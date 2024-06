RTX nedjusterer forventningerne til regnskabsåret 2023/24

Nørresundby, 30. juni 2024

RTX meddeler i dag, at virksomheden nedjusterer sine forventninger til regnskabsåret 2023/24.

Omsætning DKK 500 til 510 mio. (fra DKK 580-630 mio.)

EBITDA DKK 0 til 10 mio. (fra DKK 45-60 mio.)

Vi har for 3. kvartal ikke set den forventede vækst i omsætningen i forhold til sidste kvartal, og 3. kvartal estimeres til at lande på omkring DKK 130 mio. i omsætning. Med den ordrebog vi nu har for 4. kvartal, kan vi konstatere, at vi i slutningen af regnskabsåret ikke når tilbage på et normaliseret niveau, hvilket var forudsætningen for koncernens oprindelige forventningsudmeldinger for 2023/24.

For enkelte af vores kunder har det taget længere tid end forventet at nedbringe deres lagre til det ønskede niveau. Det har resulteret i udskudte ordrer og lavere efterspørgsel hos RTX, specielt i ProAudio-segmentet, men også hos en enkelt større kunde i Enterprise-segmentet. Vi oplever dog en fremgang kvartal for kvartal, både i omsætning, EBITDA og ordreindgang.

RTX A/S

PETER THOSTRUP PETER RØPKE

Formand for bestyrelsen Administrerende direktør

