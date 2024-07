WENDEL : Laure Delabeye nommée Directrice des ressources humaines et des services de Wendel

Laure Delabeye nommée Directrice des ressources humaines et des services de Wendel

Wendel annonce la nomination de Laure Delabeye en tant que Directrice des ressources humaines et des services du groupe Wendel. À ce titre, elle sera en charge des équipes ressources humaines, moyens généraux ainsi que des services informatiques.

Biographie de Laure Delabeye

Diplômée de l’EFAP (École des nouveaux métiers de la communication) et de l’IGS (Institut de Gestion Sociale), Laure Delabeye, 54 ans, a plus de 25 ans d’expérience dans des fonctions de Directrice des ressources humaines au sein d’environnements français et internationaux, principalement dans les secteurs de la finance et de l’assurance.

Avant de rejoindre Wendel, Laure a évolué pendant 14 ans en tant que Responsable des ressources humaines dans des entités opérationnelles du Groupe AXA, afin d’accompagner leur transformation. Laure a ensuite rejoint la banque américaine JP Morgan comme DRH France, avant d’étendre ses responsabilités à l’Espagne et au Portugal. Pendant 7 ans, elle acquiert une expertise dans l’animation d’équipes dans des contextes multiculturels et sensibles, et traite notamment les impacts du Brexit d’un point de vue RH au niveau européen. De 2019 à 2021, Laure a assuré la Direction globale des ressources humaines de la banque d’investissement de Natixis.

En 2021, Laure opère un tournant dans sa carrière en devenant Coach certifiée (HEC Global International Executive coaching, accréditée ICF). Elle crée le cabinet Oyat Coachsulting dans le but d’accompagner des cadres dirigeants confrontés à de nouveaux enjeux.

Agenda

Mercredi 31 juillet 2024

Résultats semestriels 2024 — Publication de l’ANR au 30 juin 2024, et résultats semestriels (après bourse)

Jeudi 24 octobre, 2024

Chiffre d’affaires T3 2024 — Publication de l’ANR au 30 septembre 2024(après bourse)

Jeudi 5 décembre 2024

Investor Day 2024

