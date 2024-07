Neuer Avenga-CEO: Ludovic Gaudé übernimmt von Yuriy Adamchuk

KÖLN, Deutschland, July 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avenga hat heute die Ernennung von Ludovic Gaudé zum neuen CEO bekannt gegeben. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Köln ist auf digitale Transformation und kundenspezifische Softwareentwicklung spezialisiert und verfügt mit 3.500 hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über eine starke globale Präsenz. Der Wechsel an der Spitze ist ein geplanter Übergang und erfolgt nach der Übernahme des IT-Dienstleisters durch KKCG im Februar. Ludovic Gaudé leitet auch die Tochtergesellschaft Qinshift der europäischen Investment- und Innovationsgruppe. Avenga und Qinshift werden in einer gemeinsamen Struktur zusammengeführt, sodass ab dem 1. Januar 2025 eine einheitliche Organisation mit rund 7.000 Mitarbeitern entsteht.



Ludovic Gaudé ist in München ansässig. Als CEO von Qinshift und Avenga gibt er die strategische Richtung vor, entwickelt das Führungsteam, fördert die Unternehmenskultur und gestaltet die Geschäftsentwicklung mit dem Ziel, nachhaltiges Wachstum zu fördern. Er war 15 Jahre in verschiedenen globalen Managementpositionen bei börsennotierten, wachstumsstarken Unternehmen wie Nokia und Google sowie weitere 15 Jahre als Geschäftsführer in kleinen und mittelständischen Technologieunternehmen tätig, zuletzt bei Intive, wo er auch die Position des CEO innehatte.

Ludovic Gaudé sagte: „Es ist mir eine Ehre, die Rolle des CEO bei Avenga zu übernehmen. Wir befinden uns auf einer spannenden Reise, da wir bis Ende 2024 mit Quinshift fusionieren, um gemeinsam ein globales Beratungs- und Engineering-Powerhouse zu schaffen. Ich schätze das starke Fundament und die Vorarbeit, die Yuriy Adamchuk geleistet hat, und wünsche ihm alles Gute für seine zukünftigen Vorhaben. Gemeinsam mit unseren talentierten Mitarbeitern sowie unseren geschätzten Kunden und Stakeholdern werden wir das nächste Kapitel unseres Erfolgs schreiben.“





Yuriy Adamchuk sagte: „Meine Erfahrung bei Avenga war nicht weniger als außergewöhnlich. Es war eine Reise, die die Ausdauer eines Marathonläufers und die Geschwindigkeit eines Sprinters verlangte. Das Erreichen meiner persönlichen Ziellinie mit Avenga, die durch einen erfolgreichen Exit an KKCG Ende 2023 markiert wurde, ist nur ein Sprungbrett für das Unternehmen. Ich bin zuversichtlich, dass das neue Kapitel von Avenga durch viele weitere Erfolge geprägt sein wird. An alle Mitglieder der Avenga-Crew: Ich bin jedem Einzelnen von euch sehr dankbar und wünsche euch nur das Beste für eure Zukunft. In den kommenden Monaten werde Ludovic und sein neues Team unterstützen, indem ich mein Wissen und meine gesammelten Erfahrungen weitergebe.“

Avenga ist eine globale Engineering- und Beratungsplattform mit fundierten Branchenkenntnissen, insbesondere in den Bereichen Pharma, Versicherungen und Finanzen sowie Advanced Manufacturing. Die IT-Spezialisten des Unternehmens arbeiten von 31 Niederlassungen weltweit aus und unterstützen globale Unternehmen und komplexe Organisationen bei ihrer digitalen Transformation mit Projekten entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette – von der digitalen Strategie bis zur Implementierung von Software-, User Experience- und IT-Lösungen. Zu den zahlreichen weltweit renommierten Kunden von Avenga gehören Unternehmen wie ABB, Allianz, GSK, Santander und Volvo.

Qinshift ist ein globales Technologieunternehmen mit einer starken europäischen Präsenz, das in 28 Niederlassungen weltweit über 3.000 IT-Fachkräfte beschäftigt. Das Angebot umfasst maßgeschneiderte Software- und End-to-End-Business-Lösungen, visionäres UX-/UI-Design, zuverlässige Managed Services, innovative Produktentwicklungsdienste und technisches Consulting. Qinshift unterstützt große Telekommunikations- und Satellitenbetreiber, Finanz- und Bankinstitute, Fertigungs- und Automobilunternehmen sowie Anbieter aus den Bereichen Mobilität und Gesundheit bei ihrer digitalen Transformation.

KKCG ist eine Investment- und Innovationsgruppe mit Expertise in den Bereichen Lotterien und Glücksspiele, Energie, Technologie und Immobilien. Gegründet von dem Unternehmer, Investor und Philanthropen Karel Komárek, beschäftigt KKCG in ihren Portfoliounternehmen mehr als 16.000 Mitarbeiter in 37 Ländern und verwaltet ein Vermögen von mehr als 10 Milliarden Euro. Zu ihren Unternehmen gehören ARICOMA, Avenga und Qinshift, die weltweit umfassende IT-Dienstleistungen und kundenspezifische Softwareentwicklung anbieten, sowie Allwyn, ein multinationaler Lotteriebetreiber mit führenden Marktpositionen in Österreich, der Tschechischen Republik, Griechenland, Zypern, Italien, Großbritannien und den USA (Illinois); MND Group, ein internationaler Produzent und Anbieter von traditioneller und erneuerbarer Energie, der in den Bereichen Bohrung und Exploration, Energiespeicherung, Einzelhandel und Handel tätig ist; und KKCG Real Estate, das international anerkannte, preisgekrönte Architektur im Wohn-, Gewerbe- und Industriesektor mit Schwerpunkt auf innovativer und nachhaltiger Entwicklung schafft. Die Unternehmen der KKCG sind auf mehreren Kontinenten tätig und nutzen das Kapital, die Netzwerke und das Wissen der gesamten Gruppe, um langfristig profitables und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. KKCG ist bestrebt, die Gemeinschaften, in denen sie tätig ist, zu unterstützen und einen Beitrag zu den Gesellschaften zu leisten, in denen sie tätig ist.

