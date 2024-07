Notified fête la réussite des lauréats des IR Magazine European Awards 2024

LONDRES, 02 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified , un partenaire technologique de confiance à l’échelle mondiale au service des professionnels des relations investisseur et des relations publiques, est ravi de féliciter les lauréats des IR Magazine Awards – Europe 2024 . L’événement prestigieux a récompensé des réussites exceptionnelles dans la profession des relations investisseur à travers l’Europe.

Depuis leur création en 1990, les IR Magazine Awards ont recueilli les votes de dizaines de milliers d’analystes et d’investisseurs, fournissant ainsi des informations essentielles sur les meilleures pratiques en matière de relations avec les investisseurs. Cette année, l’événement a perpétué la tradition en honorant les personnes et les entreprises les plus performantes qui ont fait preuve d’excellence en matière de relations investisseur.

« Les professionnels des relations investisseur sont les conteurs des marchés financiers, créant des récits qui maintiennent la transparence et favorisent la confiance », a déclaré Nimesh Davé, président de Notified. « Les IR Magazine Awards célèbrent ces conteurs d’exception et leurs approches innovantes qui stimulent notre secteur. Nous sommes honorés de soutenir cet événement et de reconnaître les meilleurs dans les relations investisseurs pour leur storytelling remarquable et leur dévouement. »

Ian Richman, président d’IR Magazine, a ajouté : « Les IR Magazine Awards sont une marque d’excellence dans notre secteur. Les lauréats de cette année ont établi des normes élevées en matière de relations investisseur, en présentant des approches innovantes et des initiatives stratégiques qui ont renforcé l’engagement de leur entreprise auprès de la communauté des investisseurs. Nous sommes fiers d’honorer ces réussites. »

Notified adresse ses sincères félicitations aux lauréats suivants qui figurent parmi ses précieux clients : ASML, Pays-Bas ; Auto Trader Group, Royaume-Uni ; BASF, Allemagne ; LANXESS, Allemagne ; London Stock Exchange Group, Royaume-Uni ; Rolls-Royce, Royaume-Uni ; Sage Group, Royaume-Uni ; et Schneider Electric, France.

Nominés et Gagnants des IR Magazine Awards – Europe 2024

Catégories recherchées :

Best Overall Investor Relations (Large Cap) Gagnant : ASML, Pays-Bas Nominés : Iberdrola, Espagne ; Norsk Hydro, Norvège ; Novo Nordisk, Danemark ; Schneider Electric, France ; UniCredit, Italie

Best Overall Investor Relations (Mid-Cap) Gagnant : MERLIN Properties, Espagne Nominés : CIE Automotive, Espagne ; Corticeira Amorim, Portugal ; Enagás, Espagne ; LPP, Pologne ; Vidrala, Espagne

Best Overall Investor Relations (Small Cap) Gagnant : Grenergy Renovables, Espagne Nominés : Akenerji Elektrik Uretim, Turquie ; CECONOMY, Allemagne ; GFT Technologies, Allemagne ; HomeToGo, Luxembourg ; SÜSS MicroTec, Allemagne





Catégories nominees :

Best Annual Report (Large Cap) Gagnant : Sage Group, Royaume-Uni Nominés : Ahold Delhaize, Pays-Bas ; Deutsche Lufthansa, Allemagne ; Pernod Ricard, France ; Saab, Suède ; UniCredit, Italie

Best Annual Report (Mid-Cap) Gagnant : Balfour Beatty UK Nominés : AAK, Suède ; Howden Joinery Group, Royaume-Uni ; Unite Group, Royaume-Uni ; Workspace Group, Royaume-Uni ; YouGov, Royaume-Uni

Best Annual Report (Small Cap) Gagnant : Volex, Royaume-Uni Nominés : Anora Group, Finlande ; CVS Group, Royaume-Uni ; Halfords Group, Royaume-Uni ; IP Group, Royaume-Uni ; Kenmare Resources, Irlande

Best Annual Report (Micro-Cap) Gagnant : Topps Tiles, Royaume-Uni Nominés : Avon Protection, Royaume-Uni ; Ecora Resources, Royaume-Uni ; Mister Spex, Allemagne ; NWF Group, Royaume-Uni



La liste complète des gagnants et nominés est disponible sur le site internet de IR Magazine .

À propos de Notified : Chez Notified, nous sommes les champions du storytelling d’entreprise. Nous donnons aux professionnels des relations avec les investisseurs et des relations publiques les outils, les technologies et l’expertise nécessaires pour raconter à la perfection leur histoire de manière puissante et efficace.

En nous appuyant sur plus de 10 000 clients dans le monde, nous permettons aux équipes IR et PR de garder le contrôle de leur narration d’entreprise grâce à des solutions primées de premier rang et une équipe de service client dévouée. Nos solutions de communication de bout en bout sont complètes, allant de la distribution des communiqués de presse de GlobeNewswire, de l’écoute sociale et de la surveillance des médias aux appels sur les résultats, aux sites internet de relations investisseur et aux journées des investisseurs. Avec Notified, votre histoire ne fait que commencer.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notified.com, abonnez-vous à notre blog et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de IR Magazine : IR Magazine est le messager indépendant et international de la profession des relations investisseur. Il est au cœur de la communauté des relations avec les investisseurs depuis plus de 30 ans, couvrant aussi bien l’évolution de la communication financière et des relations publiques que les relations stratégiques avec les investisseurs et la veille des marchés de capitaux.

De l’ESG aux résultats, de l’accès à l’entreprise à la gouvernance d’entreprise, IR Magazine aide les sociétés cotées en bourse à répondre aux besoins et aux attentes de leurs investisseurs et autres parties prenantes grâce à ses événements primés et à sa couverture éditoriale. Pour plus d’informations, consultez www.irmagazine.com .

