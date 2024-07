Explosion des paris sportifs : appel à adopter une stratégie pancanadienne pour réduire les méfaits liés au jeu

OTTAWA, 02 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- De récentes modifications aux politiques sur le jeu au Canada ont entraîné une hausse des possibilités de parier légalement sur des sports et de jouer en ligne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rendu public aujourd’hui, le rapport Accessibilité et publicité du jeu au Canada : appel à l’action aborde les conséquences du jeu légal au pays depuis l’adoption de la Loi sur le pari sportif sécuritaire et réglementé en 2021. Préparé par Greo Evidence Insights (Greo) et le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS), le rapport recommande d’élaborer une stratégie pancanadienne pour réduire les méfaits liés aux jeux de hasard et d’argent.



Cet appel à l’action fait suite à une hausse marquée de la publicité sur le jeu sur les panneaux d’affichage, sur les réseaux sociaux, pendant les pauses publicitaires d’émissions sportives et pendant les événements sportifs. L’augmentation de l’offre et de la publicité du jeu contribuerait à un accroissement des méfaits au Canada, ce qui pose un risque important de méfaits pour la population générale, surtout chez les jeunes, les jeunes adultes et d’autres populations vulnérables.

Le rapport explique aussi les raisons pour lesquelles la hausse de la publicité et de l’offre de jeu est très préoccupante :

Le type de jeu offert et publicisé (paris sur un seul événement sportif et paris en direct) est associé à un risque accru de méfaits. Par exemple, les paris sur un seul événement sportif augmentent l’intensité de la pratique du jeu et procurent une illusion de contrôle sur le résultat, car les gens croient que leur connaissance du jeu leur donne une longueur d’avance.

et publicisé (paris sur un seul événement sportif et paris en direct) est associé à un risque accru de méfaits. Par exemple, les paris sur un seul événement sportif augmentent et procurent une sur le résultat, car les gens croient que leur connaissance du jeu leur donne une longueur d’avance. La quantité de publicités associant régulièrement les sports aux paris normalise le jeu , et les paris sont alors perçus comme une partie intégrante des sports.

, et les paris sont alors perçus comme une partie intégrante des sports. L’augmentation de l’offre de jeu et de la publicité sur le jeu survient alors que de nombreuses personnes au Canada sont plus vulnérables au jeu problématique et aux méfaits liés au jeu en raison des effets négatifs persistants de la COVID-19 sur la santé et de la hausse du coût de la vie.

« Certains des changements les plus importants dans les politiques sur le jeu depuis les années 1970 sont survenus au cours des dernières années », explique Matthew Young, Ph.D., directeur des services de la recherche à Greo, associé principal de recherche au CCDUS et professeur auxiliaire à l’Université Carleton. « Nous observons une hausse massive de la publicité sur le jeu et des occasions de jouer. Il est maintenant impossible de regarder une émission sportive avec nos enfants ou de naviguer sur Internet sans être soumis à un nombre imposant de publicités sur le jeu. Le Canada est à un moment charnière de sa gestion du jeu. Une stratégie ou un cadre pancanadien semblable à ce qui existe pour l’alcool, le tabac et le cannabis est essentiel pour faire face à la hausse attendue des méfaits liés au jeu, surtout chez les jeunes et d’autres personnes vulnérables. »

Le rapport recommande d’élaborer une stratégie pancanadienne pour :

Adopter des normes nationales régissant la promotion et l’accessibilité des jeux de hasard et d’argent;

régissant la promotion et l’accessibilité des jeux de hasard et d’argent; Gérer les conflits d’intérêts chez les acteurs de l’industrie du jeu;

chez les acteurs de l’industrie du jeu; Remédier au financement insuffisant des initiatives et des recherches sur la prévention et la réduction des méfaits liés au jeu ;

; Suivre les changements systématiques relatifs aux méfaits liés au jeu , y compris toute évaluation des coûts sociaux et économiques du jeu;

, y compris toute évaluation des coûts sociaux et économiques du jeu; Mieux sensibiliser les professionnels de la santé et des services sociaux et le public aux méfaits liés au jeu.

« La hausse de la participation au jeu au Canada entraînera sans aucun doute une hausse des méfaits et, de ce fait, des coûts pour la société, notamment les coûts de soins de santé, de justice pénale et de protection de l’enfance. Cela fera aussi monter le taux de chômage et les coûts de perte de productivité attribuables aux suicides liés au jeu », affirme Pam Kent, directrice, Recherche et nouvelles tendances, au CCDUS. « Nous devons réfléchir à notre approche pour tenir compte non seulement des recettes publiques et de l’activité économique à court terme, mais aussi des coûts pour la société à long terme. D’où l’importance de se doter d’une stratégie pancanadienne. »



Au sujet de Greo Evidence Insights

Greo Evidence Insights est un organisme de recherche et d’application des connaissances sans but lucratif qui se consacre aux domaines du jeu et de la santé mentale et à d’autres enjeux de santé publique connexes à l’échelle internationale. Pour en savoir plus, consultez le greo.ca.

Au sujet du CCDUS

Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la consommation de substances au Canada. À titre d’organisme de confiance, il offre des conseils aux décideurs partout au pays en tirant parti des recherches, en cultivant les connaissances et en rassemblant divers points de vue.

Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à une contribution financière de Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada. Pour en savoir plus, consultez le ccdus.ca.

Personne-ressource pour les médias

Mélissa Joseph

Conseillère en communications stratégiques

Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances

613 235-4048, poste 364

MJoseph@ccsa.ca