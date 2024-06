Valour Inc., filiale de DeFi Technologies, lance le premier ETP CORE au monde et étend le premier ETP Hedera au monde au marché boursier Spotlight

Lancement des premiers ETP sur le marché boursier Spotlight : Valour Inc., filiale de DeFi Technologies, introduit le premier ETP CORE au monde et étend le premier ETP Hedera (HBAR) au marché boursier Spotlight, marquant ainsi les premières offres d’ETP sur cette bourse.

TORONTO, 29 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (la « Société » ou « DeFi Technologies ») (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) (OTC : DEFTF), une société de technologie crypto-native pionnière dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (« DeFi »), est fière d’annoncer que sa filiale, Valour Inc. (« Valour »), l’un des principaux émetteurs de produits négociés en bourse (« ETP ») offrant un accès simplifié aux actifs numériques, a lancé deux nouveaux ETP : l’ETP ETP Valour CORE et l’ETP ETP Valour Hedera (HBAR) , sur le marché boursier Spotlight en Suède. Ces lancements constituent les premières offres d’ETP pour Spotlight, ainsi qu’une étape importante dans la mission de Valour, qui consiste à fournir aux investisseurs particuliers et institutionnels un accès simple et sécurisé à des actifs numériques de premier plan.

Valour CORE (CORE), un ETP libellé en SEK (code ISIN : CH1213604593) offre aux investisseurs une exposition au jeton natif de la blockchain Core, CORE. Le mécanisme de consensus « Satoshi Plus » de la Core Chain combine de manière exclusive la décentralisation et la sécurité de la preuve de travail déléguée (« DPoW ») de Bitcoin avec l’évolutivité et la flexibilité de la preuve d’enjeu déléguée (« DPoS ») d’Ethereum. Cette approche innovante garantit une infrastructure blockchain robuste et efficace. Le Valour CORE (CORE), un ETP libellé en SEK, suit le cours du CORE, offrant ainsi une opportunité d’investissement simple et transparente. Cette expansion fait suite au lancement réussi de l’ETP Valour Bitcoin Staking, soulignant l’engagement de Valour à offrir une large gamme de produits d’investissement en actifs numériques de pointe. En outre, ce lancement marque l’approfondissement de la collaboration avec la Core Foundation.

En plus de l’ETP Valour CORE, Valour élargit également son offre du premier ETP Valour Hedera (HBAR) au monde, initialement introduit à la Bourse de Francfort (Zertifikate). L’ETP Valour Hedera (HBAR) (code ISIN : CH1213604585) offre un accès sécurisé et direct à la cryptomonnaie native de Hedera, HBAR. Hedera est réputée pour sa technologie de registre public distribué économe en énergie, qui utilise l’algorithme de consensus Byzantine Fault Tolerance (« aBFT ») asynchrone et sans leader. Avec une capitalisation boursière d’environ 3,7 milliards de dollars, HBAR se classe parmi les 30 premiers actifs numériques au monde. Cet ETP s’inscrit dans le cadre de la stratégie plus large de Valour visant à accroître la disponibilité des produits d’actifs numériques sur les bourses traditionnelles.

« Nous sommes ravis de lancer les premières offres d’ETP sur le marché boursier Spotlight avec les ETP Valour Core et Hedera », a déclaré Olivier Roussy Newton, PDG de DeFi Technologies. « Cette initiative souligne notre engagement à fournir aux investisseurs des opportunités d’investissement innovantes et accessibles dans le domaine des actifs numériques. L’introduction de ces ETP sur une nouvelle bourse élargit non seulement notre champ d’action, mais renforce également notre mission qui consiste à jeter un pont entre la finance traditionnelle et le monde en pleine évolution de la finance décentralisée. »

Le marché boursier Spotlight, fondé en 1997, s’est engagé à rendre le processus de cotation plus facile, plus sûr et plus visible pour les entreprises en pleine croissance. En se concentrant sur l’accessibilité et la visibilité, Spotlight vise à devenir la première place de marché de la région nordique. Le marché soutient les entreprises innovantes et à forte croissance, en leur offrant la visibilité et la sécurité nécessaires pour attirer les investisseurs. Cette ambition s’aligne parfaitement sur les objectifs de Valour qui visent à accroître la disponibilité et la simplicité des investissements dans les actifs numériques. La cotation des ETP de Valour sur le marché boursier Spotlight souligne l’importance de cette plateforme dans le soutien aux produits financiers innovants.

« Nous sommes ravis de lancer notre nouveau segment ETP avec Valour sur Spotlight. Valour s’est avéré être un fournisseur d’actifs numériques innovant et de premier plan, c’est pourquoi nous sommes extrêmement ravies et fiers d’accueillir Valour sur notre bourse. La stratégie à long terme du marché boursier Spotlight est d’élargir notre offre aux investisseurs et aux sociétés cotées, à la fois en termes de commerce international et de gamme de produits. Notre récent échange de systèmes commerciaux, avec la mise en œuvre du système Nasdaq INET Nordic, nous permet d’offrir des transactions sur différents ETP, ce qui était une demande de plusieurs entreprises depuis longtemps », a déclaré Anders Kumlin, PDG du marché boursier Spotlight.

« Nous sommes heureux d’introduire les ETP Valour Hedera (HBAR) et Valour CORE dans les pays nordiques », a ajouté Johanna Belitz, Responsable des pays nordiques. « Le Valour CORE (CORE), un ETP libellé en SEK, est le premier ETP au monde dont l’actif sous-jacent est le CORE, ce qui marque une étape importante dans notre offre. Cet ajout vient non seulement enrichir notre gamme de produits, mais aussi réaffirmer notre engagement à fournir des opportunités d’investissement innovantes et diversifiées. Des moments passionnants nous attendent ! »

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies, Inc. ( CBOE CA : DEFI ) ( GR : R9B ) ( OTC : DEFTF ) est la première société de technologie financière engagée dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (DeFi). En se concentrant particulièrement sur les technologies Web3 de pointe, DeFi Technologies vise à fournir un accès généralisé à l’univers de la finance de demain pour les investisseurs. Grâce à notre équipe de professionnels dédiés et jouissant d’une grande expérience des marchés financiers et des actifs numériques, nous nous engageons à révolutionner la façon dont les particuliers et les institutions interagissent avec l’écosystème financier en constante mutation. Rejoignez la communauté numérique de DeFi Technologies sur LinkedIn et X , et pour en savoir plus, rendez-vous sur https://defi.tech/

À propos de Valour

Valour Inc. et Valour Digital Securities Limited (conjointement, « Valour ») émettent des produits négociés en bourse (ou ETP pour Exchange-Traded Products) qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder à des actifs numériques tels que Bitcoin de manière simple et sécurisée via un simple compte bancaire. Valour appartient au segment Gestion des actifs de DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA : DEFI ) ( GR : R9B ) ( OTC : DEFTF ).

Outre sa nouvelle plateforme adossée à des actifs numériques comprenant les fonds 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral , 1Valour Ethereum Physical Staking et 1Valour Internet Computer Physical Staking , Valour propose des fonds négociés en bourse d’actifs numériques entièrement couverts assortis de faibles frais de gestion, voire inexistants, cotés sur les bourses européennes, en banque et sur les plateformes de courtage. Le portefeuille de Valour intègre les fonds Valour Uniswap ( UNI ), Cardano ( ADA ), Polkadot ( DOT ), Solana ( SOL ), Avalanche ( AVAX ), Cosmos ( ATOM ), Binance ( BNB ), Ripple ( XRP ), Toncoin ( TON ), Internet Computer ( ICP ), Chainlink ( LINK ), Core ( CORE ), Enjin ( ENJ ), Valour Bitcoin Staking ( BTC ), Bitcoin Carbon Neutral ( BTCN ), Hedera ( HBAR ), Valour Digital Asset Basket 10 ( VDAB10 ) et 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip , tous assortis de faibles frais de gestion. Les produits phares de Valour sont Bitcoin Zero et Ethereum Zero, premiers produits d’investissement passifs assortis d’une couverture complète avec Bitcoin ( BTC ) et Ethereum ( ETH ) comme actifs sous-jacents, et entièrement sans frais. Pour obtenir de plus amples informations sur Valour, pour vous abonner, ou pour recevoir nos actualités et informations financières, consultez le site valour.com .

Mise en garde concernant les déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Ces déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, l’ETP Valour Hedera (HBAR) ; le HBAR Hedera ; l’ETP Valour CORE ; la cotation des ETP sur le marché boursier Spotlight ; le développement des ETP ; la demande future d’ETP ; l’environnement réglementaire en matière de maturité et d’adoption des principes de la finance décentralisée ; la poursuite d’opportunités commerciales par DeFi ou ses filiales ; et les avantages ou les rendements potentiels qui en découlent. Les déclarations prospectives induisent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs identifiés ou non pouvant faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société, selon le cas, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent entre autres, l’acceptation des ETP par les places boursières ; la croissance et le développement du secteur de la finance décentralisée et des cryptomonnaies ; les règles et réglementations applicables à la finance décentralisée et aux cryptomonnaies ; et les incertitudes générales liées aux activités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Bien que la Société ait tenté de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient entraîner une déviation des résultats par rapport à ses prévisions, estimations ou intentions. Rien ne garantit que ces déclarations s'avèrent exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société n’assume aucune obligation de les mettre à jour, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent.

LA BOURSE CBOE CANADA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU EXACT DE CE COMMUNIQUÉ

Clause de non-responsabilité : le logo et la marque Hedera sont utilisés pour désigner le réseau Hedera et sa cryptomonnaie, le HBAR. Hedera est une marque déposée de Hedera Hashgraph, LLC, tous droits réservés. Ni Hedera ni aucun des membres de son conseil d’administration n’ont participé à la création de cet ETP réglementé en Europe.

