Com a Inauguração do Shenzhen-Zhongshan Link, Qianhai Adota Nova Ferramenta para Expansão da Abertura da

SHENZHEN, China, July 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em 30 de junho, o The Shenzhen-Zhongshan Link, uma enorme passagem marítima no sul da China com duas pontes, duas ilhas artificiais e um túnel subaquático, foi aberto ao tráfego às 15h, horário de Pequim.



O terminal de Shenzhen do link está localizado em Qianhai. A Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone afirma que, ao longo de 24 quilômetros, a ligação reduz drasticamente o tempo necessário para viagem entre a cidade de Zhongshan e o centro tecnológico de Shenzhen - situado em lados opostos do Estuário do Rio das Pérolas, na província de Guangdong - de duas horas para aproximadamente 30 minutos. O terminal irá reformular o layout da rede rodoviária do Estuário do Rio das Pérolas, impactando significativamente o desenvolvimento econômico e social da Grande Área da Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau (GBA) e fortalecerá ainda mais a posição de Qianhai como um "centro de transporte da GBA".

O link é considerado um dos projetos de cluster cross-sea mais desafiadores que já foram construídos em todo o mundo. Qianhai é o ponto de partida do lado de Shenzhen do link e também um importante centro em Shenzhen que interage com a moderna indústria de serviços de Hong Kong. O transporte conveniente irá aumentar grandemente o acesso à indústria moderna de serviços e facilitar a expansão de serviços high-end. Com a abertura do link, a moderna indústria de serviços em Hong Kong poderá entrar mais convenientemente no mercado continental mais amplo a partir de Qianhai.

Espera-se que os serviços financeiros de Qianhai, incluindo finanças transfronteiriças, finanças offshore e contas de livre comércio (FT), se propaguem mais rapidamente para a GBA. As necessidades de investimento e financiamento transfronteiriças de cidades como Zhongshan e Jiangmen serão rapidamente equiparadas a Qianhai, Shenzhen, na margem oposta. Em termos de logística, Qianhai tem vários portos e um aeroporto. Como zona de livre comércio, pode fornecer serviços de transporte de alta qualidade para as cidades da GBA, facilitando assim o rápido desenvolvimento do comércio transfronteiriço na região. Além disso, a indústria de exposições também se beneficiará com o desenvolvimento de Qianhai. De acordo com o Plano Geral de Desenvolvimento para a Zona de Cooperação da Indústria de Serviços Modernos de Qianhai Shenzhen-Hong Kong, várias exposições serão realizadas em conjunto em Shenzhen e Hong Kong, com o Shenzhen World Exhibition & Convention Center desempenhando um papel fundamental na iniciativa. Além disso, espera-se que as inúmeras inovações institucionais de Qianhai no campo jurídico tenham uma consequência indireta. Os escritórios de advocacia conjuntos Guangdong-Hong Kong-Macau com sede em Qianhai, e os advogados de Hong Kong e Macau certificados para atuar em Qianhai podem estender convenientemente seus serviços a outras cidades da GBA, capacitando assim seus serviços jurídicos para se alinharem aos padrões internacionais.

De acordo com Zheng Yongnian, professor da Chinese University of Hong Kong, Shenzhen e ex-Reitor do Instituto de Assuntos Internacionais, Qianhai assume uma missão especial na estratégia nacional, incluindo a busca de inovações institucionais, reforma e abertura pioneiras e a facilitação da integração e cooperação de Shenzhen e Hong Kong.

Este ano marca o 5º aniversário do Plano de Desenvolvimento da Grande Área da Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau. Nos últimos cinco anos, a GBA vem aprimorando continuamente sua conectividade física e institucional, acelerando o desenvolvimento da indústria de inovação em ciência e tecnologia e reunindo jovens talentos em empreendimentos empresariais. A China pretende desenvolver a área como um conjunto de cidades, um centro global de tecnologia e inovação e um local habitável e favorável aos negócios de categoria internacional. Agora, capacitada por uma rede de transporte atualizada, a Qianhai facilitará a integração da GBA e ajudará a transformá-la em uma plataforma internacional em vários aspectos, como economia, finanças, logística e serviços jurídicos.

Com o link aumentando ainda mais o intercâmbio de pessoal e o fluxo de recursos entre as cidades da GBA e Qianhai, servindo como um centro de transporte e um ponto focal para o desenvolvimento de alta qualidade, ele está preparado para aproveitar as oportunidades históricas, atrair mais recursos globais e tomar ações direcionadas. Com a abertura e operação deste projeto de transporte em larga escala, a Qianhai contará com mais um recurso para expandir ainda mais a abertura.

