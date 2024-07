ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg offentliggør opdateret prospekt for Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger.

I forbindelse med, at 6 afdelinger i foreningen skal til at handle rentefutures til afdækning af renterisiko relativt til benchmark, er der behov for at præcisere ordlyden omkring dette i foreningens prospekt.

Det drejer sig om følgende 6 afdelinger:

Virksomhedsobligationer HY KL

Virksomhedsobligationer HY Kort KL

Nye Obligationsmarkeder KL

Korte Obligationer KL

Mellemlange Obligationer KL

Lange Obligationer KL

For afdeling Globale Fokusaktier KL er ordlyden i prospektet under afdelingens investeringspolitik præciseret.

Afslutningsvist er der foretaget redaktionelle ændringer.



Foreningens nye prospekt er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på sparinvest.dk .

Med venlig hilsen

ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg

Vedhæftet fil