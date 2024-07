Alvotech gefur út nýja hluti í skiptum fyrir breytileg skuldabréf

Alvotech (NASDAQ: ALVO) tilkynnti í dag að fyrirtækið hefði gefið út nýja hluti í skiptum fyrir breytileg skuldabréf, sem upprunalega voru gefin út af Alvotech í nóvember og desember 2022 og voru með lokagjalddaga 20. desember 2025 („breytilegu skuldabréfin“).

Alvotech gaf í dag út 22.073.578 nýja hluti sem afhentir verða í skiptum fyrir breytilegu skuldabréfin, á genginu 10 dalir á hlut. Meirihluti eigenda breytilegu skuldabréfanna, sem ákváðu að nýta breytirétt sinn, eru þegar hluthafar í félaginu.

Heildarfjöldi útgefinna hluta í Alvotech eftir útgáfu nýrra hluta í kjölfar nýtingar breytiréttar er 324.801.040 en heildarfjöldi útistandandi hluta 301.944.470. Samkvæmt skilmálum breytilegu skuldabréfanna er frestur til að afhenda eigendum nýju hlutabréfin sjö virkir dagar.

Um Alvotech

Alvotech, stofnað af Róberti Wessman, er líftæknifyrirtæki sem einbeitir sér að þróun og framleiðslu líftæknihliðstæðulyfja fyrir sjúklinga um allan heim. Alvotech stefnir að því að verða leiðandi fyrirtæki á sviði líftæknihliðstæðulyfja. Til að tryggja hámarksgæði eru allir þættir í þróun og framleiðslu í höndum fyrirtækisins. Alvotech vinnur meðal annars að þróun líftæknilyfjahliðstæða sem nýst geta sjúklingum með sjálfsofnæmis-, augn- og öndunarfærasjúkdóma, beinþynningu eða krabbamein. Alvotech hefur gert samninga um sölu, markaðssetningu og dreifingu við samstarfsaðila á öllum helstu mörkuðum, í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína, öðrum hlutum Asíu, Rómönsku-Ameríku, Afríku og Mið-Austurlöndum. Meðal samstarfsaðila Alvotech eru Teva Pharmaceuticals, dótturfélag Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (markaðsaðili í Bandaríkjunum), STADA Arzneimittel AG (Evrópa), Fuji Pharma Co., Ltd (Japan), Advanz Pharma (EES, Bretland, Sviss, Kanada, Ástralía og Nýja Sjáland), Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (Ástralía, Nýja Sjáland, Afríka), JAMP Pharma Corporation (Kanada), Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Kína), DKSH (Taívan, Hong Kong, Kambódía, Malasía, Singapore, Indonesía, Indland, Bangladess og Pakistan), YAS Holding LLC (Miðausturlönd og Norður Afríka), Abdi Ibrahim (Tyrkland), Kamada Ltd. (KMDA; Ísrael), Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur and Saval (Rómanska-Ameríka) og Lotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (Taíland, Víetnam, Filippseyjar og Suður-Kórea).