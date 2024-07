Contact presse :

Capgemini renforce ses équipes dédiées à l’ingénierie des systèmes automobiles en Allemagne avec l’acquisition de Lösch & Partner

Paris, Munich, 1er juillet 2024 – Capgemini annonce l’acquisition de Lösch & Partner, qui vient étoffer les équipes du Groupe spécialisées en gestion du cycle de vie des applications (ALM) et en ingénierie système, pour le compte notamment des constructeurs automobiles allemands. Cette opération a été clôturée le 28 juin 2024.

Le siège de Lösch & Partner se trouve à Munich. Créé en 1984, Lösch & Partner a développé ces dernières années une forte expertise sur les principaux outils et processus de gestion du cycle de vie des applications et d’ingénierie système dans le secteur automobile, ce qui en fait l’un des cabinets spécialisés les plus expérimentés d’Allemagne. Capgemini et Lösch & Partner ont un certain nombre de clients en commun dans ce secteur.

En tant que partenaire stratégique de ses clients, Capgemini est à l’avant-garde de l’industrie intelligente, nouvelle ère de la transformation digitale caractérisée par la convergence croissance entre le monde physique et le virtuel en termes de produits, de logiciels, de données et de services. La gestion des applications tout au long de leur cycle de vie est un élément clé du développement et de la maintenance de produits s’appuyant sur du logiciel, qui sont le moteur de l’industrie intelligente.

Henrik Ljungström, Directeur général de Capgemini en Allemagne, commente : « Capgemini conçoit et développe les produits et services de demain, à la fois intelligents et connectés. Nous souhaitons la bienvenue à l’équipe Lösch & Partner au sein du Groupe. Leur expertise sera un atout pour nos services dédiés aux produits s’appuyant sur du logiciel, qui font l’objet d’une forte demande car au cœur du déploiement de l’industrie intelligente dans le secteur de l’automobile et plus largement chez les industriels. »

« Lösch & Partner permet aux industriels de construire leur compétitivité future grâce à des processus de développement produit de pointe, qui font converger logiciel et matériel. Cela correspond très bien avec la manière dont Capgemini envisage l’industrie intelligente, de bout en bout. En associant nos expertises et en exploitant l’envergure mondiale du Groupe, nous pourrons mieux répondre aux besoins de nos clients communs, » ajoute Nick Dudok, Directeur général de Lösch & Partner.

