ForFarmers versterkt haar positie in reststromen door overname Van Triest Veevoeders

ForFarmers kondigt aan een overeenkomst te hebben gesloten met betrekking tot de overname van Van Triest Veevoeders (Van Triest), gespecialiseerd in het verhandelen van reststromen. De overname betreft de in- en verkoopactiviteiten, inclusief de bijbehorende op- en overslagfaciliteiten en transportmiddelen. ForFarmers is, onder de naam CirQlar, reeds actief in het leveren van reststromen. Deze overname past in ForFarmers’ missie For the Future of Farming: door het inzetten van steeds meer reststromen dragen wij bij aan een verantwoorde toekomst met betaalbaar en duurzaam voedsel door de productie van zuivel, vlees en eieren.

Van Triest, familiebedrijf uit Hoogeveen

Van Triest is sinds 1959 actief in het verhandelen van reststromen. De onderneming heeft afnameovereenkomsten voor dergelijke producten met bierbrouwerijen, de suiker-, bio-ethanol-, graanverwerkende-en aardappelverwerkende industrie en, voor wat betreft ruwvoeders, met veel landbouwers. De producten, zoals bierbostel, aardappelpersvezels, kuilmais en perspulp worden verkocht aan circa 3.500 boeren vooral in Nederland maar ook in België en Duitsland. Van Triest heeft een zeer goede infrastructuur zowel qua logistiek, op- en overslag en mogelijkheden om reststromen te mengen in Hoogeveen en Coevorden. Van Triest verhandelt jaarlijks ruim 1 miljoen ton aan reststromen en heeft 90 medewerkers.

Belangrijke stap in duurzaam marktsegment

ForFarmers is in Nederland, onder de naam CirQlar, al lange tijd actief in het leveren en verwaarden van reststromen en heeft hiervoor op- en overslaglocaties in Lochem en Heijen.

De locaties en het klantenbestand van Van Triest sluiten naadloos aan op de activiteiten van ForFarmers en bieden goede groeimogelijkheden. Deze transactie versterkt de samenwerking met de leveranciers van reststromen om de voedselketen op een efficiënte wijze verder te verduurzamen. Reststromen die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie, kunnen veelal toegepast worden tot voedzaam voer voor koeien, varkens en kippen.

Pieter Wolleswinkel, CEO ForFarmers: “We verheugen ons bijzonder op de aanstaande samenwerking met onze nieuwe collega’s van Van Triest. De bundeling van onze activiteiten betekent dat we onze leveranciers van reststromen nog beter kunnen bedienen en onze klanten een nog beter en breder aanbod van reststromen kunnen leveren. Daarnaast zetten we een verdere stap in het verduurzamen van onze voedselketen.”

Hein van Triest, directeur en eigenaar van Van Triest: “We kennen ForFarmers al jaren en herkenden een vergelijkbare focus op klantgerichtheid en medewerkerstevredenheid. Dat zijn belangrijke factoren geweest in de keuze om ons familiebedrijf onder te brengen bij ForFarmers.”

ForFarmers neemt, onder voorbehoud van goedkeuring van de Autoriteit Consument en Markt, de aandelen over van Van Triest, de onderneming waarin de handelsactiviteiten en de bijbehorende transportmiddelen en op- en overslagactiviteiten zitten. De afronding van de transactie zal naar verwachting in najaar 2024 plaatsvinden. De aankoopprijs wordt volledig in contanten voldaan, verdere financiële details worden niet bekendgemaakt. De directie van Van Triest zal na afronding van de (ver)koopovereenkomst actief betrokken blijven.



Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

ForFarmers

ForFarmers N.V. (‘ForFarmers’) is een onderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. Met haar missie “For the Future of Farming” zet ForFarmers zich in voor een toekomstbestendig boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. Ons doel is helder: bijdragen aan een goed rendement en een robuust lange-termijn-verdienmodel. Hoe? Door voorop te lopen met kennis, advies, ondersteuning en producten op het boerenerf. Dicht bij de boeren, oplossingsgericht en met een open blik op de toekomst. Met als resultaat: een bijdrage aan betaalbaar en duurzaam voedsel, For the Future of Farming. ForFarmers is met een afzet van circa 8,4 miljoen ton diervoeders een vooraanstaande speler in Europa. De onderneming heeft productieactiviteiten in Nederland (hoofdkantoor), Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk en exporteert naar diverse landen binnen en buiten Europa. ForFarmers heeft circa 2.450 medewerkers. De omzet bedroeg in 2023 circa € 3 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Over Van Triest

Van Triest is een familiebedrijf dat sinds de oprichting in 1959 is uitgegroeid tot een professionele onderneming gespecialiseerd in de aan- en verkoop van hoogwaardige vochtrijke krachtvoeders en ruwvoer. Van Triest vormt een betrouwbare schakel tussen leveranciers en afnemers. In de loop der jaren zijn duurzame relaties opgebouwd met ruim 3.500 veehouders, waarmee een solide basis is gelegd voor onze afzet. De onderneming beschikt over afnameovereenkomsten met bierbrouwerijen, de suikerindustrie, de bioethanolindustrie, de aardappelverwerkende industrie en honderden landbouwers. Deze relaties waarborgen de toelevering van betrouwbare kwaliteitsproducten zoals bierbostel, GrainPro™, ProtiBest, GrainPro+, aardappelpersvezels, aardappelsnippers, aardappelstoomschillen, Corngold®, hooi & stro, perspulp en kuilmaïs. Van Triest verhandelt circa 1 miljoen ton diervoeders en er werken zo’n 90 medewerkers

