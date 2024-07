13:30 Lontoo 15:30 Helsinki, 01.7.2024 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

TULOSVAROITUS – LIIKEVAIHDON JA KÄYTTÖKATTEEN LASKU

Afarak Group SE:n (“Yhtiö”) hallitus arvioi, että vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon käyttökate on 4-5 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 70 % laskua verrattuna vuoteen 2023.

Lisäksi vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon liikevaihdon odotetaan olevan 70-75 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 26 % laskua.

Vuoden 2023 vuosikertomuksessa, joka julkaistiin 27. maaliskuuta 2024, Yhtiö esitti seuraavat odotukset - haluamme antaa osakkeenomistajillemme päivityksen näihin:

Markkinakatsaus

Hintojen vakautuminen: Matalahiilisen ferrokromin standardilaatujen hintojen odotetaan vakautuvan, mutta pysyvän alhaisina. Näiden laatujen tuotannon lisääminen on epätodennäköistä, ellei ruostumattoman teräksen tehtaiden toiminta parane, elleivät johtavat ruostumattoman teräksen ryhmät paranna toimintaansa ja/tai ala osoittaa enemmän kiinnostusta kestävään ja vastuulliseen hankintaketjuun.

Jatkamme tuottavuuden ja tehokkuuden parantamista, selviytyäksemme yhä paremmin tässä heikon laadun kilpailussa. Odotamme marginaalipaineen jatkuvan ainakin vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon ajan, johtuen ruostumattoman terästeollisuuden heikosta tilasta, erityisesti Euroopassa.

Päivitys: Ruostumattoman teräksen markkinatilanne Euroopassa on ollut odotetusti vaisua, valitettavasti tuonti, erityisesti Intiasta, on lisääntynyt ja näiden tuontituotteiden hintapaine on ollut odotettua suurempi. Venäläiseen tuontiin kohdistetut pakotteet eivät ole toistaiseksi vaikuttaneet merkittävästi. Olemme onnistuneesti jatkaneet tuotantokustannusten vähentämistä.

Erikoislaadun markkinat

Vuosikertomuksessa Yhtiö odotti, että erikoislaadun markkinat jatkavat kasvuaan ja osoittavat jonkin verran nousupotentiaalia. Yhtiö odottaa vakaata tulosta vuodelle 2024, koska keskittymisemme on tässä erikoislaadun segmentissä.

Päivitys: Voimme yleisesti vahvistaa, että näiden tuotteiden kysyntä on lisääntynyt ja markkinahinnat ovat osoittaneet jonkin verran nousua, mutta standardilaatujen (ks. yllä) hintatilanne on vaikuttanut marginaaleihimme myös tässä segmentissä. Erittäin alhainen jenin arvo mahdollistaa myös pääkilpailijamme Japanissa toimia aggressiivisesti tässä segmentissä. Odotuksista poiketen, korkotaso on alkanut laskea vasta äskettäin, eikä ole odotettavissa merkittäviä lisäalennuksia ennen vuoden 2024 loppua.

Ferroseossegmentti

Odotamme edelleen positiivisia kehityksiä tässä segmentissä vuodelle 2024.

Päivitys: Tämä on vahvistettu ja positiiviset merkit jatkuvat.

Näiden tapahtumien valossa Yhtiön odotetaan kuitenkin tuottavan vakaata tulosta vuonna 2024, kuten aiemmin on viestitty. Vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon käyttökate on 4-5 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 70 % laskua verrattuna vuoden 2023 ensimmäiseen puoliskoon. Vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon liikevaihdon odotetaan olevan 70-75 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 26 % laskua.

Helsingissä 01.7.2024

AFARAK GROUP SE

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

