L’ouverture de la liaison Shenzhen-Zhongshan apporte un nouveau moteur de croissance à Qianhai et renforce son ouverture

SHENZHEN, Chine, 02 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 30 juin, la liaison Shenzhen-Zhongshan a été ouverte à la circulation à 15h00, heure de Pékin. Il s’agit d’un immense passage maritime situé au sud de la Chine comprenant deux ponts, deux îles artificielles et un tunnel sous-marin.



À Shenzhen, le terminal de la liaison se situe dans le district de Qianhai. L’autorité administrative de la zone de coopération Qianhai Shenzhen-Hong Kong pour l’industrie des services modernes affirme que le passage, long de 24 kilomètres, réduit considérablement la durée du trajet entre la ville de Zhongshan et le pôle technologique de Shenzhen situé sur les rives opposées de l’estuaire de la Rivière des Perles de la province du Guangdong, la faisant passer de deux heures à environ 30 minutes. Elle remodèlera le tracé du réseau routier de l’estuaire de la Rivière des Perles, et aura une nette influence sur le développement économique et social de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, ou GBA, et renforcera encore davantage Qianhai dans sa position de « plaque tournante locale des transports ».

Cette liaison est considérée comme l’un des projets transmaritimes les plus ambitieux au monde. Depuis Shenzhen, Qianhai est le point de départ de la liaison et y constitue également un noyau d’interaction avec l’industrie des services modernes de Hong Kong. Un mode de transport pratique améliorera considérablement l’accessibilité de l’industrie des services modernes, tout en appuyant le développement des services haut de gamme. Grâce à l’ouverture de cette liaison, l’industrie des services modernes de Hong Kong aura plus facilement accès à un plus large marché continental depuis Qianhai.

Selon les prévisions, les services financiers de Qianhai, y compris le financement transfrontalier, le financement offshore et les comptes de libre-échange se développeront désormais plus rapidement dans la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao. Les besoins en investissement et en financement transfrontaliers de villes telles que Zhongshan ou Jiangmen seront rapidement comblés par l’offre en services financiers existant dans la zone de Qianhai, à Shenzhen, sur la rive opposée. En termes d’infrastructures logistiques, Qianhai dispose de plusieurs ports et d’un aéroport. En tant que zone de libre-échange, elle peut assurer des services de transport de qualité supérieure aux villes de la GBA, facilitant ainsi le développement rapide du commerce transfrontalier dans la région. En outre, le secteur des expositions bénéficiera également du développement de Qianhai. Conformément au Plan de développement global de la zone de coopération pour l’industrie des services modernes de Qianhai Shenzhen-Hong Kong, diverses expositions seront organisées conjointement à Shenzhen et à Hong Kong, le Shenzhen World Exhibition & Convention Center jouant un rôle clé dans cette initiative. Par ailleurs, les nombreuses innovations institutionnelles de Qianhai dans le domaine juridique devraient provoquer un effet boule de neige. Les cabinets d’avocats conjoints de Guangdong-Hong Kong-Macao basés à Qianhai, et les avocats de Hong Kong et de Macao habilités à exercer à Qianhai peuvent facilement étendre leurs services à d’autres villes de la GBA, permettant ainsi à leurs services juridiques de s’aligner sur les normes internationales.

Selon Zheng Yongnian, professeur à l’Université chinoise de Hong Kong à Shenzhen et ancien doyen de l’Institut des affaires internationales, la mission de Qianhai est unique dans le cadre de la stratégie nationale, en recherchant notamment des innovations institutionnelles, en se plaçant à l’avant-garde des réformes et des stratégies d’ouverture, et en facilitant l’intégration et la coopération de Shenzhen et de Hong Kong.

Cette année marque le cinquième anniversaire de la publication du Plan de développement global de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao. Au cours des cinq dernières années, la région a continuellement amélioré sa connectivité physique et institutionnelle, ce qui a permis à la fois l’essor du développement de l’innovation scientifique et technologique et la réunion de jeunes talents autour de projets de nature entrepreneuriale. La Chine vise à développer la région pour en faire un pôle urbain de classe mondiale, un centre mondial de technologie et d’innovation, ainsi qu’un lieu agréable à vivre et propice aux affaires. Désormais, grâce à un meilleur réseau de transport, Qianhai facilitera l’intégration de la GBA et contribuera à en faire une plateforme de classe mondiale en matière d’économie, de finance, de logistique ou de services juridiques.

Alors que cette liaison améliore encore les échanges de personnels et les flux de ressources entre les villes de la GBA, Qianhai, qui sert à la fois de plaque tournante des transports et de point focal pour un développement de haute qualité, est prête à saisir des opportunités inédites, à attirer davantage de ressources mondiales et à piloter des actions ciblées. Avec l’ouverture et l’exploitation de ce projet de transport à grande échelle, Qianhai disposera d’un nouveau moteur de croissance pour renforcer son ouverture.

Source : Autorité de la zone de coopération pour l’industrie des services modernes de Qianhai Shenzhen-Hong Kong