Bombardier annonce le règlement de la poursuite intentée à New York par des détenteurs d'obligations

MONTRÉAL, 01 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Inc. (« Bombardier » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente de règlement concernant la poursuite intitulée Antara Capital Master Fund LP, Corbin ERISA Opportunity Fund Ltd. and Corbin Opportunity Fund, L.P. v. Bombardier Inc., et al. (la « poursuite »). La poursuite est en cours devant la Cour suprême de l'État de New York, division commerciale du comté de New York, depuis qu'elle a été intentée en janvier 2022. Pour une description de la poursuite, nous vous renvoyons à la note sur le litige incluse dans le dernier rapport financier trimestriel publié de la Société pour le trimestre clos le 31 mars 2024.



Le règlement entrera en vigueur après la satisfaction de conditions usuelles, ce qui peut prendre quelques jours. Le règlement résout complètement la poursuite et évite les distractions, les dépenses et l'incertitude associées à tout litige. Tous les défendeurs seront entièrement libérés sans aucune reconnaissance de responsabilité.

Le règlement contient également un consentement des demandeurs, en tant que détenteurs effectifs de billets de premier rang 7,45 % échéant en 2034, aux modifications de l'acte de fiducie régissant ces billets (l' « acte de fiducie ») conclues en 2021, y compris un consentement selon lequel les transactions de vente mentionnées dans la poursuite n'ont pas donné lieu à un défaut en vertu de l'acte de fiducie et, pour éviter toute ambiguïté, une renonciation à tout défaut allégué en vertu de l'acte de fiducie dans le cadre de ces transactions.

Les termes de l'entente de règlement sont confidentiels.

Le règlement n'a pas d'impact important sur les résultats financiers de la Société ni sur ses flux de trésorerie consolidés.

Bien que la Société soit convaincue que les allégations dans cette affaire sont sans fondement, elle estime également qu'il est dans son intérêt et dans celui de toutes ses parties prenantes de régler ce litige et de se concentrer sur ses activités principales.

