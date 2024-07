Alm. Brand A/S - Alm. Brand indgår aftale med det norske forsikringsselskab Gard om salg af Energi & Marine for en samlet pris på 1,6 mia. kr.

Alm. Brand har i dag indgået betinget aftale med Gard om salg af Energi & Marine for en samlet pris på 1,6 mia. kr. svarende til en kontant betaling på 1,13 mia. kr. kombineret med den ved transaktionen frigjorte egenkapital.

Nettoprovenuet inklusiv den frigjorte egenkapital forventes udloddet til aktionærerne i Alm. Brand A/S efter relevante myndighedsgodkendelser. Dette enten i form af ekstraordinær dividende, aktietilbagekøb eller en kombination heraf.

Som følge af frasalget justeres målsætningen for 2025 til et teknisk resultat på 1,85 mia. kr. (tidligere 2,1 mia. kr.), en Combined Ratio på 84,5 (tidligere 84) og en omkostningsprocent på 17 (tidligere 16).

Forventningen til resultatet for fortsættende aktiviteter i 2024 før særlige poster udgør 1,43-1,63 mia. kr., hvilket er uændret justeret for Energi & Marine, som tidligere indgik med 200 mio. kr. i fortsættende aktiviteter.

Adm. direktør Rasmus Werner Nielsen udtaler:

”Vi har efter en grundig undersøgelse af de strategiske muligheder for koncernens energi- og marineaktiviteter konkluderet, at et salg skaber den størst mulige værdi for Alm. Brand Group.

Med salget fokuserer koncernen yderligere på at være et stærkt skadeforsikringsselskab for danske privatkunder og virksomheder, og bliver endnu bedre rustet til at skabe værdi for vores kunder og ejere de kommende år.

Jeg er glad for, at vi med aftalen har fundet den mest attraktive løsning for Alm. Brand Group. Samtidig får energi- og marineforretningen en ejer, som i endnu højere grad vil kunne videreudvikle de markedsledende aktiviteter i global skala.”

Salget af Energi & Marine

Alm. Brand Forsikring A/S og Gard Marine & Energy Insurance (Europe) AS har i dag indgået betinget aftale om salg af Energi & Marine til Gard. Salget er betinget af godkendelse fra relevante myndigheder.

Salget af Energi & Marine forventes at ske ved kontant betaling svarende til 1,13 mia. kr. mens den ved salget frigjorte egenkapital forventes at udgøre 0,45 mia. kr. Summen af den kontante betaling og den frigjorte egenkapital forventes udloddet til aktionærerne efter salgets gennemførelse. Udlodningen ventes at ske ved ekstraordinær dividende, aktietilbagekøb eller en kombination heraf.

Med salget tilpasses forretningsprofilen for Alm. Brand Group til at blive mere enkel og mindre volatil med et renere fokus på det danske forsikringsmarked. Den solgte forretning har et samlet forretningsomfang på 1,25 mia. kr. i årlige bruttopræmieindtægter.

Alm. Brand Group sætter dermed punktum for tiden med forsikring af Energi & Marine. Disse aktiviteter fortsætter nu i regi af Gard, som i forbindelse med transaktionen overtager omkring 50 medarbejdere.

Justeret målsætning for 2025

Alm. Brand Group introducerede på kapitalmarkedsopdateringen den 22. november 2022 en række finansielle målsætninger for perioden frem mod 2025. Efter frasalg af Energi & Marine justeres de finansielle målsætninger:

Målsætningen for Combined Ratio hæves til 84,5 (tidligere 84)

Målsætningen for bruttoomkostningsprocenten hæves til 17 (tidligere 16)

Målsætningen for forsikringsresultatet i 2025 sænkes til 1,85 mia. kr. (tidligere 2,1 mia. kr.)





I tillæg til den frasolgte indtjening i Energi & Marine forsvinder samtidigt et bidrag til dækning af koncernens omkostninger, som ikke vil kunne tilpasses fuldstændigt i 2025. Dette er en del af baggrunden for en 250 mio. kr. lavere målsætning for forsikringsresultatet i 2025. Målsætningen for omkostningerne i 2025 er desuden baseret på det forventede forløb for den med Gard aftalte overgangsservice, som vil påvirkes både af tidspunktet for salgets gennemførelse samt tidslinjen for den efterfølgende separation af forretningen fra Alm. Brands systemer. Afledt af separationen af forretningen fra Alm. Brand forventes yderligere særlige omkostninger i niveauet 50 mio. kr. i 2025.

Frasalget af Energi & Marine ventes ikke at påvirke realisationen af de planlagte synergier i forbindelse med overtagelsen af Codan, som fortsat forventes at andrage 600 mio. kr. i 2025.

Forventninger til 2024

Forventningen til resultatet for fortsættende aktiviteter i 2024 før særlige poster udgør 1,43-1,63 mia. kr., hvilket er uændret justeret for Energi & Marine som tidligere indgik med 200 mio. kr. i fortsættende aktiviteter.

Energi & Marine indgår fremadrettet som resultat af ophørende aktiviteter efter skat, som ventes i niveauet 75 mio. kr. i 2024 afledt af en negativ udvikling i 2. kvartal såvel som forventede transaktionsomkostninger, hvilket samlet svarer til en reduktion i det forventede resultat før skat i 2024 på 100 mio. kr. for Energi & Marine.

Alm. Brand forventer at realisere et forsikringsresultat på fortsættende aktiviteter på 1,15-1,35 mia. kr. for 2024 uden afløbsresultat i årets andet halvår mod tidligere 1,4-1,6 mia. kr. Forventningerne til forsikringsresultatet for fortsættende aktiviteter reduceres med 200 mio. kr. da Energi & Marine tidligere indgik i forsikringsresultatet samt 50 mio. kr. grundet en negativ udvikling på skadesudbetalinger til motorskader.

Som følge af frasalget af Energi & Marine ventes omkostningsprocenten for 2024 i intervallet 18-18,5 % mod tidligere 17-17,5 %. Combined Ratio ventes i intervallet 88-90 uden afløbsresultat i årets andet halvår mod tidligere 87-89.

Koncernen forventer et investeringsresultat på 400 mio. kr. for 2024, hvilket er 50 mio. kr. højere end den hidtidige forventning mens forventningen om et underskud for øvrige aktiviteter på 125 mio. kr. for 2024 fastholdes.

Forventet tidsplan for gennemførsel af transaktionen

Transaktionen er betinget af opnåelse af relevante myndighedsgodkendelser. Såfremt betingelserne for transaktionen opfyldes, forventes transaktionen gennemført i begyndelsen af 2025.

Finansiel og juridisk rådgiver

Danske Bank Corporate Finance er finansiel rådgiver og Accura Advokatpartnerselskab er juridisk rådgiver for Alm. Brand i forbindelse med salget.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:

Direktør for IR, Rating & ESG-rapportering

Mads Thinggaard

mobil nr. 20 25 54 69

Presse:

Kommunikationsdirektør

Claus Kappel Christensen

mobil nr. 25 24 89 93

Om Gard:

Gard er et globalt ledende forsikringsselskab indenfor brancherne P&I, Marine og Energi med 1,1 mia. USD i bruttopræmier. Gard-koncernens forsikringsenheder har ratingen A+ fra Standard & Poor’s. Gard har mere end 680 ansatte fordelt på 13 kontorer globalt. Med overtagelsen af Energi & Marine fra Alm. Brand planlægger Gard at åbne sit kontor nr. 14 i Danmark.

