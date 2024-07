Notified zet de winnaars van de 2024 IR Magazine European Awards in de bloemetjes

LONDEN, July 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified , een internationaal erkende technologiepartner voor specialisten in investor en public relations, heeft het genoegen om de winnaars van de IR Magazine Awards - Europe 2024 te feliciteren. Het prestigieuze evenement bekroont uitmuntende prestaties op het gebied van investor relations binnen Europa.

Sinds de initiële uitreiking van de IR Magazine Awards in 1990 brachten tienduizenden analisten en investeerders hun stem uit en verschaften zo essentiële benchmarkinformatie over de beste praktijken op het gebied van investeerdersrelaties. Deze traditie werd voortgezet middels de editie van dit jaar, waar de personen en bedrijven die het best presteerden op het gebied van IR werden aangeduid.

"Specialisten in investeerdersrelaties zijn de spilfiguren van de financiële markten die zowel de transparantie als het vertrouwen vergroten," aldus Nimesh Davé, President van Notified. "De IR Magazine Awards bekronen deze uitzonderlijke spilfiguren en hun innovatieve aanpak die de ontwikkelingen in onze sector aanstuurt. We steunen dit evenement met gepaste trots en betuigen onze waardering voor de koplopers in IR voor hun opmerkelijke prestaties en toewijding."

Ian Richman, President van IR Magazine, voegde hieraan toe: "De IR Magazine Awards zijn als het ware een kwaliteitskeurmerk in onze sector. Dit jaar hebben de winnaars uitstekende prestaties geleverd op het gebied van investeerdersrelaties, door middel van innovatieve oplossingen en strategische initiatieven waarmee de betrokkenheid van hun bedrijf binnen de investeerdersgemeenschap werd vergroot. We geven met trots een blijk van erkenning voor hun prestaties."

Notified wil graag de volgende winnaars, die tot haar gewaardeerde klanten behoren, van harte feliciteren: ASML, Nederland; Auto Trader Group, VK; BASF, Duitsland; LANXESS, Duitsland; London Stock Exchange Group, VK; Rolls-Royce, VK; Sage Group, VK; en Schneider Electric, Frankrijk.

Genomineerden en winnaars van de IR Magazine Awards - Europa 2024

De betreffende categorieën:

Best Overall Investor Relations (Large Cap) Winnaar: ASML, Nederland Genomineerden: Iberdrola, Spanje; Norsk Hydro, Noorwegen; Novo Nordisk, Denemarken; Schneider Electric, Frankrijk; UniCredit, Italië

Best Overall Investor Relations (Mid-Cap) Winnaar: MERLIN Properties, Spanje Genomineerden: CIE Automotive, Spanje; Corticeira Amorim, Portugal; Enagás, Spanje; LPP, Polen; Vidrala, Spanje

Best Overall Investor Relations (Small Cap) Winnaar: Grenergy Renovables, Spanje Genomineerden: Akenerji Elektrik Uretim, Turkije; CECONOMY, Duitsland; GFT Technologies, Duitsland; HomeToGo, Luxemburg; SÜSS MicroTec, Duitsland





Genomineerde categorieën:

Best Annual Report (Large Cap) Winnaar: Sage Group, VK Genomineerden: Ahold Delhaize, Nederland; Deutsche Lufthansa, Duitsland; Pernod Ricard, Frankrijk; Saab, Zweden; UniCredit, Italië

Best Annual Report (Mid-Cap) Winnaar: Balfour Beatty, VK Genomineerden: AAK, Zweden; Howden Joinery Group, VK; Unite Group, VK; Workspace Group, VK; YouGov, VK

Best Annual Report (Small Cap) Winnaar: Volex, VK Genomineerden: Anora Group, Finland; CVS Group, VK; Halfords Group, VK; IP Group, VK; Kenmare Resources, Ierland

Best Annual Report (Micro-Cap) Winnaar: Topps Tiles, VK Genomineerden: Avon Protection, VK; Ecora Resources, VK; Mister Spex, Duitsland; NWF Group, VK



De volledige lijst met de winnaars en genomineerden is beschikbaar op de website van IR Magazine.

Over Notified: Notified ondersteunt de spilfiguren van het bedrijfsleven. We voorzien specialisten in investor en public relations van de hulpmiddelen, technologieën en expertise om hun vaardigheden op krachtige, effectieve en vloeiende wijze over te brengen.

Met een klantenbestand van meer dan 10.000 internationale gebruikers stellen we IR- en PR-teams in staat om hun zakelijke berichtgeving te sturen met behulp van een aantal prijswinnende oplossingen van wereldklasse in combinatie met een toegewijde klantenservice. Onze end-to-end oplossingen voor communicatie omvatten alles van de distributie van persberichten, social listening en mediamonitoring door GlobeNewswire tot earnings calls, IR-websites en investeerdersdagen. Notified geeft uw verhaal een plaats.

Bezoek notified.com voor meer informatie, schrijf u in voor onze blog en volg ons op LinkedIn.

Over IR Magazine: IR Magazine vertegenwoordigt de onafhankelijke, wereldwijde gemeenschap van specialisten in investeerdersrelaties. De organisatie staat al meer dan 30 jaar bekend als de spil in de wereld van investeerdersrelaties en behelst de evolutie van financiële en PR-communicatie naar strategische investeerdersrelaties en informatieverschaffing over kapitaalmarkten.

Van ESG tot winstresultaten, van zakelijke toegang tot corporate governance, ondersteunt IR Magazine beursgenoteerde bedrijven bij het vervullen van de behoeften en verwachtingen van hun investeerders en andere belanghebbenden met behulp van onze veelbekroonde evenementen en redactionele verslaggeving. Bezoek www.irmagazine.com voor meer informatie.

