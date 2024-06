Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

28 June 2024





Share buyback programme - conclusion and implementation

Part I of the share buyback programme amounts to DKK 750 million of the total DKK 1,525 million share buyback programme and has now been completed and fully exercised to the sum of DKK 750 million. The buybacks were executed in the period from 1 February 2024 up to and including 27 June 2024.

As stated in the corporate announcement of 31 January 2024, Part II of the share buyback programme amounts to DKK 775 million and will be initiated immediately after the conclusion of Part I of the share buyback programme with implementation today, 28 June 2024.

Parts I and II of the share buyback programme are implemented in compliance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 and Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the Safe Harbour rules.

The following transactions were made under Part I of the share buyback programme in the period from the last corporate announcement until conclusion.

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last corporate announcement 617,800 1,187.00 733,329,738 24 June 2024 4,000 1,188.79 4,755,160 25 June 2024 3,000 1,194.48 3,583,440 26 June 2024 3,000 1,179.47 3,538,410 27 June 2024 4,100 1,157.72 4,746,652 Total under Part I of the share buyback programme



631,900



1,186.82



749,953,400

With the transactions stated above and after the conclusion of Part I of the share buyback programme, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of its own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

631.900 shares under the above share buyback programme corresponding to 2.4 % of the bank’s share capital.





Cancellation of the shares bought will be recommended at the bank’s annual general meeting in 2025.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO









Detailed list of transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 5 1183 XCSE 20240624 9:11:51.108000 5 1183 XCSE 20240624 9:18:39.501000 6 1183 XCSE 20240624 9:18:39.501000 13 1183 XCSE 20240624 9:21:56.646000 39 1183 XCSE 20240624 9:31:07.766000 6 1188 XCSE 20240624 9:47:27.576000 29 1188 XCSE 20240624 9:47:27.576000 39 1190 XCSE 20240624 9:54:57.534000 26 1190 XCSE 20240624 9:54:57.545000 26 1190 XCSE 20240624 9:54:57.546000 13 1188 XCSE 20240624 9:55:12.614000 13 1188 XCSE 20240624 9:56:28.373000 13 1188 XCSE 20240624 10:01:23.718000 13 1186 XCSE 20240624 10:02:48.575000 12 1186 XCSE 20240624 10:03:27.647000 1 1186 XCSE 20240624 10:04:23.094000 12 1186 XCSE 20240624 10:04:23.094000 12 1188 XCSE 20240624 10:06:42.207000 45 1188 XCSE 20240624 10:12:23.576000 12 1188 XCSE 20240624 10:13:15.575000 12 1188 XCSE 20240624 10:14:33.575000 4 1188 XCSE 20240624 10:16:01.409000 8 1188 XCSE 20240624 10:16:01.409000 25 1186 XCSE 20240624 10:16:45.666000 13 1187 XCSE 20240624 10:21:26.576000 13 1187 XCSE 20240624 10:22:04.576000 12 1187 XCSE 20240624 10:22:46.472000 3 1187 XCSE 20240624 10:26:25.620000 4 1187 XCSE 20240624 10:26:25.620000 23 1187 XCSE 20240624 10:26:25.891000 13 1186 XCSE 20240624 10:27:05.202000 7 1186 XCSE 20240624 10:27:05.202000 6 1186 XCSE 20240624 10:27:05.202000 13 1188 XCSE 20240624 10:33:06.628000 13 1188 XCSE 20240624 10:34:27.575000 13 1188 XCSE 20240624 10:35:23.575000 13 1187 XCSE 20240624 10:36:14.576000 13 1188 XCSE 20240624 10:36:14.576000 2 1188 XCSE 20240624 10:36:14.576000 12 1188 XCSE 20240624 10:39:40.467000 3 1188 XCSE 20240624 10:43:11.467000 13 1188 XCSE 20240624 10:43:11.467000 6 1188 XCSE 20240624 10:43:11.467000 2 1188 XCSE 20240624 10:43:11.467000 13 1189 XCSE 20240624 10:44:45.755000 13 1188 XCSE 20240624 10:48:14.643000 13 1188 XCSE 20240624 10:48:14.643000 17 1190 XCSE 20240624 10:51:23.480000 26 1189 XCSE 20240624 10:56:33.296000 12 1189 XCSE 20240624 10:56:33.296000 12 1189 XCSE 20240624 10:59:11.110000 1 1189 XCSE 20240624 11:00:05.576000 11 1189 XCSE 20240624 11:00:05.576000 1 1189 XCSE 20240624 11:00:05.576000 12 1190 XCSE 20240624 11:03:30.576000 1 1190 XCSE 20240624 11:04:45.751000 11 1190 XCSE 20240624 11:04:45.751000 1 1190 XCSE 20240624 11:08:37.236000 11 1190 XCSE 20240624 11:08:37.236000 1 1190 XCSE 20240624 11:11:24.656000 11 1190 XCSE 20240624 11:11:24.656000 1 1190 XCSE 20240624 11:12:13.285000 11 1190 XCSE 20240624 11:12:13.285000 12 1190 XCSE 20240624 11:13:04.576000 1 1190 XCSE 20240624 11:13:49.981000 11 1190 XCSE 20240624 11:13:49.981000 1 1190 XCSE 20240624 11:15:16.518000 13 1190 XCSE 20240624 11:15:16.518000 11 1190 XCSE 20240624 11:15:16.518000 2 1190 XCSE 20240624 11:15:16.518000 12 1189 XCSE 20240624 11:15:49.562000 1 1189 XCSE 20240624 11:15:58.188000 12 1189 XCSE 20240624 11:15:58.188000 12 1188 XCSE 20240624 11:16:11.576000 1 1188 XCSE 20240624 11:18:13.574000 11 1188 XCSE 20240624 11:18:13.574000 1 1188 XCSE 20240624 11:26:26.850000 12 1188 XCSE 20240624 11:26:26.850000 12 1189 XCSE 20240624 11:29:18.575000 2 1189 XCSE 20240624 11:29:38.030000 12 1189 XCSE 20240624 11:30:32.575000 1 1189 XCSE 20240624 11:31:20.574000 11 1189 XCSE 20240624 11:31:20.574000 1 1189 XCSE 20240624 11:31:20.574000 13 1188 XCSE 20240624 11:33:05.574000 12 1188 XCSE 20240624 11:33:58.222000 1 1188 XCSE 20240624 11:34:57.575000 11 1188 XCSE 20240624 11:34:57.575000 1 1188 XCSE 20240624 11:35:54.574000 11 1188 XCSE 20240624 11:35:54.574000 1 1188 XCSE 20240624 11:36:55.574000 11 1188 XCSE 20240624 11:36:55.574000 1 1188 XCSE 20240624 11:38:51.575000 11 1188 XCSE 20240624 11:38:51.575000 1 1188 XCSE 20240624 11:41:45.772000 11 1188 XCSE 20240624 11:41:45.772000 1 1188 XCSE 20240624 11:42:19.576000 11 1188 XCSE 20240624 11:42:19.576000 2 1188 XCSE 20240624 11:43:01.578000 10 1188 XCSE 20240624 11:43:01.578000 1 1188 XCSE 20240624 11:43:47.576000 11 1188 XCSE 20240624 11:43:47.576000 29 1190 XCSE 20240624 11:59:20.211000 10 1190 XCSE 20240624 11:59:42.575000 2 1190 XCSE 20240624 11:59:42.575000 12 1190 XCSE 20240624 11:59:53.972000 2 1190 XCSE 20240624 12:00:05.575000 11 1190 XCSE 20240624 12:00:05.575000 1 1190 XCSE 20240624 12:00:17.574000 11 1190 XCSE 20240624 12:00:17.574000 1 1190 XCSE 20240624 12:06:31.035000 11 1190 XCSE 20240624 12:06:31.035000 1 1190 XCSE 20240624 12:07:13.207000 13 1190 XCSE 20240624 12:07:13.207000 11 1190 XCSE 20240624 12:07:13.207000 12 1189 XCSE 20240624 12:08:00.576000 1 1189 XCSE 20240624 12:08:29.575000 11 1189 XCSE 20240624 12:08:29.575000 1 1189 XCSE 20240624 12:09:08.145000 11 1189 XCSE 20240624 12:09:08.145000 1 1189 XCSE 20240624 12:10:07.575000 11 1189 XCSE 20240624 12:10:07.575000 1 1189 XCSE 20240624 12:10:50.574000 11 1189 XCSE 20240624 12:10:50.574000 13 1189 XCSE 20240624 12:11:49.576000 12 1188 XCSE 20240624 12:12:26.576000 1 1188 XCSE 20240624 12:12:52.575000 11 1188 XCSE 20240624 12:12:52.575000 1 1188 XCSE 20240624 12:13:26.575000 11 1188 XCSE 20240624 12:13:26.575000 1 1188 XCSE 20240624 12:13:26.575000 12 1187 XCSE 20240624 12:13:52.575000 1 1187 XCSE 20240624 12:13:52.590000 12 1187 XCSE 20240624 12:13:52.590000 12 1186 XCSE 20240624 12:14:04.695000 12 1186 XCSE 20240624 12:14:15.030000 1 1186 XCSE 20240624 12:14:25.575000 11 1186 XCSE 20240624 12:14:25.575000 12 1186 XCSE 20240624 12:14:48.858000 13 1187 XCSE 20240624 12:17:30.107000 12 1186 XCSE 20240624 12:22:30.587000 13 1184 XCSE 20240624 12:43:46.244000 12 1184 XCSE 20240624 12:43:46.244000 25 1184 XCSE 20240624 12:43:46.265000 16 1183 XCSE 20240624 12:43:46.267000 12 1183 XCSE 20240624 12:43:48.172000 25 1183 XCSE 20240624 12:44:11.297000 3 1184 XCSE 20240624 13:08:08.959000 13 1184 XCSE 20240624 13:08:08.974000 1 1185 XCSE 20240624 13:25:21.429000 8 1185 XCSE 20240624 13:31:00.577000 4 1185 XCSE 20240624 13:31:00.577000 7 1185 XCSE 20240624 14:06:04.524000 10 1185 XCSE 20240624 14:09:33.187000 13 1187 XCSE 20240624 14:42:37.399000 13 1187 XCSE 20240624 14:56:56.119000 13 1187 XCSE 20240624 15:15:44.915000 14 1186 XCSE 20240624 15:15:45.400000 13 1186 XCSE 20240624 15:15:46.006000 13 1186 XCSE 20240624 15:15:46.312000 13 1186 XCSE 20240624 15:15:46.764000 13 1186 XCSE 20240624 15:15:47.236000 13 1187 XCSE 20240624 15:15:48.019000 13 1187 XCSE 20240624 15:15:48.934000 14 1186 XCSE 20240624 15:16:55.867000 53 1187 XCSE 20240624 15:34:22.232000 25 1188 XCSE 20240624 15:42:22.595000 26 1188 XCSE 20240624 15:42:22.617000 12 1188 XCSE 20240624 15:46:21.575000 12 1188 XCSE 20240624 15:46:53.575000 2 1188 XCSE 20240624 15:47:10.514000 6 1188 XCSE 20240624 15:47:10.514000 10 1189 XCSE 20240624 16:00:38.623210 1898 1189 XCSE 20240624 16:00:38.623210 13 1197 XCSE 20240624 16:03:05.268000 13 1196 XCSE 20240624 16:03:54.575000 12 1195 XCSE 20240624 16:05:14.574000 12 1195 XCSE 20240624 16:06:21.575000 12 1195 XCSE 20240624 16:07:28.575000 14 1197 XCSE 20240624 16:09:30.922000 1 1196 XCSE 20240624 16:11:08.203000 12 1196 XCSE 20240624 16:13:08.576000 1 1196 XCSE 20240624 16:13:08.576000 39 1197 XCSE 20240624 16:15:39.577000 4 1197 XCSE 20240624 16:15:39.577000 20 1197 XCSE 20240624 16:17:47.579000 26 1197 XCSE 20240624 16:19:11.054000 13 1194 XCSE 20240624 16:19:11.192000 109 1192 XCSE 20240624 16:19:55.010992 10 1194 XCSE 20240625 9:02:27.075000 27 1195 XCSE 20240625 9:05:34.108000 13 1195 XCSE 20240625 9:05:34.108000 13 1197 XCSE 20240625 9:07:38.339000 13 1193 XCSE 20240625 9:10:51.263000 11 1193 XCSE 20240625 9:10:51.263000 1 1193 XCSE 20240625 9:10:51.263000 25 1193 XCSE 20240625 9:14:19.636000 25 1192 XCSE 20240625 9:19:04.899000 39 1192 XCSE 20240625 9:30:42.498000 26 1198 XCSE 20240625 9:37:12.823000 26 1197 XCSE 20240625 9:37:16.547000 26 1197 XCSE 20240625 9:37:16.589000 13 1197 XCSE 20240625 9:37:16.641000 13 1196 XCSE 20240625 9:38:10.640000 13 1195 XCSE 20240625 9:39:53.701000 13 1194 XCSE 20240625 9:42:40.873000 14 1194 XCSE 20240625 9:44:13.684000 13 1193 XCSE 20240625 9:51:32.819000 10 1196 XCSE 20240625 10:09:14.345000 65 1196 XCSE 20240625 10:09:14.345000 38 1194 XCSE 20240625 10:10:00.058000 25 1193 XCSE 20240625 10:10:00.825000 26 1193 XCSE 20240625 10:18:02.272000 13 1193 XCSE 20240625 10:18:02.272000 20 1192 XCSE 20240625 10:20:53.057000 12 1194 XCSE 20240625 10:32:07.654000 5 1192 XCSE 20240625 10:34:37.863000 8 1192 XCSE 20240625 10:34:37.863000 12 1192 XCSE 20240625 10:43:10.986000 2 1192 XCSE 20240625 10:43:10.986000 13 1192 XCSE 20240625 10:43:10.986000 4 1192 XCSE 20240625 10:47:32.177000 49 1192 XCSE 20240625 10:47:32.177000 25 1191 XCSE 20240625 10:51:07.864000 27 1191 XCSE 20240625 11:04:42.202000 4 1191 XCSE 20240625 11:04:42.202000 9 1191 XCSE 20240625 11:04:42.205000 13 1191 XCSE 20240625 11:04:42.205000 15 1191 XCSE 20240625 11:04:42.205000 37 1193 XCSE 20240625 11:13:54.078000 12 1193 XCSE 20240625 11:13:54.078000 13 1193 XCSE 20240625 11:13:54.078000 12 1193 XCSE 20240625 11:13:54.078000 25 1194 XCSE 20240625 11:40:37.508000 2 1194 XCSE 20240625 11:40:37.508000 10 1194 XCSE 20240625 11:40:37.508000 20 1194 XCSE 20240625 11:57:21.252000 20 1194 XCSE 20240625 12:05:02.852000 2 1193 XCSE 20240625 12:06:33.960000 11 1193 XCSE 20240625 12:09:45.061000 13 1193 XCSE 20240625 12:09:45.061000 12 1193 XCSE 20240625 12:09:45.061000 13 1193 XCSE 20240625 12:09:45.061000 49 1193 XCSE 20240625 12:09:45.076000 23 1198 XCSE 20240625 12:17:46.592000 89 1200 XCSE 20240625 12:17:46.651000 22 1199 XCSE 20240625 12:17:46.684000 81 1199 XCSE 20240625 12:17:46.684000 20 1199 XCSE 20240625 12:17:46.684000 18 1199 XCSE 20240625 12:17:46.684000 13 1198 XCSE 20240625 12:17:53.284000 13 1197 XCSE 20240625 12:18:08.921000 3 1195 XCSE 20240625 12:21:34.122000 11 1195 XCSE 20240625 12:21:34.122000 13 1195 XCSE 20240625 12:21:34.122000 13 1194 XCSE 20240625 12:29:54.121000 13 1193 XCSE 20240625 12:53:13.104000 12 1193 XCSE 20240625 12:53:13.104000 10 1194 XCSE 20240625 13:06:42.225000 10 1198 XCSE 20240625 13:24:46.087000 29 1198 XCSE 20240625 13:24:46.087000 10 1198 XCSE 20240625 13:27:28.587000 2 1198 XCSE 20240625 13:27:28.587000 10 1198 XCSE 20240625 13:31:17.654000 2 1198 XCSE 20240625 13:31:17.654000 37 1196 XCSE 20240625 13:35:07.299000 2 1196 XCSE 20240625 13:35:07.299000 13 1195 XCSE 20240625 13:45:43.358000 12 1195 XCSE 20240625 13:45:43.359000 21 1195 XCSE 20240625 13:56:34.760000 9 1194 XCSE 20240625 13:56:34.762000 4 1194 XCSE 20240625 13:56:34.762000 12 1194 XCSE 20240625 13:56:34.762000 13 1195 XCSE 20240625 13:56:51.803000 13 1195 XCSE 20240625 13:56:51.803000 26 1195 XCSE 20240625 13:57:12.107000 12 1195 XCSE 20240625 13:57:39.654000 12 1195 XCSE 20240625 13:57:47.653000 1 1195 XCSE 20240625 13:57:47.653000 12 1195 XCSE 20240625 13:57:57.080000 1 1195 XCSE 20240625 13:58:10.469000 35 1196 XCSE 20240625 14:05:52.662000 13 1195 XCSE 20240625 14:07:31.055000 18 1195 XCSE 20240625 14:12:50.507000 13 1194 XCSE 20240625 14:29:23.845000 13 1194 XCSE 20240625 14:29:23.845000 12 1194 XCSE 20240625 14:29:23.845000 24 1194 XCSE 20240625 14:40:40.105000 3 1194 XCSE 20240625 14:41:19.485000 24 1194 XCSE 20240625 14:46:38.619000 2 1194 XCSE 20240625 14:46:38.619000 39 1193 XCSE 20240625 15:02:17.898000 40 1193 XCSE 20240625 15:02:58.839000 40 1193 XCSE 20240625 15:15:31.293000 13 1193 XCSE 20240625 15:15:31.293000 48 1193 XCSE 20240625 15:15:31.295000 20 1194 XCSE 20240625 15:25:22.997000 19 1194 XCSE 20240625 15:25:22.997000 39 1194 XCSE 20240625 15:25:23.011000 37 1193 XCSE 20240625 15:25:23.068000 25 1193 XCSE 20240625 15:30:09.135000 2 1195 XCSE 20240625 15:42:41.244000 76 1195 XCSE 20240625 15:42:41.244000 5 1194 XCSE 20240625 15:43:44.592000 57 1194 XCSE 20240625 15:43:44.592000 10 1195 XCSE 20240625 15:49:34.724000 2 1195 XCSE 20240625 15:49:34.724000 10 1195 XCSE 20240625 15:50:10.055000 2 1195 XCSE 20240625 15:50:10.055000 10 1195 XCSE 20240625 15:50:35.653000 2 1195 XCSE 20240625 15:50:35.653000 13 1194 XCSE 20240625 15:53:06.683000 13 1193 XCSE 20240625 15:54:49.676000 13 1193 XCSE 20240625 16:00:00.061000 4 1193 XCSE 20240625 16:02:02.494000 8 1194 XCSE 20240625 16:08:48.426000 6 1194 XCSE 20240625 16:11:37.585000 7 1194 XCSE 20240625 16:11:37.585000 12 1194 XCSE 20240625 16:11:43.450000 13 1193 XCSE 20240625 16:11:43.540000 661 1194 XCSE 20240625 16:29:41.211089 13 1195 XCSE 20240626 9:05:10.123000 12 1195 XCSE 20240626 9:05:10.123000 12 1195 XCSE 20240626 9:05:10.123000 8 1192 XCSE 20240626 9:06:44.379000 8 1193 XCSE 20240626 9:11:28.895000 37 1196 XCSE 20240626 9:17:59.949000 20 1195 XCSE 20240626 9:19:13.266000 20 1195 XCSE 20240626 9:19:13.266000 25 1194 XCSE 20240626 9:22:54.957000 12 1194 XCSE 20240626 9:22:54.957000 27 1194 XCSE 20240626 9:32:15.033000 13 1194 XCSE 20240626 9:32:15.033000 25 1195 XCSE 20240626 9:34:16.451000 1 1193 XCSE 20240626 9:35:53.096000 26 1196 XCSE 20240626 9:42:26.587000 26 1195 XCSE 20240626 9:44:11.481000 26 1194 XCSE 20240626 9:47:17.147000 13 1193 XCSE 20240626 9:53:25.379000 12 1193 XCSE 20240626 9:53:25.379000 12 1193 XCSE 20240626 9:53:25.379000 38 1193 XCSE 20240626 9:54:18.236000 25 1193 XCSE 20240626 9:54:46.360000 38 1194 XCSE 20240626 10:03:29.399000 38 1193 XCSE 20240626 10:05:58.523000 20 1193 XCSE 20240626 10:24:44.443000 14 1193 XCSE 20240626 10:24:44.443000 4 1193 XCSE 20240626 10:24:44.443000 8 1194 XCSE 20240626 10:26:10.356000 1 1194 XCSE 20240626 10:27:26.357000 18 1193 XCSE 20240626 10:34:19.772000 8 1193 XCSE 20240626 10:34:19.772000 12 1193 XCSE 20240626 10:34:19.772000 1 1194 XCSE 20240626 10:34:49.356000 22 1194 XCSE 20240626 10:37:05.231000 25 1193 XCSE 20240626 10:37:59.357000 25 1191 XCSE 20240626 10:39:00.894000 27 1189 XCSE 20240626 10:57:36.510000 13 1189 XCSE 20240626 10:57:36.510000 13 1189 XCSE 20240626 10:57:36.510000 13 1189 XCSE 20240626 10:57:36.510000 13 1189 XCSE 20240626 10:57:36.510000 13 1189 XCSE 20240626 10:57:36.510000 13 1189 XCSE 20240626 10:57:36.510000 13 1189 XCSE 20240626 10:57:36.510000 27 1187 XCSE 20240626 10:57:37.057000 11 1187 XCSE 20240626 10:57:37.057000 13 1187 XCSE 20240626 10:58:00.647000 13 1188 XCSE 20240626 11:22:46.465000 13 1188 XCSE 20240626 11:26:47.244000 1 1189 XCSE 20240626 11:34:01.413000 17 1188 XCSE 20240626 11:38:00.661000 20 1188 XCSE 20240626 11:38:00.661000 39 1187 XCSE 20240626 11:39:30.888000 13 1187 XCSE 20240626 11:39:30.888000 12 1187 XCSE 20240626 11:39:30.888000 13 1187 XCSE 20240626 11:39:30.888000 13 1187 XCSE 20240626 11:39:30.888000 53 1186 XCSE 20240626 11:40:42.106000 13 1186 XCSE 20240626 11:40:42.106000 2 1186 XCSE 20240626 12:07:12.214000 11 1186 XCSE 20240626 12:07:12.234000 12 1188 XCSE 20240626 12:20:17.032000 8 1188 XCSE 20240626 12:20:17.032000 3 1188 XCSE 20240626 12:20:17.032000 10 1188 XCSE 20240626 12:20:17.032000 3 1188 XCSE 20240626 12:20:17.032000 10 1188 XCSE 20240626 12:20:17.070000 8 1188 XCSE 20240626 12:20:17.070000 10 1188 XCSE 20240626 12:20:17.079000 10 1188 XCSE 20240626 12:20:17.099000 13 1187 XCSE 20240626 12:20:21.842000 18 1187 XCSE 20240626 12:24:44.771000 14 1186 XCSE 20240626 12:26:01.170000 13 1186 XCSE 20240626 12:49:47.704000 12 1186 XCSE 20240626 12:49:47.704000 12 1186 XCSE 20240626 12:49:47.704000 12 1186 XCSE 20240626 12:49:47.704000 13 1186 XCSE 20240626 12:49:47.704000 12 1186 XCSE 20240626 12:49:47.704000 78 1184 XCSE 20240626 12:49:48.529000 64 1183 XCSE 20240626 12:49:49.585000 9 1182 XCSE 20240626 12:50:07.246000 1 1182 XCSE 20240626 12:52:34.473000 12 1182 XCSE 20240626 12:52:34.566000 3 1182 XCSE 20240626 12:52:34.566000 10 1182 XCSE 20240626 12:52:34.566000 3 1181 XCSE 20240626 12:56:52.413000 13 1182 XCSE 20240626 12:59:27.275000 13 1182 XCSE 20240626 13:01:34.006000 13 1181 XCSE 20240626 13:02:40.063000 13 1180 XCSE 20240626 13:02:40.080000 13 1178 XCSE 20240626 13:03:25.154000 13 1177 XCSE 20240626 13:10:04.557000 13 1176 XCSE 20240626 13:10:05.655000 26 1178 XCSE 20240626 13:32:35.076000 25 1179 XCSE 20240626 13:42:30.689000 2 1179 XCSE 20240626 13:42:30.689000 10 1179 XCSE 20240626 13:42:30.689000 39 1177 XCSE 20240626 13:52:29.703000 13 1177 XCSE 20240626 13:52:29.703000 13 1177 XCSE 20240626 13:52:29.703000 52 1175 XCSE 20240626 13:53:29.327000 38 1174 XCSE 20240626 13:56:55.592000 7 1171 XCSE 20240626 13:58:02.196000 26 1170 XCSE 20240626 14:01:27.234000 13 1171 XCSE 20240626 14:06:49.246000 13 1170 XCSE 20240626 14:10:36.976000 14 1169 XCSE 20240626 14:14:00.571000 3 1169 XCSE 20240626 14:14:00.571000 10 1169 XCSE 20240626 14:14:00.571000 26 1169 XCSE 20240626 14:26:45.391000 3 1168 XCSE 20240626 14:34:31.210000 22 1168 XCSE 20240626 14:34:31.213000 3 1168 XCSE 20240626 14:34:31.213000 2 1167 XCSE 20240626 14:51:28.552000 23 1167 XCSE 20240626 14:51:28.552000 12 1167 XCSE 20240626 14:51:28.552000 23 1166 XCSE 20240626 14:57:11.623000 3 1166 XCSE 20240626 14:57:11.627000 12 1166 XCSE 20240626 14:57:11.627000 23 1166 XCSE 20240626 14:57:11.627000 26 1168 XCSE 20240626 15:00:12.132000 13 1168 XCSE 20240626 15:00:12.132000 13 1168 XCSE 20240626 15:00:12.132000 12 1168 XCSE 20240626 15:00:12.132000 37 1167 XCSE 20240626 15:20:01.251000 27 1168 XCSE 20240626 15:23:59.872000 35 1168 XCSE 20240626 15:23:59.872000 5 1168 XCSE 20240626 15:31:29.592000 35 1168 XCSE 20240626 15:31:29.592000 1 1168 XCSE 20240626 15:34:13.298000 26 1168 XCSE 20240626 15:36:42.140000 25 1167 XCSE 20240626 15:38:26.521000 1 1167 XCSE 20240626 15:38:35.991000 26 1167 XCSE 20240626 15:38:39.815000 39 1169 XCSE 20240626 15:46:01.531000 20 1171 XCSE 20240626 15:47:35.319000 18 1171 XCSE 20240626 15:47:35.319000 40 1170 XCSE 20240626 15:47:52.325000 11 1170 XCSE 20240626 15:47:52.325000 50 1169 XCSE 20240626 15:55:01.332000 11 1168 XCSE 20240626 15:55:08.343000 27 1168 XCSE 20240626 15:55:08.343000 12 1168 XCSE 20240626 15:55:08.343000 13 1167 XCSE 20240626 15:57:55.358000 12 1167 XCSE 20240626 15:57:55.358000 13 1167 XCSE 20240626 15:57:55.358000 12 1167 XCSE 20240626 15:57:55.358000 17 1166 XCSE 20240626 15:58:55.185000 20 1167 XCSE 20240626 16:03:31.093000 5 1167 XCSE 20240626 16:03:31.093000 12 1166 XCSE 20240626 16:03:33.650000 1 1169 XCSE 20240626 16:25:40.613000 13 1168 XCSE 20240626 16:28:09.675000 36 1168 XCSE 20240626 16:28:09.675000 40 1168 XCSE 20240626 16:28:09.677000 50 1168 XCSE 20240626 16:28:09.691000 8 1168 XCSE 20240626 16:28:09.715000 4 1167 XCSE 20240626 16:28:14.731000 9 1167 XCSE 20240626 16:28:24.233000 5 1167 XCSE 20240626 16:28:24.233000 13 1170 XCSE 20240626 16:49:20.289968 115 1170 XCSE 20240626 16:49:20.289989 20 1170 XCSE 20240626 16:49:20.290001 70 1170 XCSE 20240626 16:49:20.290005 35 1170 XCSE 20240626 16:49:20.290008 13 1168 XCSE 20240627 9:00:18.960000 30 1163 XCSE 20240627 9:07:26.897000 40 1161 XCSE 20240627 9:07:40.399000 13 1160 XCSE 20240627 9:07:55.642000 13 1157 XCSE 20240627 9:08:21.926000 27 1164 XCSE 20240627 9:16:57.876000 16 1164 XCSE 20240627 9:17:50.097000 27 1162 XCSE 20240627 9:17:50.190000 25 1161 XCSE 20240627 9:18:18.743000 12 1161 XCSE 20240627 9:18:18.743000 2 1161 XCSE 20240627 9:23:06.008000 12 1163 XCSE 20240627 9:23:15.541000 14 1163 XCSE 20240627 9:23:15.865000 12 1163 XCSE 20240627 9:23:15.865000 27 1163 XCSE 20240627 9:25:51.634000 39 1166 XCSE 20240627 9:27:16.267000 25 1164 XCSE 20240627 9:28:05.143000 25 1162 XCSE 20240627 9:33:25.138000 25 1163 XCSE 20240627 9:43:24.437000 12 1163 XCSE 20240627 9:43:24.437000 10 1167 XCSE 20240627 9:52:22.447000 13 1168 XCSE 20240627 9:57:05.165000 39 1168 XCSE 20240627 9:58:05.143000 7 1168 XCSE 20240627 9:58:05.143000 11 1168 XCSE 20240627 9:58:05.180000 11 1168 XCSE 20240627 9:58:05.218000 12 1168 XCSE 20240627 9:58:06.858000 10 1168 XCSE 20240627 9:58:07.242000 10 1168 XCSE 20240627 9:58:47.007000 2 1168 XCSE 20240627 9:58:47.007000 12 1168 XCSE 20240627 10:00:12.008000 1 1168 XCSE 20240627 10:01:34.008000 3 1168 XCSE 20240627 10:01:34.008000 4 1168 XCSE 20240627 10:02:08.007000 36 1168 XCSE 20240627 10:05:20.909000 30 1167 XCSE 20240627 10:06:04.894000 19 1167 XCSE 20240627 10:06:49.407000 4 1167 XCSE 20240627 10:06:49.407000 17 1167 XCSE 20240627 10:06:49.407000 3 1166 XCSE 20240627 10:07:09.887000 7 1166 XCSE 20240627 10:07:09.887000 15 1166 XCSE 20240627 10:07:09.887000 27 1165 XCSE 20240627 10:07:31.411000 24 1165 XCSE 20240627 10:17:15.905000 26 1165 XCSE 20240627 10:17:15.905000 40 1164 XCSE 20240627 10:17:45.441000 13 1164 XCSE 20240627 10:17:45.441000 38 1164 XCSE 20240627 10:17:45.456000 13 1162 XCSE 20240627 10:18:03.469000 36 1161 XCSE 20240627 10:34:05.165000 2 1161 XCSE 20240627 10:35:33.245000 13 1161 XCSE 20240627 10:35:33.245000 23 1161 XCSE 20240627 10:35:33.245000 37 1160 XCSE 20240627 10:37:24.799000 13 1160 XCSE 20240627 10:37:24.799000 12 1160 XCSE 20240627 10:37:24.799000 39 1160 XCSE 20240627 10:42:05.166000 7 1158 XCSE 20240627 10:42:47.112000 7 1157 XCSE 20240627 10:43:06.249000 18 1157 XCSE 20240627 10:43:06.249000 13 1156 XCSE 20240627 10:47:05.166000 3 1156 XCSE 20240627 10:47:05.166000 37 1159 XCSE 20240627 10:50:32.425000 26 1158 XCSE 20240627 10:53:53.216000 12 1158 XCSE 20240627 10:53:53.216000 2 1158 XCSE 20240627 10:54:13.227000 5 1158 XCSE 20240627 11:01:26.311000 6 1158 XCSE 20240627 11:02:05.168000 2 1158 XCSE 20240627 11:02:05.168000 12 1158 XCSE 20240627 11:02:05.168000 6 1158 XCSE 20240627 11:02:05.168000 6 1158 XCSE 20240627 11:02:05.168000 5 1158 XCSE 20240627 11:02:05.168000 25 1159 XCSE 20240627 11:04:20.742000 13 1157 XCSE 20240627 11:06:49.663000 13 1157 XCSE 20240627 11:06:49.663000 10 1158 XCSE 20240627 11:16:50.868000 3 1158 XCSE 20240627 11:16:50.868000 14 1158 XCSE 20240627 11:18:34.191000 13 1158 XCSE 20240627 11:20:05.165000 13 1158 XCSE 20240627 11:20:05.190000 13 1158 XCSE 20240627 11:30:16.494000 12 1158 XCSE 20240627 11:30:16.494000 25 1157 XCSE 20240627 11:30:16.986000 26 1156 XCSE 20240627 11:39:34.203000 13 1156 XCSE 20240627 11:43:11.844000 14 1155 XCSE 20240627 11:43:15.899000 14 1153 XCSE 20240627 11:48:26.166000 25 1154 XCSE 20240627 12:03:21.117000 23 1153 XCSE 20240627 12:06:05.168000 2 1153 XCSE 20240627 12:09:13.159000 23 1153 XCSE 20240627 12:12:25.545000 2 1153 XCSE 20240627 12:12:25.545000 11 1155 XCSE 20240627 12:24:00.066000 51 1153 XCSE 20240627 12:26:50.294000 13 1153 XCSE 20240627 12:26:50.294000 12 1153 XCSE 20240627 12:26:50.294000 13 1153 XCSE 20240627 12:26:50.294000 83 1154 XCSE 20240627 12:26:50.435000 4 1154 XCSE 20240627 12:26:57.359000 28 1154 XCSE 20240627 12:27:05.166000 19 1154 XCSE 20240627 12:28:05.166000 11 1154 XCSE 20240627 12:28:45.843000 27 1154 XCSE 20240627 12:38:15.350000 13 1154 XCSE 20240627 12:38:15.350000 17 1153 XCSE 20240627 12:39:05.169000 13 1153 XCSE 20240627 12:39:05.169000 25 1152 XCSE 20240627 12:55:52.413000 8 1152 XCSE 20240627 12:56:05.169000 17 1152 XCSE 20240627 13:04:05.167000 8 1152 XCSE 20240627 13:04:05.167000 13 1152 XCSE 20240627 13:04:05.167000 35 1152 XCSE 20240627 13:12:05.169000 2 1152 XCSE 20240627 13:12:05.169000 12 1152 XCSE 20240627 13:12:05.169000 37 1151 XCSE 20240627 13:13:05.291000 32 1152 XCSE 20240627 13:24:05.187000 6 1152 XCSE 20240627 13:24:05.203000 32 1152 XCSE 20240627 13:24:05.203000 37 1152 XCSE 20240627 13:25:54.123000 25 1153 XCSE 20240627 13:29:22.235000 20 1153 XCSE 20240627 13:35:35.641000 25 1152 XCSE 20240627 13:39:29.340000 12 1152 XCSE 20240627 13:39:29.340000 10 1154 XCSE 20240627 13:40:27.056000 4 1154 XCSE 20240627 13:40:27.056000 14 1152 XCSE 20240627 13:42:06.167000 25 1152 XCSE 20240627 13:44:41.936000 28 1153 XCSE 20240627 13:54:07.168000 12 1153 XCSE 20240627 13:54:07.168000 29 1153 XCSE 20240627 13:55:07.196000 11 1154 XCSE 20240627 13:55:44.235000 30 1154 XCSE 20240627 13:55:44.235000 12 1154 XCSE 20240627 13:55:48.157000 27 1154 XCSE 20240627 13:55:48.157000 10 1154 XCSE 20240627 13:56:15.241000 12 1154 XCSE 20240627 13:56:38.006000 25 1152 XCSE 20240627 13:58:45.822000 2 1153 XCSE 20240627 14:18:08.263000 24 1153 XCSE 20240627 14:18:08.264000 13 1153 XCSE 20240627 14:18:08.293000 20 1153 XCSE 20240627 14:19:07.893000 15 1152 XCSE 20240627 14:20:08.167000 15 1151 XCSE 20240627 14:21:08.166000 1 1151 XCSE 20240627 14:21:08.166000 12 1152 XCSE 20240627 14:23:08.169000 9 1154 XCSE 20240627 14:27:57.076000 13 1154 XCSE 20240627 14:27:57.076000 12 1154 XCSE 20240627 14:28:28.006000 25 1153 XCSE 20240627 14:30:08.166000 37 1154 XCSE 20240627 14:35:00.125000 18 1154 XCSE 20240627 14:35:08.167000 19 1154 XCSE 20240627 14:35:08.188000 13 1154 XCSE 20240627 14:35:08.188000 14 1153 XCSE 20240627 14:38:10.808000 9 1153 XCSE 20240627 14:38:10.808000 4 1154 XCSE 20240627 14:54:49.622000 37 1153 XCSE 20240627 14:56:08.166000 12 1153 XCSE 20240627 14:56:08.166000 13 1153 XCSE 20240627 14:56:08.166000 7 1153 XCSE 20240627 14:56:08.166000 5 1153 XCSE 20240627 14:56:08.166000 14 1152 XCSE 20240627 14:57:08.169000 22 1153 XCSE 20240627 15:01:08.250000 14 1153 XCSE 20240627 15:01:57.899000 35 1153 XCSE 20240627 15:01:57.919000 1 1155 XCSE 20240627 15:09:00.755000 14 1156 XCSE 20240627 15:10:03.854000 40 1155 XCSE 20240627 15:10:08.166000 37 1155 XCSE 20240627 15:10:20.856000 40 1154 XCSE 20240627 15:14:50.118000 7 1154 XCSE 20240627 15:14:50.118000 6 1154 XCSE 20240627 15:18:08.165000 19 1154 XCSE 20240627 15:18:08.165000 1 1154 XCSE 20240627 15:21:54.991000 20 1155 XCSE 20240627 15:24:01.725000 2 1154 XCSE 20240627 15:24:04.336000 23 1154 XCSE 20240627 15:24:34.069000 11 1155 XCSE 20240627 15:40:48.444000 17 1155 XCSE 20240627 15:40:48.444000 20 1155 XCSE 20240627 15:40:48.444000 2 1155 XCSE 20240627 15:40:48.444000 13 1155 XCSE 20240627 15:40:48.444000 49 1157 XCSE 20240627 15:46:59.232000 5 1158 XCSE 20240627 15:48:05.749000 17 1158 XCSE 20240627 15:48:05.749000 10 1158 XCSE 20240627 15:48:05.774000 30 1158 XCSE 20240627 15:48:05.774000 77 1158 XCSE 20240627 15:48:05.800000 15 1158 XCSE 20240627 15:48:05.800000 3 1158 XCSE 20240627 15:48:06.096000 18 1158 XCSE 20240627 15:48:06.973000 12 1158 XCSE 20240627 15:48:36.637000 14 1158 XCSE 20240627 15:48:37.984000 10 1159 XCSE 20240627 15:49:05.140000 10 1159 XCSE 20240627 15:49:05.140000 36 1159 XCSE 20240627 15:49:05.147000 15 1159 XCSE 20240627 15:49:06.146000 12 1159 XCSE 20240627 15:49:06.588000 13 1160 XCSE 20240627 15:49:51.939000 10 1160 XCSE 20240627 15:49:51.939000 11 1160 XCSE 20240627 15:49:51.963000 13 1160 XCSE 20240627 15:49:53.595000 2 1158 XCSE 20240627 15:49:59.820000 12 1160 XCSE 20240627 16:00:12.431456 70 1160 XCSE 20240627 16:00:12.431456 20 1160 XCSE 20240627 16:00:12.431492 98 1160 XCSE 20240627 16:00:12.431497 97 1160 XCSE 20240627 16:00:12.431518 1 1158 XCSE 20240627 16:02:03.428457 30 1158 XCSE 20240627 16:08:32.610799 50 1158 XCSE 20240627 16:08:32.610807 119 1158 XCSE 20240627 16:08:32.610809 100 1160 XCSE 20240627 16:21:36.389367

Attachment