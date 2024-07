Aspo Oyj



1.7.2024 kello 13.00

Aspon tytäryhtiö Telko on toteuttanut johtavan ruotsalaisen kemikaalijakelija Swed Handling AB:n hankinnan

Aspon tytäryhtiö Telko Oy on toteuttanut Swed Handling AB:n hankinnan Ruotsissa. Aspo tiedotti 29.4.2024 Telkon laajentavan kemikaaliliiketoimintaansa Ruotsissa ostamalla TeRa Invest AB:lta johtavan ruotsalaisen kemikaalijakelija Swed Handling AB:n. Kaupan osana myös Aspon tytäryhtiö Leipurin Oyj laajentaa ruokateollisuuden liiketoimintaansa Ruotsissa teknisen raaka-ainejakelija Kebelco AB:n kautta, joka on Swed Handlingin tytäryhtiö. Yrityskauppa on toteutettu tänään 1.7.2024.

Swed Handling AB:n osakkeiden kauppahinta päätettiin maksaa kokonaisuudessaan 473 miljoonan kruunun (n. 42 milj. euron*) käteisvastikkeella, joka on ehdollinen tavanomaisille toteutuksen jälkeisille oikaisuille. Aspon osakkeita ei siten käytetä kauppahinnan maksuun. Lisäksi Telko on sitoutunut maksamaan vuonna 2026 käteisenä vuosien 2024-2025 tulokseen perustuvan 0-130 miljoonan Ruotsin kruunun (n. 0 – 11 milj. euron*) lisäkauppahinnan, joka riippuu Swed Handling AB:n, poislukien Kebelco, kannattavuuden kehityksestä.

*Perustuu 27.6.2024 SEK-EUR valuuttakurssiin 11,338. Todelliset tulevaisuuden toteumat voivat poiketa arvioista.

Aspo Oyj

Rolf Jansson

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Rolf Jansson, toimitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. +358 400 600 264, rolf.jansson@aspo.com

Mikko Pasanen, toimitusjohtaja, Telko Oy, puh. +358 40 743 6665, mikko.pasanen@telko.com

Miska Kuusela, toimitusjohtaja, Leipurin Oyj, puh. +358 40 820 1943, miska.kuusela@leipurin.com

Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistamiemme yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä ja pyrkivät edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 16 maassa, ja sen palveluksessa on yhteensä noin 700 ammattilaista.

