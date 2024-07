RYBREVANT®▼ (amivantamab) in Kombination mit Chemotherapie ist die erste von der Europäischen Kommission zugelassene Therapie für die Erstlinienbehandlung von Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs mit aktivierenden EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen

Die Zulassung wird durch die Phase 3-Studie PAPILLON gestützt, in der gezeigt wurde, dass amivantamab in Kombination mit einer Chemotherapie das Risiko eines Fortschreitens der Krankheit oder des Todes im Vergleich zur alleinigen Chemotherapie um 60 Prozent reduziert1



BEERSE, BELGIEN, July 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, ein Unternehmen von Johnson & Johnson, hat heute bekannt gegeben, dass die Europäische Kommission (EK) eine Typ-II-Variante für RYBREVANT®▼ (amivantamab) in Kombination mit Chemotherapie (Carboplatin und Pemetrexed) für die Erstlinienbehandlung erwachsener Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) mit Exon-20-Insertionsmutationen des epidermalen Wachstumsfaktorrezeptors (Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR) zugelassen hat.1

„Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC), die eine EGFR-Exon-20-Insertions-Treibermutation aufweisen, haben einen hohen ungedeckten Bedarf und benötigen dringend innovative Behandlungsoptionen, um die erhebliche Krankheitslast und die schlechte Prognose, mit der sie konfrontiert sind, zu bewältigen,“ so der Prüfarzt Professor Nicolas Girard, Leiter der Medizinischen Onkologie am Institut Curie und Professor für Thoraxonkologie und Atemwegsmedizin an der Universität Paris Saclay, Frankreich.* „Die Behandlung mit amivantamab hat sich bereits in der Zweitlinientherapie bewährt, und mit dieser Zulassung für die Erstlinientherapie hat amivantamab in Kombination mit einer Chemotherapie das Potenzial, den Behandlungsstandard neu zu definieren und den Patienten bessere Ergebnisse zu bieten, sowohl in Bezug auf die klinische Wirksamkeit als auch auf die Lebensqualität.“

EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen sind die dritthäufigste aktivierende EGFR-Mutation und werden mit realen Fünf-Jahres-Gesamtüberlebensraten von nur acht Prozent in Verbindung gebracht,2 was die Einführung neuer zielgerichteter therapeutischer Ansätze, die auf die einzigartige Komplexität von EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen zugeschnitten sind, entscheidend macht.

„Wir bei Johnson & Johnson sind bestrebt, wirksamere und personalisierte Innovationen voranzutreiben, die auf neue Krankheitswege abzielen und es Patienten mit Lungenkrebs ermöglichen, die für ihre individuellen Merkmale optimale Behandlung zu erhalten,“ so Henar Hevia, Ph.D., leitende Direktorin für den Therapiebereich Onkologie im EMEA-Raum bei Johnson & Johnson Innovative Medicine. „Die heutige Zulassung ist eine wichtige Entwicklung für Patienten mit EGFR-Exon-20-Insertionsmutation bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, die nun von amivantamab plus Chemotherapie zu Beginn ihrer Behandlung profitieren können.“

Die erweiterte Indikation für amivantamab basiert auf den positiven Ergebnissen der Phase 3-Studie PAPILLON, in der die Wirksamkeit und Sicherheit von amivantamab in Kombination mit einer Chemotherapie (n = 153) mit einer Chemotherapie allein (n = 155) bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem NSCLC mit EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen verglichen wurde.3 Die Daten der Studie wurden zuvor im New England Journal of Medicine veröffentlicht.1

Die PAPILLON-Studie erreichte ihren primären Endpunkt und zeigte eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung des progressionsfreien Überlebens (Progression-Free Survival, PFS; gemessen durch verblindete, unabhängige, zentrale Überprüfung [Blinded Independent Central Review, BICR]) bei Patienten, die amivantamab in Kombination mit einer Chemotherapie erhielten, im Vergleich zur Chemotherapie allein (Hazard Ratio [HR] = 0,395; 95-Prozent-Konfidenzintervall [KI], 0,30–0,53; P < 0,0001).4 Eine Zwischenanalyse des Gesamtüberlebens (Overall Survival, OS) zeigte einen günstigen Trend für Patienten, die mit amivantamab plus Chemotherapie behandelt wurden, im Vergleich zu denen, die nur eine Chemotherapie erhielten (HR = 0,675; 95-Prozent-KI, 0,42–1,09; P = 0,106).4

Die Kombination von amivantamab und Chemotherapie wies ein Sicherheitsprofil auf, das mit den Sicherheitsprofilen der einzelnen Wirkstoffe übereinstimmte, mit niedrigen Raten von behandlungsbedingten Abbrüchen mit amivantamab (7 Prozent).4 Die Raten von Nebenwirkungen (UE) insgesamt und UE, die zum Tod führten, waren zwischen beiden Behandlungsarmen vergleichbar.4 Die Rate von UE des Grades ≥3 war bei amivantamab und Chemotherapie höher als bei Chemotherapie allein (75 Prozent gegenüber 54 Prozent).4 Schwerwiegende UE (SUE) traten bei 37 Prozent der Patienten mit amivantamab und Chemotherapie auf, verglichen mit 31 Prozent bei Chemotherapie allein.4 EGFR- und MET-bezogene UEs waren bei der amivantamab-Chemotherapie erhöht (hauptsächlich Grad 1–2).4 Chemotherapie-assoziierte hämatologische und gastrointestinale Toxizitäten waren vergleichbar, mit Ausnahme der Rate an Neutropenien, die bei der amivantamab-Chemotherapie im Vergleich zur alleinigen Chemotherapie erhöht waren, aber nur vorübergehend auftraten.4 Pneumonitis wurde bei drei Prozent der Patienten im amivantamab-Chemotherapie-Arm berichtet.4

Infolge der EK-Genehmigung wurde die im Dezember 2021 erhaltene bedingte Zulassung für amivantamab in eine Standardzulassung umgewandelt.5

„Wir sind bestrebt, die Wissenschaft über EGFR-mutierten nicht-kleinzelligen Lungenkrebs für Patienten voranzutreiben, wobei wir uns auf präzisionsmedizinische Ansätze konzentrieren, die auf ein früheres Krankheitsstadium abzielen,“ so Dr. Kiran Patel, M.D., Vizepräsident, Klinische Entwicklung, Solide Tumore bei Johnson & Johnson Innovative Medicine. „Die heutige Zulassung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserem Bestreben, die Versorgung dieser Patienten zu transformieren.“

#ENDE#

Über PAPILLON

PAPILLON ( NCT04538664 ) ist eine randomisierte, offene Phase 3-Studie, in der die Wirksamkeit und Sicherheit von amivantamab in Kombination mit Chemotherapie im Vergleich zur alleinigen Chemotherapie bei neu diagnostizierten Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem NSCLC, der durch EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen gekennzeichnet ist, untersucht wird (n = 308).3 Primärer Endpunkt der Studie ist das progressionsfreie Überleben (Progression-Free Survival, PFS), bewertet durch eine verblindete, unabhängige, zentrale Überprüfung (Blinded Independent Central Review, BICR).4 Zu den sekundären Endpunkten gehören die Gesamtansprechrate (Overall Response Rate, ORR), das PFS nach der ersten Folgetherapie (PFS2), die Dauer des Ansprechens (Duration of Response, DOR), die Zeit bis zur Folgetherapie (Time to Subsequent Therapy, TTST) und das Gesamtüberleben (Overall Survival, OS).4 Patienten, die nur eine Chemotherapie erhalten hatten, durften nach Bestätigung des Fortschreitens der Erkrankung eine amivantamab-Monotherapie in der Zweitlinienbehandlung erhalten.4

Über Amivantamab

Amivantamab ist ein vollständig humaner EGFR-MET-bispezifischer Antikörper, der auf Tumore mit aktivierenden und resistenten EGFR-Mutationen sowie MET-Mutationen und -Amplifikationen abzielt und das Immunsystem nutzt.5,6,7,8

Die Europäische Kommission (EK) erteilte im Dezember 2021 eine bedingte Zulassung für amivantamab zur Behandlung erwachsener Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC mit aktivierenden EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen nach Versagen einer platinbasierten Therapie.5 Amivantamab ist die erste zugelassene Behandlung im Europäischen Wirtschaftsraum, die speziell auf EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen bei NSCLC abzielt.5 Im November 2023 wurde bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) ein Antrag auf Indikationserweiterung des Typs II Eingereicht , der auf der MARIPOSA-2-Studie basierte und die Zulassung von amivantamab in Kombination mit einer Chemotherapie (Carboplatin und Pemetrexed) für die Behandlung erwachsener Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC mit EGFR-ex19del- oder L858R-Substitutionsmutationen nach Versagen einer vorherigen Therapie einschließlich eines EGFR-TKI der dritten Generation vorsah.9 Kürzlich, im Februar 2024, folgte die Einreichung eines Antrags auf Indikationserweiterung Typ II bei der EMA auf der Grundlage der MARIPOSA-Studie für amivantamab in Kombination mit lazertinib für die Erstlinienbehandlung erwachsener Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC mit häufigen EGFR-Exon-19-Deletionen (ex19del) oder Exon-21-L858R (L858R)-Substitutionsmutationen.10 Im Mai 2024 wurde ein Antrag auf Erweiterung der Genehmigung für das Inverkehrbringen von amivantamab eingereicht, der die Zulassung für die Verwendung einer subkutanen (s. c.) Formulierung von amivantamab in Kombination mit lazertinib für die Erstlinienbehandlung von erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC mit EGFR-ex19del- oder L858R-Mutationen in der Erstlinienbehandlung sowie für die Verwendung von s. c. verabreichtem amivantamab bei erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC mit aktivierenden EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen nach Versagen einer platinbasierten Therapie vorsieht.11

Eine vollständige Liste der Nebenwirkungen sowie Informationen über Dosierung und Verabreichung, Gegenanzeigen und sonstige Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von amivantamab finden Sie in der Zusammenfassung der Produktmerkmale des Arzneimittels . 5

▼Im Einklang mit den EMA-Vorschriften für neue Arzneimittel unterliegt amivantamab einer zusätzlichen Überwachung.

Über nicht-kleinzelligen Lungenkrebs

In Europa wurde im Jahr 2022 schätzungsweise bei 484.306 Menschen Lungenkrebs diagnostiziert.12 NSCLC macht 85 Prozent aller Lungenkrebsfälle aus.13 Lungenkrebs ist Europas größte Krebstodesursache, mit mehr Todesfällen als Brust- und Prostatakrebs zusammen.13

Die wichtigsten Subtypen des NSCLC sind das Adenokarzinom, das Plattenepithelkarzinom und das großzellige Karzinom.13 Zu den häufigsten Treibermutationen beim NSCLC gehören Veränderungen im EGFR, einer Rezeptortyrosinkinase, die das Zellwachstum und die Zellteilung kontrolliert.13,14 EGFR-Mutationen sind bei 10 bis 15 Prozent der westlichen Patienten mit NSCLC mit Adenokarzinom-Histologie vorhanden und treten bei 40 bis 50 Prozent der asiatischen Patienten auf.15,16,17,18 EGFR-ex19del- oder EGFR-L858R-Mutationen sind die häufigsten EGFR-Mutationen.19 Die Fünf-Jahres-Überlebensrate für alle Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC und EGFR-Mutationen, die mit EGFR-Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKI) behandelt werden, liegt unter 20 Prozent.20 EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen sind die dritthäufigste aktivierende EGFR-Mutation.21 Patienten mit EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen haben ein reales Fünf-Jahres-Überleben von 8 Prozent in der Erstlinienbehandlung, was niedriger ist als bei Patienten mit EGFR-ex19del- oder L858R-Mutationen.2



Über Johnson & Johnson

Bei Johnson & Johnson glauben wir, dass Gesundheit alles ist. Unsere Stärke im Bereich der Gesundheitsinnovation befähigt uns, eine Welt zu schaffen, in der komplexe Krankheiten verhindert, behandelt und geheilt werden, in der Behandlungen intelligenter und weniger invasiv verlaufen und in der Lösungen persönlich sind. Durch unsere Fachkompetenz in den Bereichen innovative Medizin und MedTech sind wir einzigartig aufgestellt, um heute innovative Lösungen in das gesamte Spektrum der Gesundheit zu injizieren, die die Durchbrüche von morgen erzielen. So können wir die Gesundheit der Menschen nachhaltig beeinflussen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.janssen.com/emea . Folgen Sie uns auf www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea . Janssen-Cilag International NV, ist ein Unternehmen von Johnson & Johnson.

# # #

Warnhinweis zu Zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen” gemäß der Definition im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 über die Produktentwicklung und die potenziellen Vorteile und Behandlungseffekte von amivantamab. Die Leserinnen und Leser werden dazu angehalten, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen-Cilag International NV und/oder Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: Herausforderungen und Unwägbarkeiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und des Erhalts behördlicher Genehmigungen; die Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; der Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; die Anfechtung von Patenten; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabenmustern der Käufer von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich globaler Gesundheitsreformen; und Trends zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-K für das am 31 Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, einschließlich der Abschnitte mit der Überschrift „Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ und „Punkt 1A Risikofaktoren“ und in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-Q und anderen Unterlagen, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Kopien dieser Einreichungen sind online unter http://www.sec.gov/ , http://www.jnj.com/ oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson erhältlich. Weder Janssen-Cilag International NV noch Johnson & Johnson verpflichten sich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

* Professor Nicolas Girard war als Berater für Janssen-Cilag International NV tätig; er wurde nicht für etwaige Medienarbeit bezahlt.

Juni 2024

