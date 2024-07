Wendel et Providence accompagneront conjointement Globeducate, un groupe d’écoles internationales de la maternelle au secondaire, dans sa prochaine phase de croissance

Wendel (Euronext : MF.FP) annonce aujourd’hui avoir conclu un accord avec Providence Equity Partners, ("Providence"), une société de capital-investissement de premier ordre spécialisée dans les investissements de croissance dans les secteurs des médias, de la communication, de l'éducation et de la technologie, pour investir dans Globeducate, l'un des principaux groupes mondiaux d'éducation de la maternelle au secondaire. À l'issue de la transaction, Providence, actionnaire de Globeducate depuis 2017, et Wendel détiendront chacun environ 50% de Globeducate.

Dans le cadre de cette transaction, Wendel investirait environ 625 M€ en fonds propres aux côtés de Providence, et détiendrait environ 50 % du capital de la société sur la base d’une valeur d’entreprise d’environ 2 Md€1. La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2024, sous réserve de l’obtention des autorisations habituelles et réglementaires.

Créé en 1972 en Espagne, Globeducate, est un groupe d'éducation de la maternelle au secondaire, avec un réseau de 65 écoles bilingues et internationales de premier ordre, ainsi que des programmes en ligne, dans 11 pays, principalement en Europe. Le groupe emploie plus de 6,000 salariés dont 4,000 enseignants hautement qualifiés.

Les écoles de Globeducate dispensent à plus de 40 000 élèves un enseignement de premier rang fondé sur les standards académiques les plus élevés. Les élèves de Globeducate proviennent de divers horizons, et bénéficient d'une expérience éducative complète et innovante, ainsi que d’un accompagnement destiné à leur fournir un bien-être physique et émotionnel, qui les prépare à devenir des "citoyens du monde aptes à façonner l’avenir". Beaucoup d’élèves obtiennent un très bon niveau et sont généralement acceptés dans des programmes d'enseignement supérieur dans 50 des 100 meilleures universités du monde. Les installations scolaires, modernes et de haute qualité, ont bénéficié d'investissements importants au cours des dernières années. Globeducate est parfaitement aligné avec la stratégie et les valeurs de Wendel.

Providence était l’actionnaire majoritaire de Globeducate depuis 2017. Sous l’égide de Providence, Globeducate a enregistré une croissance annuelle moyenne à deux chiffres en combinant croissance organique et une stratégie de croissance externe sélective, avec 21 acquisitions à l’international réalisées sur la période et dispose d’un vivier significatif d’acquisitions potentielles.

Globeducate prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires d’environ 440 millions d’euros2 (dont environ 80% devraient être générés en Europe) et un EBITDA3 ajusté d'environ 120 M€ sur les douze mois arrêtés à fin août 2025.

Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, déclare : « Nous sommes très heureux d’accompagner Globeducate dans le cadre de sa stratégie visant à accélérer sa croissance et son expansion et à investir dans l’enseignement, l’innovation et ses infrastructures, ainsi qu’à développer de nouvelles écoles et en procédant à des acquisitions sélectives d’écoles de premier rang. Nous sommes convaincus que le groupe dispose encore d’une marge de manœuvre importante pour se développer. Les équipes de Wendel ont acquis au cours des dernières années une solide expertise du secteur de l’éducation en Europe et en Amérique du Nord et ont réalisé des investissements notamment dans le segment de la formation professionnelle. Globeducate dispose d’un portefeuille unique d’écoles de premier rang et nous sommes impressionnés par la qualité de l’offre académique du groupe, dispensée par les meilleurs enseignants, au sein d’infrastructures que le groupe améliore en permanence. Cet investissement nous permettra, conformément à la stratégie annoncée il y a quelques mois, d’accélérer la diversification de notre portefeuille. Depuis début 2023, Wendel a déployé plus de 2 milliards d'euros de fonds propres, en ligne avec l'objectif 2025 annoncé en mars 2023, incluant entre autres Globeducate, Scalian et IK Partners. Avec Globeducate, nous allons ajouter une belle société en portefeuille alliant, à la fois croissance organique et externe, prédictibilité, résilience et diversification géographique des revenus. Je suis heureux de m’associer avec notre co-actionnaire Providence et toutes l’équipe dirigeante de Globeducate dirigée par Luca Uva.»

Luca Uva, CEO de Globeducate, déclare : « Au nom de toute l'équipe de Globeducate, je me réjouis de travailler en partenariat avec Wendel alors que nous poursuivons notre ambitieuse trajectoire de croissance. Cette transaction témoigne de l’engagement de nos équipes et témoigne du caractère unique du groupe Globeducate. Je suis ravi de continuer à travailler avec nos partenaires de Providence et j'accueille chaleureusement notre nouveau partenaire, Wendel. Ensemble, nous œuvreront à proposer une éducation de la plus haute qualité aux élèves du monde entier. »

Karim Tabet, Senior Managing Director et Sofian Lignier, Managing Director, Providence, déclarent : « Nous sommes très fiers que depuis l’union des forces de Providence et de Globeducate, le groupe soit passé de 21 écoles, avec environ 11 000 étudiants dans 4 pays, à un réseau de 65 écoles enseignant à plus de 40 000 étudiants dans 11 pays. Nous sommes convaincus du bien-fondé et de la valeur d'une éducation de haute qualité ainsi que de l’accompagnement des élèves pour atteindre la réussite scolaire. Nous sommes fiers d'avoir permis à tant d'enfants d'atteindre leur plein potentiel. Nous avons hâte de poursuivre notre route avec Luca Uva, le PDG de Globeducate, l'équipe de direction et des enseignants engagés, et nous sommes ravis d'accueillir Wendel dans notre partenariat. Laurent Mignon et l'équipe de Wendel sont totalement alignés sur notre vision et notre stratégie pour Globeducate. Ensemble, nous continuerons à investir et à développer le groupe pour rendre l'éducation de premier ordre accessible à plus d'élèves dans le monde entier et leur permettre de façonner le monde. »

1 Incluant l'IFRS 16. Excluant les impacts d’IFRS 16, l'EV s'élève à environ 1,86 milliards d'euros

2 Incluant environ 25 millions d’euros de chiffre d’affaires lié aux acquisitions en cours et en exclusivité.

3 Incluant environ 9 millions d’euros d’EBITDA liés aux acquisitions en cours et en exclusivité. EBITDA incluant l’impact d’IFRS 16. L’EBITDA excluant IFRS 16 s’élève à environ 96 millions d’euros.

Agenda

Mercredi 31 juillet 2024

Résultats semestriels 2024 — Publication de l’ANR au 30 juin 2024, et résultats semestriels (après bourse)

Jeudi 24 octobre, 2024

Chiffre d’affaires T3 2024 — Publication de l’ANR au 30 septembre 2024(après bourse)

Jeudi 5 décembre 2024

Investor Day 2024

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. Elle joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader. Avec Wendel Growth Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance. En 2023, Wendel a initié un virage stratégique dans la gestion pour compte de tiers d’actifs privés, en parallèle de ses activités historiques d’investissement pour compte propre. En mai 2024, Wendel a finalisé l'acquisition d'une participation de 51 % dans IK Partners, étape majeure dans le déploiement de son plan stratégique dans la gestion d'actifs privés pour compte de tiers.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel

Contacts journalistes Contacts analystes et investisseurs Christine Anglade Pirzadeh: + 33 1 42 85 63 24 Olivier Allot: +33 1 42 85 63 73 c.anglade@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com Caroline Decaux: +33 1 42 85 91 27 Lucile Roch: +33 1 42 85 63 72 c.decaux@wendelgroup.com l.roch@wendelgroup.com Primatice Olivier Labesse: +33 6 79 11 49 71 olivierlabesse@primatice.com Hugues Schmitt: +33 6 71 99 74 58 huguesschmitt@primatice.com Kekst CNC Todd Fogarty: +1 212 521 4854 todd.fogarty@kekstcnc.com

Pièce jointe