Bang & Olufsen accelererer strategieksekvering og fastsætter finansielle ambitioner på mellemlangt sigt

Bang & Olufsen offentliggør plan om at accelerere sin strategieksekvering med henblik på at sikre langsigtet vækst og forbedre rentabiliteten yderligere. Som led i denne plan har Bang & Olufsen fastsat en ambition om at opnå organisk omsætningsvækst på 8% (CAGR) i den treårige periode, der dækker regnskabsårene 2025/26 til 2027/28, en EBIT-margin før særlige poster på 8% samt et frit cash flow på DKK 250 mio., begge skal opnås i 2027/28.



Over de seneste 18 måneder har Bang & Olufsen eksekveret på sin Luxury Timeless Technology-strategi og dermed lagt fundamentet for langsigtet rentabel og bæredygtig vækst. I løbet af regnskabsåret 2023/24 havde selskabet især fokus på at styrke sin position som et luksusbrand, forbedre kundeoplevelsen i brandede salgskanaler, reducere tilstedeværelsen i multibrand, og bygge produkter af højeste kvalitet. Dette bidrog til, at Bang & Olufsen leverede en rekordhøj bruttomargin og den bedste EBIT-margin før særlige poster i seks år.

Accelereringen af strategieksekveringen og indfrielse af de finansielle ambitioner på mellemlangt sigt vil kræve værdiskabende investeringer på kort sigt. Planen afhænger derfor af en kapitalforhøjelse på op til 20 % af selskabskapitalen. Investeringerne vil primært være fokuseret på at styrke Bang & Olufsens position inden for lydoplevelser til luksussegmentet ved at øge brandkendskabet, optimere retailnetværket og fortsætte med at levere produkter i verdensklasse.

Kapitalforhøjelsen er betinget af aktionærernes godkendelse af en bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen med op til 20% på den ordinære generalforsamling, der afholdes den 15. august 2024. Når aktionærerne godkender bemyndigelsen, forventes kapitalforhøjelsen gennemført inden udgangen af første halvår 2024/25 (ultimo november 2024) som en rettet emission og privat placering uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

CEO Kristian Teär udtaler:

“Vi har gjort gode fremskridt med vores strategi trods udfordrende markedsforhold. Vi leverede i år en rekordhøj bruttomargin og den bedste EBIT-margin i seks år. For at indfri det markedspotentiale, vi ser, ønsker vi at udnytte dette momentum og yderligere accelerere vores strategieksekvering understøttet af de nødvendige investeringer, der vil gøre det muligt for os at levere rentabel og bæredygtig vækst på den mellemlange bane.”

“Vi vil fastholde vores stærke fokus på at sikre et robust økonomisk fundament. Vi ønsker desuden at investere mere i at øge kendskabet til vores brand, optimere vores retailnetværk og fortsætte med at levere produkter i verdensklasse. Vores brandede salgskanaler spiller en vigtig rolle i vores vækstplaner. Det er her, vi kan give kunderne den fulde Bang & Olufsen-oplevelse, og vi ønsker at have butikker på de rigtige placeringer og i de rigtige byer rundt om i verden. Vores Win City-koncept og tilbagemeldinger fra vores vigtigste retailpartnere har vist, at vi ved at gøre tingene rigtigt kan skabe betydelig vækst i vores forretning. Med de påtænkte investeringer vil vi kunne realisere Bang & Olufsens vækstpotentiale og styrke vores position som verdens førende leverandør af lydoplevelser til luksussegmentet.”

Solid plan for rentabel og bæredygtig vækst

Nøgleelementerne af den strategiske accelerering med henblik på at styrke Bang & Olufsens position som et luksusbrand og planen om at indfri de finansielle ambitioner på mellemlangt sigt for perioden til og med regnskabsåret 2027/28 er:

øge brandkendskab og brand equity som luksus audio brand

optimere vores monobrand-butiksnetværk og butiksoplevelsen. Dette omfatter lukning af butikker med dårlig performance samt flytning og opgradering af eksisterende butikker og åbning af selskabsejede butikker i vigtige byer og regioner rundt om i verden, hvor Bang & Olufsen i dag ikke har tilstrækkelig tilstedeværelse

fortsætte med at investere i produktporteføljen og immaterielle rettigheder

fortsætte med prisjusteringer for at afspejle Bang & Olufsens position i luksussegmentet

vækste licensindtægterne fra strategiske partnerskaber

Ovennævnte tiltag forventes at medføre øgede anlægsinvesteringer og kapacitetsomkostninger i perioden til og med regnskabsåret 2027/28. De årlige anlægsinvesteringer forventes at være ca. 30-40 % højere end det forventede niveau for regnskabsåret 2024/25. Kapacitetsomkostningerne forventes at stige med DKK 100-200 mio. pr. år i perioden. For yderligere oplysninger om ambitionerne på mellemlangt sigt henvises til Annual Report 2023/24.

Resultat for 2023/24 og forventninger til 2024/25

I en særskilt selskabsmeddelelse, der udsendes umiddelbart efter denne selskabsmeddelelse, offentliggør Bang & Olufsen sin årsrapport for regnskabsåret 2023/24, som oprindeligt var planlagt til offentliggørelse den 4. juli 2024. For regnskabsåret 2023/24 rapporterer Bang & Olufsen en koncernomsætning på DKK 2.588 mio. (-5 % vækst målt i lokal valuta), en EBIT-margin før særlige poster på 2,4 % og et positivt frit cash flow på DKK 11 mio. for året.

For regnskabsåret 2024/25 forventer Bang & Olufsen en omsætningsvækst (målt i lokal valuta) i intervallet -3 % til 3 % med en EBIT-margin før særlige poster i intervallet -2 % til 1 %. Frie pengestrømme forventes at ligge i intervallet DKK -100 mio. til DKK 0 mio.

Forventningerne til regnskabsåret 2024/25 er baseret på antagelsen om en kapitalforhøjelse, der skal muliggøre øgede investeringer som beskrevet i forbindelse med ambitioner på mellemlangt sigt. Anlægsinvesteringer forventes at udgøre ca. DKK 250-275 mio. Der henvises til Annual Report 2023/24 for yderligere oplysninger om antagelser.

“Disclaimer vedrørende fremadrettede udsagn:

Visse udsagn i denne meddelelse udgør fremadrettede udsagn, som er baseret på selskabets forventninger, hensigter og fremskrivninger vedrørende fremtidige resultater, forventede begivenheder eller tendenser samt andre forhold, der ikke udgør historiske kendsgerninger, herunder med hensyn til tidspunktet og vilkårene for samt gennemførelsen af den heri beskrevne fortegningsemission. Sådanne fremadrettede udsagn, som kan identificeres ved brugen af ord som “har som mål”, “forudsætter”, “vurderer”, “har til hensigt”, “skønner”, “forventer” og ord med tilsvarende betydning, beskriver alle forhold, der ikke udgør historiske kendsgerninger. Disse fremadrettede udsagn er behæftet med risici og usikkerheder, som kan bevirke, at de faktiske resultater eller den faktiske finansielle stilling, likviditet, udbyttepolitik og udvikling i den branche, hvori selskabet driver virksomhed, afviger væsentligt fra det indtryk, de fremadrettede udsagn skaber. Disse udsagn udtrykker ikke garantier for fremtidige resultater og er behæftet med kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre forhold, der kan bevirke, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der udtrykkeligt eller underforstået er indeholdt i sådanne fremadrettede udsagn. I lyset af disse risici og usikkerheder advares potentielle investorer mod at tillægge fremadrettede udsagn for megen vægt. Fremadrettede udsagn gælder alene pr. datoen, hvor de fremsættes, og medmindre gældende lovgivning kræver det, påtager Bang & Olufsen sig ikke noget ansvar for offentligt at opdatere eller revidere nogen fremadrettede udsagn, hverken som følge af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller i øvrigt.”

