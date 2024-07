Styrelseledamoten Joel Rozada och suppleant Emma Rozada utträder ur styrelsen i Clean Motion AB

Styrelseledamoten Joel Rozada och styrelsesuppleanten Emma Rozada har meddelat sitt utträde ur styrelsen i Clean Motion AB. I samband med utträdet har ett lock-up avtal tecknats för THETC The Techno Creatives Venture AB:s innehav av aktier i Clean Motion AB.



Jonsered, Sverige – 2024-07-02

Joel Rozada, lämnar följande yttrande: ”THETC The Techno Creatives Ventures AB fokuserar sin investeringsverksamhet på andra bolag och verksamheter, bolaget har således begränsad kapacitet för aktivt förvaltande och medverkande i styrelser. Clean Motion är ett spännande företag med en unik affärsidé och position, elfordonbranschen är i sin linda och vi kommer som aktieägare följa Clean Motions del av denna”

Göran Folkesson, styrelseordförande i Clean Motion säger ”Jag vill passa på att tacka Joel och Emma för den insats de har gjort under sin tid i Clean Motions AB:s styrelse. Styrelsens nya sammansättning efter utträdet, bedömer jag som fullt tillräcklig, kommer därför inte att föranleda någon omedelbar rekrytering av ytterligare styrelseledamot.”

Lock-up åtagande

THETC The Techno Creatives Ventures AB, som ägs gemensamt av Joel Rozada och Emma Rozada, har genom avtal förbundit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning. Lock-up-åtagandet omfattar 14 404 548 aktier motsvarande 100 procent av THETC The Techno Creatives Venture AB:s innehav av aktier, vilket inkluderar innehav av aktier via kapitalförsäkring, i Clean Motion och lock-up-perioden varar under nio (9) månader från och med idag den 2 juli 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Folkesson, styrelsens ordförande

Clean Motion AB

Tel: +46 735 320 273

Email: goran.folkesson@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-07-02 kl. 08:50 CET.

Om Clean Motion AB

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.