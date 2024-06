Tongwei présente les modules de la série TNC-G12/G12R à l’occasion de l’édition 2024 du salon Intersolar Europe

MUNICH, 28 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tongwei Solar , la première entreprise photovoltaïque au monde classée dans le Fortune Global 500, a parfaitement réussi ses débuts à l’Intersolar Europe et a organisé un grand gala intitulé « Shine on Munich » (littéralement, « Pleins feux sur Munich ») pour célébrer son succès.

À l’occasion de l’exposition, Tongwei a présenté les modules de la série TNC-G12/G12R, qui présentent de nombreux avantages, tels qu’un rendement élevé, un faible coefficient de température et une dégradation minimale. Bénéficiant d’un contrôle strict de la qualité des matériaux entrants, les modules utilisent des cellules solaires auto-développées et auto-produites pour la série TNC-G12/G12R, faisant entrer l’industrie dans une ère de puissance élevée avec une qualité et une efficacité accrues.

Tongwei a également publié son rapport ESG 2023 intitulé « Together to win » et a obtenu les certifications de KIWA-PVEL, BSI et Fitch. L’événement a suscité un vif intérêt de la part des partenaires, ce qui a conduit à la conclusion d’accords de coopération avec des clients tels qu’Econergy, KP Solar Group SMLLC, Wattkraft, EEN et Nordic Sun & PTE.

Dans l’effervescence de l’événement Intersolar Europe et de l’Euro 2024, Tongwei a organisé le gala « Shine On Munich ». Mlle Liu Shuqi, PDG de Tongwei, a invité la légende du football Massimo Ambrosini ainsi que plus de 200 clients à assister à la « Nuit du football » de Tongwei, l’occasion de réunir les mondes du sport et de l’énergie durable, faisant de ce moment une célébration mémorable en l’honneur des progrès de l’industrie photovoltaïque.

Tout au long de l’événement, Mme Liu Shuqi a eu une interaction positive avec M. Ambrosini, et elle a également exprimé la vision de Tongwei aux invités, « Tongwei reste engagée dans le long terme, se consacrant avec professionnalisme à l’élaboration de chaque module pour nos clients mondiaux. »

L’approche proactive de Tongwei pour faire progresser les solutions énergétiques durables souligne son engagement à stimuler l’innovation mondiale et à établir de nouvelles références dans l’industrie photovoltaïque.