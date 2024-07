Adrian Ridge ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริหารของ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

เตเมคูลา รัฐแคลิฟอร์เนีย, July 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2024 เป็นต้นไป คุณ Adrian Ridge จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกอุตสาหกรรมของบริษัท Nikkiso Co., Ltd. คุณ Ridge เข้ารับตำแหน่งต่อจากคุณ Peter Wagner ซึ่งยังคงมีบทบาทในคณะกรรมการบริษัทในตำแหน่งประธานบริหารของ Nikkiso CE&IG Group



ในฐานะประธานกรรมการบริหารแล้ว คุณ Ridge จะผลักดันผลการดำเนินงานด้านการเงิน และเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มบริษัทนี้เพื่อการเติบโตในอนาคต ในบทบาทของประธานบริหาร คุณ Wagner จะมุ่งเน้นไปที่การผลักดันวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ระยะยาวของกลุ่มบริษัทนี้ในฐานะที่ปรึกษา

"ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับคุณ Adrian ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร" คุณ Wagner กล่าว "เขาเป็นผู้นำที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเหมาะสมที่สุดในเวลานี้ที่จะสนับสนุนการเติบโตของ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases ให้สูงขึ้นสู่ระดับใหม่ ๆ"

"ผมไม่เคยตื่นเต้นกับศักยภาพของบริษัทใดเท่ากับความตื่นเต้นที่ผมมีต่อ Nikkiso" คุณ Ridge กล่าว "เรามีองค์ประกอบทั้งหมดที่เหมาะสมต่อการจะเป็นผู้นำในทุกตลาดที่เราดำเนินการ ในทุกภูมิภาคทั่วโลก ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณสำหรับโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตนี้"

เกี่ยวกับ Adrian Ridge

คุณ Ridge เข้ามาร่วมงานกับ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases ในปี 2022 ในตำแหน่งรองประธานบริหารฝ่ายการผลิตและปฏิบัติการ หลังจากที่ได้ทำงานมาเกือบ 30 ปีที่บริษัท Atlas Copco ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ของสวีเดน ในตำแหน่งผู้นำระดับโลกหลากหลายตำแหน่ง เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และระดับปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเดอแรมในสหราชอาณาจักร

เกี่ยวกับ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group นั้นเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านอุปกรณ์ไครโอเจนิก เทคโนโลยีและการใช้งานสำหรับกลุ่มตลาดพลังงานสะอาดและก๊าซอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทนี้มีพนักงานมากกว่า 1,600 คนใน 22 ประเทศ และบริหารงานโดย Cryogenic Industries, Inc. ในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ Nikkiso Co., Ltd. เป็นเจ้าของทั้งหมด (TSE: 6376)

