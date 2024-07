Corza Medical finalise l’acquisition des activités de fabrication de TachoSil

WESTWOOD, Massachusetts, 01 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corza Medical a conclu avec succès l’acquisition précédemment annoncée des activités de fabrication de TachoSil à Linz, en Autriche, qui font partie du réseau de production mondial de Takeda. TachoSil est le meilleur patch chirurgical de sa catégorie et les professionnels de santé du monde entier lui accordent toute leur confiance.



Corza Medical a acquis les droits commerciaux de TachoSil en janvier 2021. L’acquisition des activités de fabrication permettra à Corza Medical de continuer à apporter une valeur ajoutée exceptionnelle à ses clients en associant l’excellence opérationnelle à son moteur d’excellence commerciale. Elle permettra également à la société de contrôler directement les priorités de fabrication, ce qui permettra d’accélérer l’amélioration des niveaux de service et de l’assistance aux clients à l’échelle mondiale.

« L’acquisition des activités de fabrication de TachoSil marque une étape cruciale pour Corza Medical. Nous sommes ravis d’avoir mené à bien cette acquisition et nous souhaitons la bienvenue aux collaborateurs de Takeda », a déclaré Tom Testa, PDG de Corza Medical. « Cette acquisition nous permettra d’améliorer notre offre de produits et de mieux servir nos clients. Nous nous engageons à investir dans TachoSil afin d’améliorer les soins prodigués aux patients et de fournir des solutions innovantes aux chirurgiens du monde entier. »

Gregory T. Lucier, Président exécutif de Corza Medical, a ajouté : « L’investissement dans les activités de fabrication de TachoSil à Linz permettra de rationaliser la chaîne d’approvisionnement et de renforcer les capacités opérationnelles de notre activité de biochirurgie. Nous sommes convaincus qu’en intégrant les installations de Linz à nos activités, nous améliorerons l’assistance apportée à nos clients et continuerons à tenir la promesse de la marque Corza, à savoir un service d’exception, des performances fiables et une forte valeur ajoutée permettant de répondre aux besoins des professionnels de santé. »

« En prenant en charge l’ensemble du processus de fabrication, nous serons en mesure d’accélérer notre croissance en augmentant notre capacité de production et en desservant de nouveaux pays. Nous sommes impatients de faire progresser les soins prodigués aux patients partout dans le monde », a déclaré Thierry Leclercq, Vice-président directeur et Directeur général de la biochirurgie de Corza Medical.

Corza Medical est une société de portefeuille de GTCR, une société de capital-investissement de premier plan, qui a contribué à la création et au développement de l’entreprise en partenariat avec Gregory T. Lucier. Grâce à son engagement en faveur d’un service remarquable, de performances fiables et d’une valeur économique exceptionnelle pour les clients, Corza Medical possède l’expérience et les ressources nécessaires pour poursuivre son investissement dans TachoSil au profit de ses chirurgiens, de ses partenaires et de ses patients dans le monde entier.

À propos de Corza Medical

Corza Medical est l’un des principaux fabricants au monde de technologies chirurgicales innovantes. Avec une équipe de plus de 3 000 collaborateurs à travers le monde soutenant les cliniciens, les partenaires distributeurs et les entreprises spécialisées dans les dispositifs médicaux à l’échelle internationale, Corza offre aux professionnels de santé une plateforme de technologies chirurgicales comptant plusieurs des principales marques du secteur, notamment les sutures barbelées Quill®, les sutures chirurgicales Sharpoint® Plus et Look™, les instruments ophtalmiques réutilisables Katena® et à usage unique Blink™, les dispositifs de greffe de cornée Barron, les bistouris microchirurgicaux Sharpoint® et la matrice pour collage tissulaire à base de fibrine TachoSil®. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.corza.com.

À propos de GTCR

Fondée en 1980, GTCR est une société de capital-investissement de premier plan, pionnière de The Leaders Strategy™ ayant pour objectif de trouver et de s’associer à des dirigeants dans des domaines clés afin d’identifier, d’acquérir et de créer des entreprises leaders sur le marché par le biais d’une croissance organique et d’acquisitions stratégiques. GTCR se concentre sur l’investissement dans la croissance transformatrice des entreprises dans les secteurs des services aux entreprises et aux consommateurs, des services financiers et de la technologie, des soins de santé et de la technologie, des médias et des télécommunications. Depuis sa création, GTCR a investi plus de 25 milliards de dollars dans plus de 270 entreprises, et la société gère actuellement plus de 40 milliards de dollars de capitaux propres. GTCR est basée à Chicago et possède des bureaux à New York et à West Palm Beach. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.gtcr.com. Suivez-nous sur LinkedIn.



Une photo accompagnant le présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3b1335ed-d9ff-41b3-8bfa-81535087cd22