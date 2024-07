Bavarian Nordic konverterer eksisterende kreditfacilitet til bæredygtighedsrelateret lån

KØBENHAVN, Danmark, 1. juli 2024 – Bavarian Nordic meddelte i dag, at selskabets eksisterende uudnyttede syndikerede revolverende kreditfacilitet på DKK 1 mia. er blevet konverteret til et bæredygtighedsafhængigt lån.

Låneaftalen, der blev indgået med Danske Bank og Nordea i oktober 2023 med en treårig løbetid og to etårige forlængelsesmuligheder, giver yderligere finansiel fleksibilitet, fx til at absorbere udsving i arbejdskapitalen eller til at opfylde periodiske større milepælsbetalinger i forbindelse med tidligere opkøb.

Som planlagt, og efter aftale med långiverne, er aftalen nu blevet knyttet til nøgleresultatindikatorer (KPI’er) vedrørende Bavarian Nordics bæredygtighedsstrategi. Derfor vil rentemarginen blive justeret betinget af succesfuld opnåelse af foruddefinerede KPI’er inden for følgende områder, underlagt årlig vurdering af en uafhængig tredjepart:

Adgang til medicin: Udvikling og eksekvering af strategi med det formål at udvide adgangen til Bavarian Nordics vacciner i lav- og mellemindkomstlande.

Ansvarlighed i forsyningskæden: Øget andel af ​​nøgleleverandører, der har gennemgået kvalificeret tredjepartsrevision på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) parametre.

Drivhusgasemissioner: Reduktion af årlige Scope 1 og 2 drivhusgasemissioner (GHG) sammenlignet med 2023-baseline.

“I løbet af de seneste år har vi markant øget vores indflydelse på folkesundheden gennem levering af livreddende vacciner, samtidig med at vi har øget vores engagement over for vores voksende arbejdsstyrke, eksterne interessenter og samfundet som helhed. Bæredygtighed er i dag en integreret del af vores strategi og forretningspraksis, og vi er derfor glade for at inkludere bæredygtighedsmål i vores finansielle forpligtelser, der omfatter både vores indsats for at støtte den grønne omstilling og vores forpligtelse til at forbedre sundheden over hele kloden. Dette repræsenterer et vigtigt skridt i vores kontinuerlige arbejde med at integrere vores bæredygtighedsambitioner i hele vores forretning,” udtaler Henrik Juuel, Executive Vice President og Chief Financial Officer i Bavarian Nordic.

Nordea har fungeret som Coordinator og Documentation Agent og Danske Bank som Facility Agent og Sustainability Coordinator.

Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppe- og mpox-vacciner, som er blevet udviklet gennem vores mangeårige partnerskab med den amerikanske regering, og har en stærk produktportefølje af rejsevacciner samt vacciner mod endemiske sygdomme. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, rss@bavarian-nordic.com , Tlf. +45 61 77 47 43

