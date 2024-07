Adrian Ridge Ditunjuk sebagai CEO Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

TEMECULA, California, July 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mulai tanggal 1 Juli 2024, Adrian Ridge menduduki jabatan sebagai Chief Executive Officer Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, yang merupakan bagian dari divisi Industri Nikkiso Co. Ltd. Ridge menggantikan Peter Wagner, yang masih memiliki peran dalam Dewan sebagai Executive Chairman untuk Nikkiso CE&IG Group.



Sebagai CEO, Ridge akan mendorong kinerja operasional dan keuangan serta mempersiapkan Grup untuk pertumbuhan di masa depan. Dalam perannya sebagai Executive Chairman, Wagner akan berfokus untuk mendorong visi dan strategi jangka panjang Grup dalam kapasitasnya sebagai penasihat.

"Atas nama Dewan, saya mengucapkan selamat datang dan selamat kepada Adrian atas promosinya sebagai CEO," ujar Wagner. "Beliau merupakan pemimpin yang telah terbukti dan hadir pada saat yang tepat untuk mendukung pertumbuhan Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases ke tingkat yang lebih tinggi."

"Saya belum pernah begitu seantusias ini terhadap potensi perusahaan seperti yang saya rasakan terhadap Nikkiso," ujar Ridge. "Kita memiliki semua modal yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin di setiap pasar yang kita layani di setiap wilayah di seluruh dunia. Saya merasa terhormat dan bersyukur atas kesempatan sekali seumur hidup ini."

Tentang Adrian Ridge

Ridge bergabung dengan Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases pada tahun 2022 sebagai EVP (Executive Vice President/Wakil Presiden Eksekutif) Manufaktur dan Operasi setelah berkarier selama kurang lebih 30 tahun di perusahaan manufaktur raksasa asal Swedia, Atlas Copco, dalam berbagai peran kepemimpinan global. Beliau menyandang gelar sarjana Teknik Mesin dan MBA dari Durham University di Inggris Raya.

Tentang Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group adalah penyedia peralatan, teknologi, dan aplikasi kriogenik terkemuka untuk segmen pasar energi bersih dan gas industri. Grup ini mempekerjakan lebih dari 1.600 karyawan di 22 negara dan dipimpin oleh Cryogenic Industries, Inc. di California Selatan, AS, yang merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Nikkiso Co, Ltd. (TSE: 6376).

