Earth Alive annonce l'élection des administrateurs

MONTRÉAL, 28 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Earth Alive Clean Technologies Inc. (TSXV : EAC – « Earth Alive » ou la « Société »), une entreprise qui développe, fabrique et distribue des solutions microbiennes propriétaires à la fine pointe de la technologie et respectueuses de l'environnement, annonce aujourd'hui que lors de son Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue le 27 juin 2024, tous les administrateurs nommés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction 2024 ont été élus. Un total de 239,335,786 actions ordinaires, soit 41.38% des actions ordinaires émises et en circulation de la Société, étaient représentées en personne ou par procuration lors de l'assemblée.



Les résultats détaillés sont les suivants :

Nominés Votes Pour % de

Votes Pour Votes Contre % de

Votes

Contre Robert Blain 234,445,786 99.84 386,000 0.16 Erik Bomans 234,404,436 99.82 427,350 0.18 David Colon 234,405,786 99.82 426,000 0.18 Valérie Renard 234,445,786 99.84 386,000 0.16 Nicolas Schlumberger 234,444,436 99.84 387,350 0.16 Nikolaos Sofronis 234,404,436 99.82 427,350 0.18 Viviane Yargeau 234,445,786 99.84 386,000 0.16 Vladimir Wendl 234,404,436 99.82 427,350 0.18



En outre, la proposition de nommer PricewaterhouseCoopers LLP en tant qu'auditeurs a été approuvée :

Pour : 99.66% Retenues : 0.34%

Enfin, le Plan d'Options sur Actions de la Société a été approuvé et confirmé :

Pour : 99.64% Contre : 0.36%

Earth Alive annonce également ce qui suit :

Earth Alive annonce également avoir engagé Finalytics pour fournir des services de CFO jusqu'à nouvel ordre. Finalytics a assigné M. David Montpetit à cette tâche, qui agira en tant que CFO intérimaire de Earth Alive.

