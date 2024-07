Quadient enregistre un succès des ventes croisées en Amérique du Nord, renforçant sa vision stratégique

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, a annoncé aujourd'hui que près de 50% des grands contrats signés en mai en Amérique du Nord avec des clients d'automatisation du courrier incluaient des applications d’automatisation digitale, soulignant l'impact crucial de ses solutions logicielles sur les décisions clients. De plus, deux tiers de ces contrats de ventes croisées, obtenus par les équipes courrier de Quadient, comportaient à la fois des systèmes d'automatisation du courrier et des solutions digitales, atteignant ainsi un taux d'intégration de plus de 60%.

La nouvelle stratégie de croissance de l'entreprise, Elevate to 2030, présentée le 19 juin 2024 lors du Capital Markets Day de Quadient, se concentre sur l'acquisition de nouveaux clients et l'augmentation de la valeur au sein de sa base de clients existante. Cette stratégie s'appuie sur ses plateformes d'automatisation Digital, Mail et Lockers pour générer des ventes supplémentaires et assurer une croissance durable et significative.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, a déclaré : « Notre solide début d'année, marqué par d'importants succès de ventes croisées, démontre la valeur offerte par Quadient aux entreprises souhaitant progresser dans l’automatisation de leurs processus. L'intégration de nos plateformes Digital et Mail prouve notre capacité à fournir des solutions complémentaires répondant aux besoins évolutifs de nos clients. Nous restons fidèles à notre vision de construire les liens les plus fiables entre les entreprises, leurs données et leurs clients ».

La plateforme d’automatisation propulsée par l'IA de Quadient traite de grands volumes de données complexes, automatise la gestion du courrier et des colis et améliore l'expérience digitale des clients. Associées à sa plateforme d'automatisation du courrier, les solutions d'automatisation digitale de Quadient, telles que Quadient Impress pour l'automatisation multicanale des documents et Quadient Inspire pour la gestion de l'expérience client, améliorent l'efficacité opérationnelle et les interactions avec les clients. Les entreprises investissent de plus en plus dans la technologie de Quadient pour garantir la fiabilité et la sécurité de leurs données dans l'automatisation de leurs processus. Quadient compte 18% de clients dans le secteur public et 16% dans des secteurs hautement réglementés tels que la santé, la banque et l'assurance.

Le succès des ventes combinant des solutions digitales et des systèmes d'automatisation du courrier confirme l'orientation stratégique de Quadient et souligne son engagement à fournir des solutions innovantes et intégrées pour aider les entreprises à moderniser leurs processus. La société a annoncé son objectif d'ajouter environ 16 000 nouveaux clients et consignes automatiques par an dans les années à venir. La capacité unique de Quadient à satisfaire des clients de plus en plus exigeants à travers des ventes croisées et additionnelles de plusieurs applications augmente la valeur de chaque contrat sur la durée et devrait être à l'origine d'environ 70% de sa croissance d'ici à 2030.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com.

Contacts Presse

Quadient

Nathalie Labia, Communication Externe

01 70 83 18 53 - n.labia@quadient.com

Agence LaSuite&Co

Perrine Soymié – 06.45.33.72.18 – perrine.soymie@lasuiteandco.com

Alexandra Leoni – 06 76 88 98 17 - alexandra.leoni@lasuiteandco.com

Alexandre Ghaffari – 06.15.86.94.18 - alexandre.ghaffari@lasuiteandco.com

