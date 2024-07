KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 1.7.2024 KLO 9.15

Kalmar Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Kalmar Oyj:n (”Kalmar” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajien nimitystoimikunta (”Nimitystoimikunta”) on nimitetty Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti. Cargotec Oyj:n (”Cargotec”) varsinainen yhtiökokous hyväksyi Nimitystoimikunnan työjärjestyksen 30.5.2024 pidetyssä yhtiökokouksessa, jossa päätettiin myös Cargotecin osittaisjakautumisesta ja Kalmarin perustamisesta.

Nimitystoimikunnassa on neljä (4) jäsentä. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan Nimitystoimikunnan jäsenet nimetään siten, että kahdella suurimmalla A-sarjan osakkeiden omistajalla on kullakin oikeus nimetä yksi (1) jäsen ja kahdella suurimmalla B-sarjan osakkeiden omistajalla, jotka eivät samalla omista A-sarjan osakkeita, on kullakin oikeus nimetä yksi (1) jäsen.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien omistusosuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä määräytyy Kalmarin osakasluettelon perusteella kunkin vuoden kesäkuun ensimmäisen pankkipäivän tilanteen mukaisesti. Koska Kalmar perustettiin vasta jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä 30.6.2024, oikeus nimetä jäseniä Nimitystoimikuntaan määräytyi Cargotecin osakasluettelon perusteella kesäkuun ensimmäisen pankkipäivän eli 3.6.2024 tilanteen mukaisesti. Cargotecin jakautumisessa Cargotecin osakkeenomistajat saivat jakautumisvastikkeena yhden (1) Kalmarin vastaavan osakelajin (eli joko A-sarjan tai B-sarjan) uuden osakkeen jokaista omistamaansa Cargotecin A-sarjan ja jokaista B-sarjan osaketta kohden.

Edellä esitetyn mukaisesti Kalmarin Nimitystoimikunnan jäsenet ovat:

Ilkka Herlin (Wipunen varainhallinta oy:n nimeämänä)

Heikki Herlin (Mariatorp Oy:n nimeämänä)

Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä)

Carl Pettersson, toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä).

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti Kalmarin hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola osallistuu Nimitystoimikunnan työskentelyyn asiantuntijana ilman oikeutta osallistua Nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset Kalmarin varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan on toimitettava varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun viimeisenä päivänä.

Lisätietoja Nimitystoimikunnasta on saatavilla Kalmarin verkkosivuilla osoitteessa www.kalmar.fi/sijoittajat/hallinnointi/.

Lisätietoja:

Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697

Camilla Maikola, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 050 442 7900

Kalmar lyhyesti

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 000 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2023 yhtiön carve-out-perusteinen liikevaihto oli yhteensä noin 2,0 miljardia euroa. www.kalmar.fi