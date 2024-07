Le CHMP émet un avis favorable pour BALVERSA® (erdafitinib) dans le traitement des patients adultes atteints d’un carcinome urothélial non résécable ou métastatique présentant des altérations génétiques sensibles du FGFR3

En cas d’approbation, l’erdafitinib deviendrait le premier traitement ciblant les altérations du FGFR3 chez les patients atteints de carcinome urothélial métastatique, l’un des cancers les plus répandus en Europe1



La recommandation du CHMP est basée sur les résultats de la Cohorte 1 de l’étude THOR de Phase 3, qui a révélé une réduction de 36 pour cent du risque de décès avec l’erdafitinib par rapport à la chimiothérapie2

BEERSE, Belgique, 01 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, une société de Johnson & Johnson, a annoncé ce jour que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne des médicaments (EMA) avait recommandé l’autorisation de mise sur le marché de BALVERSA® (erdafitinib) en monothérapie orale à prise unique quotidienne pour le traitement des patients adultes atteints d’un carcinome urothélial (CU) non résécable ou métastatique, présentant des altérations génétiques sensibles du FGFR3 et ayant déjà reçu au moins une ligne de traitement contenant un inhibiteur de PD-1 ou de PD-L1 dans le cadre d’un traitement non résécable ou métastatique.3 L’erdafitinib est la première thérapie ciblée à recevoir une recommandation positive du CHMP dans cette population de patients.3

« Les altérations du FGFR sont des facteurs oncogéniques importants dans le carcinome urothélial et peuvent être associées à des résultats cliniques défavorables », a déclaré Yohann Loriot, M.D., Ph.D., Institut Gustave Roussy et Université Paris-Saclay, France.‡ « Alors que nous cherchons à optimiser les résultats thérapeutiques pour les patients, il existe un important besoin non satisfait de nouvelles thérapies ciblées qui permettent de prendre des décisions thérapeutiques adaptées aux caractéristiques génétiques et à la maladie du patient. »

L’Europe a l’un des taux de cancer de la vessie les plus élevés au monde, avec près de 225 000 patients diagnostiqués en 20221 soit une augmentation de 10 pour cent par rapport à 2020.4 La forme la plus courante de cancer de la vessie est le CU,5 et jusqu’à 20 pour cent des patients atteints de CU métastatique (CUm) présentent des altérations du FGFR.6 Malheureusement, le pronostic reste mauvais pour les patients atteints de CUm, puisque seulement 8 pour cent des personnes diagnostiquées à un stade métastatique avancé survivent pendant cinq ans ou plus.7,8

« La recommandation émise ce jour par le CHMP marque un progrès important dans la transformation des résultats pour les patients ayant reçu un diagnostic de cancer de la vessie présentant des altérations du FGFR. Il existe un besoin critique d’une approche d’équipe de soins pluridisciplinaire, pour identifier les patients susceptibles de bénéficier de l’erdafitinib par le biais de tests de biomarqueurs, afin de garantir que le bon traitement atteigne le bon patient au bon moment », a déclaré Henar Hevia, Ph.D., Directrice Principale et Responsable du Secteur Thérapeutique en Oncologie pour la région EMOA chez Johnson & Johnson Innovative Medicine. « Dans l’attente de l’autorisation, nous sommes impatients d’offrir aux patients éligibles de la région une nouvelle option thérapeutique dès que possible. »

L’avis favorable du CHMP est étayé par les données de la Cohorte 1 de l’étude THOR de Phase 3 randomisée, contrôlée, en ouvert et multicentrique (NCT03390504 ),9 visant à évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’erdafitinib (n = 136) par rapport à la chimiothérapie (n = 130) chez les patients atteints d’un cancer avancé ou d’un CUm présentant certaines altérations du FGFR et ayant progressé après un ou deux traitements antérieurs, dont l’un au moins comprend un agent anti-PD-(L) 1.9 En juin 2023, sur la base de la recommandation du comité indépendant de surveillance de la sécurité des données, l’étude THOR a été arrêtée à l’issue de l’analyse intermédiaire de l’efficacité et tous les patients randomisés pour recevoir une chimiothérapie (docétaxel ou vinflunine) ont eu la possibilité de passer à l’erdafitinib.2 Les résultats révèlent une survie globale (SG) médiane de plus d’un an à la date de gel des données, marquant une augmentation significative par rapport aux patients du bras chimiothérapie (12,1 mois vs. 7,8 mois ; rapport de risque [RR], 0,64 ; intervalle de confiance [IC] à 95 pour cent, 0,44 à 0,93 ; P = 0,0050).10 Le traitement par erdafitinib a également révélé une amélioration de la survie sans progression [SSP] médiane par rapport à la chimiothérapie de 5,6 mois contre 2,7 mois (RR 0,58 ; IC à 95 pour cent, 0,41 à 0,82 ; P = 0,0002) et du taux de réponse globale [TRG] de 35,3 pour cent contre 8,5 pour cent.10

Des événements indésirables graves liés au traitement (EIGT) ont été observés chez 13,3 pour cent des patients ayant reçu de l’erdafitinib et chez 24,1 pour cent des patients randomisés pour recevoir une chimiothérapie.2 Des événements indésirables de Grade 3 ou supérieur ont été observés chez 45,9 pour cent des patients sous erdafitinib et chez 46,4 pour cent des patients sous chimiothérapie.2 Parmi les patients ayant reçu l’erdafitinib, 8,1 pour cent ont présenté des EIGT ayant entraîné l’arrêt du traitement, contre 13,4 pour cent des patients ayant reçu la chimiothérapie.2 Des EIGT ayant entraîné le décès ont été rapportés chez un patient ayant reçu l’erdafitinib et chez six patients ayant reçu la chimiothérapie.2

« Les résultats de l’étude THOR révèlent que l’erdafitinib améliore de manière significative les résultats pour les patients atteints d’un carcinome urothélial présentant des altérations du FGFR3 et constitue une nouvelle option thérapeutique primordiale pour ces patients », a déclaré Kiran Patel, M.D., Vice-président, Développement clinique, Tumeurs Solides, Johnson & Johnson Innovative Medicine. « Nous sommes déterminés à faire progresser les approches de médecine de précision en oncologie afin d’améliorer les résultats pour les patients, et cet avis favorable du CHMP constitue une étape importante dans nos efforts pour lutter contre le cancer de la vessie. »

#FIN#

À propos de L’étude THOR

L’étude THOR ( NCT03390504 ) est une étude de Phase 3, randomisée, en ouvert et multicentrique visant à évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’erdafitinib. Tous les patients inclus dans l’étude présentaient un CU métastatique ou non résécable,9 avec certaines altérations génétiques du FGFR et une progression de la maladie pendant ou après une ou deux lignes de traitement antérieures.9 L’étude a comparé l’erdafitinib dans deux cohortes : l’erdafitinib par rapport à une chimiothérapie conventionnelle (docétaxel ou vinflunine au choix des investigateurs) après au moins une ligne de traitement comprenant un agent anti-PD-(L)1 (Cohorte 1) ;9 et l’erdafitinib par rapport au pembrolizumab après un traitement antérieur ne comprenant pas d’agent anti-PD-(L)1 (Cohorte 2).9 L’essai comprend une étape de sélection, une phase de traitement (de la randomisation jusqu’à la progression de la maladie, une toxicité intolérable, le retrait du consentement ou la décision de l’investigateur d’interrompre le traitement) et un suivi post-traitement (de la fin du traitement jusqu’au décès des participants, le retrait du consentement, la fin de l’étude de suivi pour la cohorte concernée, selon l’événement qui survient en premier).9 Une période d’extension à long terme est déjà opérationnelle après la date limite clinique de l’analyse finale de chaque cohorte et les patients éligibles continuent de tirer les bénéfices du médicament à l’étude.9 Le critère d’évaluation principal de l’étude est la SG, les critères d’évaluation secondaires étant la SSP, le TRG, la durée de la réponse (DR), les résultats rapportés par les patients, l’innocuité et la pharmacocinétique (PK).9

Les résultats de la Cohorte 1 ont été présentés lors de la réunion annuelle de la Société Américaine d’Oncologie Clinique (ASCO) de 2023,2 et les résultats de la Cohorte 2 ont été présentés lors du congrès de la Société Européenne d’Oncologie Médicale (ESMO) de 2023.11

À propos de l’Erdafitinib

L’erdafitinib est un inhibiteur de la tyrosine kinase du récepteur du facteur de croissance des fibroblastes (FGFR), évalué par Janssen Research & Development, LLC dans des essais cliniques menés chez des patients atteints d’un cancer urothélial avancé.12

En plus de l’étude de Phase 3 THOR/BLC3001 (NCT03390504) ,9 l’erdafitinib est étudié sous la forme d’un comprimé oral à prise unique quotidienne : l’étude de Phase 2 THOR-2/BLC2003 ( NCT04172675 ) 13 qui compare l’erdafitinib à une chimiothérapie intravésicale sélectionnée par l’investigateur chez des participants ayant reçu le vaccin Bilié de Calmette et Guérin et présentant une récidive de cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire à haut risque ; l’étude de Phase 1b/2 NORSE/BLC2002 (NCT03473743) 14 portant sur l’erdafitinib en association avec le cétrélimab chez des patients atteints d’un cancer localement avancé ou d’un CUm et présentant des altérations génétiques du FGFR3 ou du FGFR2 ; et l’étude de Phase 2 RAGNAR/CAN2002 (NCT04083976) 15 visant à évaluer l’innocuité et l’efficacité de l’erdafitinib chez des patients atteints de tumeurs solides avancées, indépendamment du type de cancer ou de la localisation de la tumeur (diagnostic tumoral), en raison d’altérations du gène FGFR1-4.

L’erdafitinib est également étudié dans le cadre de l’étude de Phase 1/BLC1003 (NCT05316155) 16 visant à évaluer l’erdafitinib chez des patients atteints d’un cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire ou invasif sur le plan musculaire avec certaines altérations du FGFR, administré via le système de libération ciblée intravésicale (TAR-210)16 ; et de l’étude de Phase 3 MoonRISe-1/BLC3004 ( NCT06319820 ) visant à évaluer TAR-210 par rapport à un traitement intravésical unique contre le cancer chez des participants atteints d’un cancer de la vessie.17

Outre l’autorisation de mise sur le marché déposée auprès de l’EMA en septembre 2023, Johnson & Johnson a obtenu, en janvier 2024, l’ autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour l’erdafitinib dans le traitement des patients adultes atteints d’un cancer localement avancé ou d’un CUm présentant des altérations génétiques sensibles du FGFR3, dont la maladie a progressé après au moins une ligne de traitement systémique antérieure, sur la base de la Cohorte 1 de l’étude THOR de Phase 3.18

En 2008, Janssen Pharmaceutica NV a conclu un accord mondial exclusif de licence et de collaboration avec Astex Therapeutics Limited pour développer et commercialiser l’erdafitinib.19

À propos du Carcinome Urothélial

Le carcinome urothélial (CU), également connu sous le nom de carcinome à cellules transitionnelles, se développe dans la paroi la plus interne de la vessie.20 Presque tous les cancers de la vessie (plus de 90 pour cent) sont des CU.21 Jusqu’à un patient sur cinq (20 pour cent) ayant reçu un diagnostic de CUm présente une altération génétique du facteur de croissance des fibroblastes (FGFR).8 Les FGFR sont une famille de récepteurs à activité tyrosine kinase qui peuvent être activés par des altérations génétiques dans une variété de types de tumeurs, et ces altérations peuvent entraîner une augmentation de la croissance et de la survie des cellules tumorales.22 Les FGFR jouent un rôle clé dans plusieurs processus biologiques, notamment la réparation des tissus, la réponse inflammatoire et le métabolisme.23 Les fusions ou les mutations des gènes qui contrôlent le FGFR (connues sous le nom d’altérations du FGFR1-4) peuvent entraîner le développement et la progression de certains cancers en augmentant la croissance et la survie des cellules tumorales.24 Les patients atteints d’un CU avancé, y compris les tumeurs induites par le FGFR, sont confrontés à un mauvais pronostic et le besoin en termes de traitements innovants reste élevé.25 Le taux de survie à cinq ans pour les patients atteints d’un cancer de la vessie métastatique qui s’est propagé à des parties éloignées du corps est actuellement de 8 pour cent.26

À propos du Test FGFR

La recherche de mutations somatiques et de fusions dans les gènes du FGFR permet d’identifier les patients atteints de carcinome urothélial susceptibles de bénéficier de traitements ciblant le FGFR, tels que l’erdafitinib.27 L’identification d’altérations du FGFR pouvant donner lieu à une action pourrait permettre l’utilisation d’un traitement guidé par des biomarqueurs.28 Le test FGFR visant à détecter les mutations, les fusions et les amplifications génétiques peut être effectué à l’aide de tests validés mis au point par des laboratoires et faisant appel à la réaction en chaîne de la polymérase (PCR) et aux techniques de séquençage de la prochaine génération (NGS), comme le recommandent les lignes directrices de l’ESMO 2024 et de l’EAU 2024.28,29,30 Ces lignes directrices recommandent des tests moléculaires/génomiques précoces, idéalement au moment du diagnostic d’un cancer de la vessie avancé, afin de faciliter la prise de décision en matière de traitement et d’éviter les retards dans l’administration des lignes de traitement ultérieures.30,31

À propos de Johnson & Johnson

Chez Johnson & Johnson, nous pensons que la santé est essentielle. Nous sommes force d’innovation dans le domaine des soins de santé et nous bâtissons un monde où les maladies complexes sont évitées, traitées et guéries, où les traitements sont plus intelligents et moins invasifs, et où les solutions sont personnalisées. Grâce à notre expertise en matière d’innovation au service de la médecine et de technologie médicale, nous sommes particulièrement bien placés pour apporter un souffle nouveau à l’ensemble des solutions de santé d’aujourd’hui afin de réaliser les percées de demain et d’avoir un profond effet sur la santé de l’humanité.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.twitter.com/JNJInnovMedEMEA . Suivez-nous sur https://www.linkedin.com/company/jnj-innvoative-medicine-emea pour connaître nos dernières actualités. Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV et Janssen Research & Development, LLC sont des entreprises de Johnson & Johnson.

Mises en garde relatives aux déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières privées de 1995, à savoir le Private Securities Litigation Reform Act à propos du développement, des bénéfices potentiels et de l’impact thérapeutique de l’erdafitinib. Le lecteur est invité à ne pas se fier à ces déclarations prospectives. Ces déclarations reposent sur les attentes actuelles d’événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s’avéraient inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus se matérialisaient, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et des projections de Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV,Janssen Research & Development, LLC ou Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les défis et incertitudes inhérents à la recherche et au développement de produits, y compris l’incertitude du succès clinique et de l’obtention des autorisations réglementaires ; l’incertitude du succès commercial ; la concurrence, y compris les progrès technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents ; les contestations de brevets ; les changements dans le comportement et les habitudes de dépenses des acheteurs de produits et services de soins de santé ; les changements dans les lois et réglementations applicables, y compris les réformes mondiales des soins de santé ; et les tendances en matière de maîtrise des coûts des soins de santé. Une liste et des descriptions supplémentaires de ces risques, incertitudes et autres facteurs peuvent figurer dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, y compris dans les sections intitulées « Mise en garde relative aux déclarations prospectives » et « Rubrique 1A. Facteurs de risque » et dans les rapports trimestriels ultérieurs de Johnson & Johnson sur formulaire 10-Q et autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Des exemplaires de ces documents sont disponibles en ligne à l’adresse : http://www.sec.gov / , http://www.jnj.com/ ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Aucune des sociétés pharmaceutiques Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV, Janssen Research & Development, LLC, ni Johnson & Johnson ne s’engagent à mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations ou d’événements ou développements futurs.

© Janssen-Cilag International NV, Inc. 2024. Tous droits réservés.

‡ Le professeur Loriot a fourni des services de consultation, de conseil et de porte-parole à Johnson & Johnson ; il n’a reçu aucune rémunération pour des travaux en lien avec les médias.

