ORION OYJ

PÖRSSITIEDOTE – SISÄPIIRITIETO

1.7.2024 KLO 15.15



Sisäpiiritieto: Orion parantaa näkymäarviota vuodelle 2024

Orion Oyj parantaa vuodelle 2024 annettua näkymäarviota sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta. Orion ja MSD (Merck & Co., Inc. Rahway, NJ USA) ovat käyttäneet MSD:n kanssa tehdyn opevesostaattia (ODM-208/MK-5684) ja muita CYP11A1-entsyymin toimintaa estäviä lääkkeitä koskevan yhteiskehittämis- ja yhteiskaupallistamissopimuksen option muuttaa sopimus maailmanlaajuiseksi yksinoikeudelliseksi lisenssisopimukseksi MSD:lle. Tämän seurauksena Orion vapauttaa taseestaan 60 miljoonan euron erän, joka oli varattu kattamaan Orionin osuutta yhteiskehitykseen liittyvistä kertyneistä kehityskuluista. Kyseisellä erällä on positiivinen vaikutus Orionin vuoden 2024 kolmannen neljänneksen liikevaihtoon ja liikevoittoon. Tästä syystä Orion parantaa näkymäarviotaan vuodelle 2024.

Lisäksi voidaan todeta, että kaikki liiketoimintamme ovat kehittyneet vuoden ensimmäisen puoliskon aikana positiivisesti.

Uusi näkymäarvio vuodelle 2024, annettu 1.7.2024

Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 440–1 480 miljoonaa euroa.

Liikevoiton arvioidaan olevan 350–380 miljoonaa euroa.

Aiempi näkymäarvio vuodelle 2024, annettu 13.2.2024 ja täsmennetty 25.4.2024

Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 340–1 410 miljoonaa euroa.

Liikevoiton arvioidaan olevan 280–310 miljoonaa euroa.

Orion Oyj

Liisa Hurme

Toimitusjohtaja Olli Huotari

Johtaja, Corporate Functions



Yhteyshenkilö:



Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet, Orion Oyj

Puh. +358 10 426 2721

Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orion.fi

http://www.twitter.com/OrionCorpIR

