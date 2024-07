Business update og opstart af proces med identitetsændring med Nasdaq

Selskabet meddelte 10. januar 2024 (Selskabsmeddelelse 2/2024), at man igennem 2023 havde holdt en række møder med forskellige selskaber med henblik på at foretage strategiske partnerskaber i andre biotekselskaber, herunder også med henblik på indgåelse af partnerskaber eller samarbejde med andre virksomheder, hvor selskabet kunne blive strategiske medejere samt bruge sine kompetencer i overensstemmelse med selskabets gældende formålsparagraf.

Selskabet meddelte i forlængelse heraf i februar 2024 (Selskabsmeddelelse 4/2024), at man havde indgået sit første strategiske partnerskab, da man erhvervede sig 10% af det børsnoterede svenske selskab CombiGene AB ( www.combigene.se ), som arbejder med forskning indenfor genterapi med to konkrete produkter i pipeline.

I fortsættelse af denne strategi er det fortsat Selskabets ønske, at fortsætte med at investere og tilføre kompetencer i nye partnerskaber for at skabe værditilvækst for selskabets investorer samt at tiltrække yderligere kapital til selskabet via kapitalrejsninger eller købs af selskaber/aktiver via udstedelse af aktier for at få en større kritisk masse. På baggrund af de møder som er afholdt med investorer og selskaber de seneste 12 måneder, så har bestyrelsen konkluderet, at den nuværende strategi/formålsparagraf er for snæver og dermed afgrænser Selskabets muligheder for at bruge sin kapital og kompetencer til at skabe værdigenererende aktivitet.

Bestyrelsen har derfor konkluderet, at man vil kunne tilføre større værdi for Selskabets aktionærer ved at udvide selskabets formålsparagraf for herved at kunne tiltrække et bredere felt af både investorer/kapital samt virksomheder, hvormed man kan indgå strategiske partnerskaber, og har meddelt Nasdaq, at man pt. undersøger muligheden for at udvide sin eksisterende formålsparagraf til at inkludere andre industrier og aktivklasser.

Set i lyset af ovenstående samt at selskabet har gennemgået en del forandringer siden frasalget af sin oprindelige aktivitet i maj 2022, så har selskabet indledt en proces med Nasdaq omkring ændring af sin identitet.

Processen for en identitetsændring hos Nasdaq medfører, at selskabet skal indsende en række opdaterede dokumenter, besvare en række spørgsmål samt redegøre for en række interne procedurer baseret på selskabets aktuelle forhold samt de fremtidsplaner som selskabet har.

Selskabet vil orientere markedet så snart at processen er gennemført – og i forlængelse heraf forventes det at der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget om en bredere formålsparagraf vil blive motiveret, stillet og behandlet.

En vedtagelse af det påtænkte ændrede formål vil efterfølgende betyde, at selskabet fortsat vil kunne indgå strategiske partnerselskab med biotekselskaber som nu, men i tillæg hertil også kunne rejse kapital, udstede aktier, investere, finansiere og/eller indgå i partnerskaber industri-, handels-, ejendoms- eller asset management-selskaber.

Med venlig hilsen,

Orphazyme A/S

Bestyrelsen

For yderligere information, kontakt:

Michael Hove, Bestyrelsesformand +45 28126609

