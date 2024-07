Programme de rachat d’actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 24 juin 2024 au 28 juin 2024

Paris-La Défense, le 1er juillet 2024 à 17h35,

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Assystem déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 24 juin 2024 au 28 juin 2024 :

Présentation agrégée

Nom de l'émetteur Code Identifiant

de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-06-24 FR0000074148 3262 54,641386 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-06-25 FR0000074148 3264 54,780116 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-06-26 FR0000074148 3312 54,976449 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-06-27 FR0000074148 3359 54,501608 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-06-28 FR0000074148 3387 53,349572 XPAR TOTAL 16584 54,443464



Détail transaction par transaction

Le détail des transactions figure ci-après :

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d’ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 7 500 experts d’Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s’engage dans le développement de l’électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l’hydrogène bas-carbone. Le Groupe contribue également à développer les usages de l’électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Plus d’informations sur www.assystem.com / Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem

