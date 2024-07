Adrian Ridge 獲委任為 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 行政總裁

加州特曼庫拉, July 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 從 2024 年 7 月 1 日起,Nikkiso Co. Ltd. 工業部門旗下企業 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 的行政總裁將由 Adrian Ridge 出任。 Ridge 接替 Peter Wagner 的空缺,後者仍將留在董事局繼續擔任 Nikkiso CE&IG Group 的執行主席。



作為行政總裁,Ridge 將會推動營運及財務業績,為集團的未來增長做好準備。 在轉任執行主席期間,Wagner 將發揮其顧問角色,專注於推動集團的願景與長期策略。

Wagner 表示:「我謹代表董事局為 Adrian 升任 CEO 表示歡迎和祝賀 。 他是一位經驗豐富的領袖,在適當的時間幫助 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases 成長至新的高度。」

Ridge 表示:「我從未對像 Nikkiso 般這樣一間公司的潛力感到如此興奮, 在全球每個地區,我們均擁有在提供服務的每個市場中成為領導者的一切合適要素。 為此我感到非常榮幸,多謝公司賞識,給我這個千載難逢的機會為公司效勞。」

Adrian Ridge 簡介

在瑞典製造業巨頭 Atlas Copco 擔任多項環球領導職務近 30 年後,Ridge 於 2022 年加入 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases,出掌製造和營運部門的執行副總裁。 他擁有英國杜倫大學(Durham University)的機械工程學位及工商管理碩士 (MBA) 學位。

媒體聯絡人

Lisa Adams

Lisa.adams@nikkisoceig.com

手提電話:+1 (405) 492-1689

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 簡介

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 是潔淨能源與工業氣體市場板塊中低溫設備、技術和應用的頂尖供應商。 集團在 22 個國家僱用超過 1,600 名員工,以位於美國南加州的 Cryogenic Industries, Inc. 為首,是 Nikkiso Co., Ltd. 的全資附屬公司 (TSE: 6376)。

