Il CHMP esprime un parere positivo per BALVERSA® (erdafitinib) per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma uroteliale non resecabile o metastatico con alterazioni genetiche FGFR3 suscettibili

In attesa dell’approvazione, erdafitinib diventerebbe la prima terapia mirata alle alterazioni di FGFR3 nei pazienti affetti da carcinoma uroteliale metastatico, uno dei tumori più comuni in Europa1

La raccomandazione del CHMP si basa sui risultati della Coorte 1 dello studio di Fase 3 THOR, che ha mostrato una riduzione del 36 per cento del rischio di morte con erdafitinib rispetto alla chemioterapia2

BEERSE, Belgio, July 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, una società di Johnson & Johnson, ha annunciato oggi che il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio di BALVERSA® (erdafitinib) come monoterapia orale da assumere una volta al giorno per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma uroteliale (UC) non resecabile o metastatico che presentano alterazioni genetiche FGFR3 sensibili e che hanno precedentemente ricevuto almeno una linea di terapia contenente un inibitore di PD-1 o PD-L1 in un contesto di trattamento non resecabile o metastatico.3 Erdafitinib è la prima terapia mirata a ottenere una raccomandazione positiva del CHMP per questa popolazione di pazienti.3

“Le alterazioni di FGFR sono importanti fattori oncogeni nel carcinoma uroteliale e possono essere associate a esiti clinici sfavorevoli,” ha dichiarato il Dottor Yohann Loriot, M.D., Ph.D., Institut Gustave Roussy e Università di Parigi-Saclay, in Francia.‡ “Poiché miriamo a ottimizzare i risultati del trattamento per i pazienti, c’è una significativa necessità insoddisfatta di nuove terapie mirate che consentano di prendere decisioni terapeutiche personalizzate in base alle caratteristiche genetiche e patologiche individuali del paziente.”

L’Europa ha uno dei tassi di tumore alla vescica più alti al mondo, con quasi 225.000 pazienti diagnosticati nel 20221 che rappresentano un aumento del 10 per cento rispetto al 2020.4 La forma più comune di tumore alla vescica è l’UC,5 e fino al 20 per cento dei pazienti con UC metastatico (mUC) presenta alterazioni di FGFR.6 Sfortunatamente, la prognosi rimane scadente per i pazienti con mUC: solo l’8 per cento delle persone diagnosticate in uno stadio metastatico avanzato sopravvive per cinque anni o più.7,8

“La raccomandazione odierna del CHMP segna un importante progresso verso la trasformazione degli esiti per i pazienti con diagnosi di tumore alla vescica con alterazioni di FGFR. C’è un bisogno cruciale di un approccio multidisciplinare da parte del team terapeutico, per identificare i pazienti che possono beneficiare di erdafitinib attraverso il test dei biomarcatori, assicurando che il trattamento giusto raggiunga il paziente giusto al momento giusto,” ha dichiarato Henar Hevia, Ph.D., Direttore Senior, EMEA, Responsabile Dell’Area Terapeutica, Oncologia, Johnson & Johnson Innovative Medicine. “In attesa dell’approvazione, siamo fiduciosi di poter offrire ai pazienti idonei di tutta la regione una nuova opzione terapeutica il prima possibile.”

Il parere positivo del CHMP è supportato dai dati della Coorte 1 dello studio multicentrico, randomizzato, controllato e in aperto di Fase 3 THOR (NCT03390504 ),9 che valuta l’efficacia e la sicurezza di erdafitinib (n=136) rispetto alla chemioterapia (n=130) in pazienti affetti da tumori avanzati o mUC con alterazioni selezionate di FGFR che hanno avuto una progressione dopo uno o due trattamenti precedenti, di cui almeno uno comprendente un agente anti-PD-(L) 1.9 A giugno 2023, sulla base della raccomandazione del comitato indipendente per il monitoraggio della sicurezza dei dati, lo studio THOR è stato interrotto all’analisi intermedia di efficacia e a tutti i pazienti randomizzati alla chemioterapia (docetaxel o vinflunina) è stata offerta la possibilità di passare a erdafitinib.2 I risultati dimostrano una sopravvivenza globale (OS) mediana di oltre un anno al punto di cut-off dei dati, con un aumento significativo rispetto ai pazienti dhttps://www.cancer.org/cancer/types/bladder-cancer/if-you-have-bladder-cancer.htmlel gruppo di chemioterapia (12,1 mesi contro 7,8 mesi; hazard ratio [HR], 0,64; intervallo di confidenza [CI] al 95 per cento, 0,44-0,93; P=0,0050).10 Il trattamento con erdafitinib ha mostrato anche un miglioramento della sopravvivenza mediana libera da progressione [PFS] rispetto alla chemioterapia di 5,6 mesi contro 2,7 mesi (HR 0,58; CI 95 per cento, 0,41-0,82; P=0,0002) e un tasso di risposta globale [ORR] del 35,3 per cento contro l’8,5 per cento.10

Sono stati osservati eventi avversi gravi correlati al trattamento (TRAEs) nel 13,3 per cento dei pazienti che hanno ricevuto erdafitinib e nel 24,1 per cento dei pazienti randomizzati alla chemioterapia.2 Eventi avversi di grado 3 o superiore sono stati osservati nel 45,9 per cento dei pazienti in terapia con erdafitinib e nel 46,4 per cento in chemioterapia.2 Tra i pazienti che hanno ricevuto erdafitinib, l’8,1 per cento ha avuto TRAEs che hanno portato all’interruzione della terapia, contro il 13,4 per cento dei pazienti che hanno ricevuto la chemioterapia.2 Un paziente che ha ricevuto erdafitinib e sei pazienti che hanno ricevuto la chemioterapia hanno riportato TRAEs che hanno portato alla morte.2

“Erdafitinib ha dimostrato di migliorare significativamente gli esiti per i pazienti affetti da carcinoma uroteliale con alterazione di FGFR3 in base ai risultati dello studio THOR e rappresenta una nuova importante opzione terapeutica per questi pazienti,” ha dichiarato il Dottor Kiran Patel, M.D., Vicepresidente Dello Sviluppo Clinico per i Tumori Solidi di Johnson & Johnson Innovative Medicine. “Ci impegniamo a far progredire gli interventi di medicina di precisione in oncologia per migliorare i risultati dei pazienti e questo parere positivo del CHMP è una pietra miliare significativa nei nostri sforzi per combattere il tumore alla vescica.”

#FINE#

Informazioni sullo Studio THOR

THOR ( NCT03390504 ) è uno studio multicentrico di Fase 3, randomizzato, in aperto, che valuta l’efficacia e la sicurezza di erdafitinib. Tutti i pazienti inclusi nello studio erano affetti da UC metastatica o non resecabile,9 con alterazioni genetiche FGFR selezionate e mostravano una progressione della malattia durante o dopo una o due linee di trattamento precedenti.9 Lo studio ha confrontato erdafitinib in due coorti: erdafitinib rispetto alla chemioterapia standard (a scelta degli sperimentatori tra docetaxel o vinflunina) dopo almeno una linea di trattamento comprendente un agente anti-PD-(L)1 (Coorte 1);9 ed erdafitinib rispetto a pembrolizumab dopo un trattamento precedente non contenente un agente anti-PD-(L)1 (Coorte 2).9 Lo studio prevede una fase di screening, una fase di trattamento (dalla randomizzazione fino alla progressione della malattia, alla tossicità intollerabile, alla revoca del consenso o alla decisione dello sperimentatore di interrompere il trattamento) e un follow-up post-trattamento (dalla fine del trattamento fino al decesso del partecipante, alla revoca del consenso o al completamento dello studio con perdita del follow-up per la rispettiva coorte, a seconda di quale dei due eventi si verifichi per primo).9 Un periodo di estensione a lungo termine è già operativo dopo la data di cut-off clinico dell’analisi finale di ciascuna coorte e i pazienti idonei continuano a beneficiare dell’intervento dello studio.9 L’endpoint primario dello studio è la OS, mentre gli endpoint secondari sono la PFS, l’ORR, la durata della risposta (DOR), gli esiti riferiti dai pazienti, la sicurezza e la farmacocinetica (PK).9

I risultati della Coorte 1 sono stati presentati alla riunione annuale della Società Americana di Oncologia Clinica (American Society of Clinical Oncology, ASCO) del 2023,2 mentre i risultati della Coorte 2 sono stati presentati al congresso della Società Europea di Oncologia Medica (European Society of Medical Oncology, ESMO) del 2023.11

Informazioni su Erdafitinib

Erdafitinib è un inibitore della tirosin-chinasi del recettore del fattore di crescita dei fibroblasti (FGFR) in fase di valutazione da parte di Janssen Research & Development, LLC, in studi clinici su pazienti con tumore uroteliale avanzato.12

Oltre allo studio di Fase 3 THOR/BLC3001 (NCT03390504) ,9 erdafitinib viene studiato come compressa orale da assumere una volta al giorno in: studio di Fase 2 THOR-2/BLC2003 ( NCT04172675 ) 13 che esamina erdafitinib rispetto alla chemioterapia intravescicale scelta dallo sperimentatore in partecipanti che hanno ricevuto il Bacillo di Calmette-Guérin e hanno avuto una recidiva di tumore alla vescica non muscolo-invasivo ad alto rischio; studio di Fase 1b/2 NORSE/BLC2002 (NCT03473743) 14 dell’erdafitinib in combinazione con cetrelimab in pazienti con tumori localmente avanzati o mUC e alterazioni genetiche FGFR3 o FGFR2; e nello studio di Fase 2 RAGNAR/CAN2002 (NCT04083976) 15 che valuta la sicurezza e l’efficacia di erdafitinib in pazienti con tumori solidi avanzati, indipendentemente dal tipo di tumore o dalla localizzazione del tumore (tumore-agnostico), causati da alterazioni FGFR1-4 .

Erdafitinib viene anche investigato nello studio di Fase 1 /BLC1003 (NCT05316155) 16 che valuta erdafitinib in pazienti con tumore alla vescica non muscolo-invasivo o muscolo-invasivo con alterazioni selezionate di FGFR, somministrato attraverso il sistema di rilascio mirato intravescicale (TAR-210)16; e lo studio di Fase 3 MoonRISe-1 /BLC3004 ( NCT06319820 ) che valuta TAR-210 rispetto al trattamento oncologico intravescicale con agente singolo in partecipanti con tumore alla vescica.17

Oltre all’autorizzazione all’immissione in commercio presentata all’EMA a settembre 2023, a gennaio 2024 Johnson & Johnson ha ottenuto l’ approvazione della Food and Drug Administration (FDA) statunitense di erdafitinib per il trattamento di pazienti adulti con tumori localmente avanzati o mUC con alterazioni genetiche FGFR3 suscettibili, la cui malattia è progredita dopo almeno una linea di terapia sistemica precedente, sulla base della Coorte 1 dello studio di Fase 3 THOR.18

Nel 2008, Janssen Pharmaceutica NV ha stipulato un accordo di licenza e collaborazione esclusiva a livello mondiale con Astex Therapeutics Limited per sviluppare e commercializzare erdafitinib.19

Informazioni sul Carcinoma Uroteliale

Il carcinoma uroteliale (UC), noto anche come carcinoma a cellule transizionali, ha inizio nel rivestimento più interno della vescica.20 Quasi tutti i tumori della vescica - più del 90 per cento - sono UC.21 Fino a un paziente su cinque (20 per cento) con diagnosi di mUC presenta un’alterazione genetica del recettore del fattore di crescita dei fibroplasti FGFR.8 Gli FGFR sono una famiglia di tirosin-chinasi recettoriali che possono essere attivati da alterazioni genetiche in diversi tipi di tumore, e queste alterazioni possono portare a un aumento della crescita e della sopravvivenza delle cellule tumorali.22 Gli FGFR rivestono un ruolo chiave in diversi processi biologici, tra cui la riparazione dei tessuti, la risposta infiammatoria e il metabolismo.23 Le fusioni o le mutazioni nei geni che controllano gli FGFR (note come alterazioni FGFR1-4) possono portare allo sviluppo e alla progressione di alcuni tumori, aumentando la crescita e la sopravvivenza delle cellule tumorali.24 I pazienti con un carcinoma uroteliale in fase avanzata, compresi i tumori determinati dagli FGFR, hanno una prognosi molto sfavorevole e la necessità di terapie innovative rimane elevata.25 Il tasso di sopravvivenza a cinque anni per i pazienti con tumore alla vescica metastatico che si è diffuso in parti distanti del corpo è attualmente dell’8 per cento.26

Informazioni sul Test del FGFR

I test per la ricerca di mutazioni somatiche e fusioni nei geni FGFR possono individuare i pazienti affetti da carcinoma uroteliale che potrebbero essere idonei al trattamento con terapie mirate a FGFR, come erdafitinib.27 L’identificazione di alterazioni FGFR suscettibili di intervento può consentire il ricorso a una terapia guidata da biomarcatori.28 L’analisi dell’FGFR per rilevare mutazioni, fusioni e amplificazioni del gene può essere eseguita utilizzando test di laboratorio convalidati che prevedono la reazione a catena della polimerasi (PCR) e tecniche di sequenziamento di nuova generazione (NGS), come raccomandato dalle linee guida ESMO 2024 e EAU 2024.28,29,30 Queste linee guida raccomandano l’esecuzione precoce di test molecolari/genomici, idealmente al momento della diagnosi di tumore alla vescica in stadio avanzato, per facilitare il processo decisionale in materia di trattamento ed evitare ritardi nella somministrazione di linee di terapia successive.30,31

Johnson & Johnson

Noi di Johnson & Johnson crediamo che la salute è tutto. La nostra forza nell’innovazione sanitaria ci permette di costruire un mondo in cui malattie complesse sono prevenute, sottoposte a terapia e curate, in cui i trattamenti sono più agili e meno invasivi, e le soluzioni sono personali. Grazie alla nostra esperienza nella medicina innovativa e nella tecnologia per la medicina, ci troviamo in una posizione privilegiata per portare innovazioni in tutto lo spettro delle soluzioni sanitarie odierne, per muoverci a grandi passi verso il futuro e per creare un impatto significativo sulla salute della specie umana.

Maggiori informazioni su https://www.twitter.com/JNJInnovMedEMEA . Seguici su https://www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea/ per le nostre ultime notizie. Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV e Janssen Research & Development, LLC sono società di Johnson & Johnson.

Precauzioni Sulle Dichiarazioni Previsionali

Questo comunicato stampa include “dichiarazioni previsionali” come definite nel Private Securities Litigation Reform Act del 1995 in merito allo sviluppo del prodotto e ai potenziali vantaggi e all’impatto della terapia di erdafitinib. Il lettore è invitato a non fare affidamento su queste dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni si basano sulle attuali aspettative o su eventi futuri. Se le ipotesi sottostanti si rivelassero inesatte o si manifestassero rischi o incertezze noti o sconosciuti, i risultati effettivi potrebbero differire notevolmente dalle aspettative e dalle proiezioni di Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV, Janssen Research & Development, LLC o Johnson & Johnson. I rischi e le incertezze includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: le sfide e le incertezze inerenti alla ricerca e allo sviluppo dei prodotti, compresa l’incertezza del successo clinico e dell’ottenimento delle approvazioni normative; l’incertezza del successo commerciale; la concorrenza, compresi i progressi tecnologici, i nuovi prodotti e i brevetti ottenuti dai concorrenti; le sfide ai brevetti; i cambiamenti nel comportamento e nei modelli di spesa degli acquirenti di prodotti e servizi sanitari; le modifiche alle leggi e ai regolamenti vigenti, comprese le riforme sanitarie globali; le tendenze al contenimento dei costi sanitari. Un ulteriore elenco e descrizione di questi rischi, incertezze e altri fattori si trovano nella Relazione annuale di Johnson & Johnson sul Modulo 10-K per l’esercizio terminato il 31 dicembre 2023, comprese le sezioni intitolate “Avviso di cautela relativo alle dichiarazioni previsionali” e “Punto 1A. Fattori di rischio” e nelle successive relazioni trimestrali di Johnson & Johnson sul modulo 10-Q e in altri documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission. Copie di questi documenti sono disponibili online su http://www.sec.gov/ , http://www.jnj.com/ o possono essere richieste a Johnson & Johnson. Nessuna delle società Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV, Janssen Research & Development, LLC né Johnson & Johnson si impegna ad aggiornare qualsiasi dichiarazione previsionale a seguito di nuove informazioni o eventi o sviluppi futuri.

© Janssen-Cilag International NV, Inc. 2024. Tutti i diritti riservati.

‡ Il Professor Loriot ha fornito servizi di consulenza ed è stato relatore per Johnson & Johnson; non è stato pagato per alcun lavoro mediatico.

