores y de alta calidad. Dulces de la Rosa seleccionó a Tive ya que la empresa necesitaba una solución de seguimiento de envíos que incluya alertas inmediatas de temperatura, humedad y ubicación, así como exposición a la luz, lo que puede ser un indicador de robo de carga.



Antes de utilTive, Dulces de la Rosa usó rastreadores GPS básicos para monitorear la ubicación de los envíos, una solución ineficaz, considerando que éstos sólo proporcionaban la última ubicación informada del envío. Para mantener la calidad impecable de su producto desde la creación hasta el consumo, Dulces de la Rosa necesitó una solución más avanzada, capaz de rastrear la ubicación y el estado en tiempo real de sus preciosos productos perecederos, de principio a fin.

Dulces de la Rosa seleccionó inicialmente a Tive para sus avanzados rastreadores Solo 5G, que utilizan GPS, WiFi y triangulación de torres celulares para ofrecer datos de ubicación precisos y en tiempo real. Si bien se consideraron otros dispositivos de seguimiento, ninguno coincidió con las capacidades de ubicación en tiempo real integrales de las soluciones de Tive. Dulces de la Rosa hoy confía en los rastreadores Tive Solo 5G para identificar ubicaciones exactas con una precisión y exactitud incomparables.

La integración de los rastreadores Tive en los envíos de Dulces de la Rosa demostró rápidamente ser beneficiosa para reducir los incidentes de robo de carga. En 2023, el robo de carga global aumentó un 600% en comparación con 2022, y México experimentó más de 20,000 eventos de robo de carga, incluidos 7,800 secuestros. En un caso, Dulces de la Rosa se enfrentó a un robo cerca de Ciudad de México. Al darse cuenta de que el camión había sido robado, la empresa utilizó la plataforma en la nube Tive para rastrear los movimientos del envío en toda la ciudad. Al identificar la ubicación del camión, Dulces de la Rosa pudo coordinarse directamente con la policía, lo que condujo a una recuperación exitosa de todo el envío.

"Estoy orgulloso de que Dulces de la Rosa cuente con Tive para garantizar que sus envíos de productos perecederos lleguen de manera segura y a tiempo", dijo Krenar Komoni, director ejecutivo y fundador de Tive. “Our solution not only provides real-time location and condition monitoring, it also significantly reduces the risk of cargo theft, ensuring peace of mind and reliability for our customers—and for their end-customers.”

La historia competa de clientes de Dulces de la Rosa se puede leer aquí.

Acerca de Tive

Tive es el líder mundial en tecnología de visibilidad de cadena de suministro y logística. Más de 700 transportistas, proveedores de servicios logísticos y minoristas de todo el mundo utilizan Tive para supervisar la ubicación y el estado de los envíos en tiempo real, obtener información procesable y garantizar la satisfacción del cliente final. La plataforma en la nube de Tive, la tecnología de sensores patentada y los servicios de monitoreo en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, reducen las excursiones y los demoras, minimizan las cargas rechazadas y disminuyen el robo, los daños y el deterioro. El Programa Verde de Tive reduce los desechos electrónicos al renovar y recircular los rastreadores y extender su vida útil. Los clientes cuentan con Tive para garantizar que los envíos se entreguen a tiempo y en su totalidad, porque cada envío es importante. Para más información visite https://www.tive.com/.

Contacto de Prensa:

Lane Kearney

Corporate Ink for Tive

tive@corporateink.com